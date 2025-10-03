Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.10.2025: istuntokatsaus 3.10.2025 14:51:59 EEST | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 6.–9. lokakuuta mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista ja EU:n tuesta rauhanprosessille Gazassa. Lisäksi parlamentti äänestää kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan sekä EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.