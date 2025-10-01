Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

VAKEn talous toteutuu selvästi talousarviota parempana

7.10.2025 12:39:04 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 7. lokakuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa osavuosikatsausta ja hyvinvointialueen taloudellista tilannetta.   

Osavuosikatsauksen mukaan VAKEn taloudellinen tilanne on vakaa ja vuoden 2025 talous toteutumassa huomattavasti talousarviota parempana. Vuoden 2025 ennuste on yli 30 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvio ja ylijäämää kertyy yhteensä 47 miljoonaa euroa. 

Hyvinvointialueen talousarviota parempi tulos perustuu keskeisiltä osin seuraaviin asioihin:  

  • VAKEn uudistusohjelman onnistuneeseen toimeenpanoon 

  • Vuoden 2024 säästötoimenpiteisiin sekä hyvinvointialueen yhteisten kustannusten (muun muassa ict-kustannusten) hillintään 

  • HUS-yhtymän hyvä talouden hallinta auttaa myös VAKEa ja erikoissairaanhoidon käyttö on ollut maltillista 

  • Toiminnan tuottoja on onnistuttu kasvattamaan 

Mikäli osavuosikatsauksen ennuste toteutuu, hyvinvointialueella olisi jäljellä noin 114 miljoonaa euroa aiempien toimivuosien aikana kertyneestä alijäämästä.      

“Olemme selvästi oikealla tiellä alueemme palvelujen kehittämiseksi ja talouden turvaamiseksi tulevia vuosia varten. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelussa painotamme vakautta ja ennustettavuutta”, aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä sanoo.   

Tehty kehitystyö näkyy talouden lisäksi esimerkiksi jatkuvan asiakaspalautekyselyn (NPS, Net Promoter Score) tulosten parantumisena. 

“Suurin onnistumisemme on, että olemme samaan aikaan tekemässä erittäin hyvän taloudellisen tuloksen ja pystyneet huolehtimaan asukkaiden palvelutarpeesta ja jopa parantamaan palveluiden saatavuutta ja laatua. Emme olisi onnistuneet tässä ilman henkilöstöämme, heille sekä johdollemme kuuluu tästä suuri kiitos”, Kähärä kertoo.  

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 14.10.2025 klo 12 alkaen. 

