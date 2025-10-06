Maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on Lounais-Suomessa tarjolla vielä reilusti rahoitusta
Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset ovat avanneet teemahaun maaseudun yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Teemahaku on käynnissä 15. marraskuuta asti ja jaettavissa on noin 900 000 euroa.
Maaseudun yhdistykset, seurat, kunnat ja muut yhteisöt voivat saada EU:n maaseuturahoitusta erilaisiin lähiympäristöä parantaviin investointihankkeisiin. Investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutokseen hillintään, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön, esimerkiksi vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Tukea voi saada esimerkiksi rakentamiseen, laitteisiin sekä ympäristön kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin. Konkreettisten investointien lisäksi tukea voi saada aineettomiin investointeihin, esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen ja sovellusten hankintaan ja niiden suunnitteluun.
Päivitetyt tukiehdot avaavat uusia mahdollisuuksia
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön kehittämispäällikkö Johanna Mattila kertoo, että tänä syksynä yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin tehtiin asetusmuutos.
– Nyt investointirahoitusta voidaan myöntää selkeämmin myös aineettomien investointien suunnitteluun sekä luonnonympäristön kunnostus- ja hoitotoimiin.
Tälle vuodelle on jaossa vielä 900 000 euroa
Satakunnan ELY-keskuksella on ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin jäljellä vielä 600 000 euroa tälle vuodelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksella 300 000 euroa.
Satakunnan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Salme Pihlajamaa kannustaa hakemaan rahoitusta teemahaun aikana, eli 15. marraskuuta mennessä.
– Tälle vuodelle korvamerkittyä ilmasto- ja ympäristörahaa kannattaa hyödyntää nyt. Tukimuoto säilyy myös ensi vuonna, mutta erillisestä määrärahasta ei ole vielä varmuutta.
Euroopan unionin osarahoittamaa maaseuturahoitusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttiin hankkeen kustannuksista. Hakijan omaa rahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.
Paljon esimerkkejä eri puolilta Lounais-Suomea
Tähän mennessä Satakunnassa on rahoitettu esimerkiksi vesistöjen kunnostuksia ja ympäristön tilaa seuraavaa teknologiaa. Varsinais-Suomessa rahoitusta on myönnetty esimerkiksi Saaristomeren imutyhjennyslaitteiden uusimiseen ja uuden jakeluaseman rakentamiseen Oripään lentokentälle.
Yhteystiedot
Satakunta:
- Salme Pihlajamaa, ryhmäpäällikkö, 0295 022 012
- Lauri Parviainen, yritysasiantuntija, 0295 022 071
Varsinais-Suomi:
- Johanna Mattila, kehittämispäällikkö, 0295 023 092
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna MattilaVarsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutyksikkö, kehittämispäällikköPuh:02 9502 3092johanna.mattila@ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 7.-8.10.2025 illan ja yön ajaksi6.10.2025 14:15:22 EEST | Tiedote
Salossa Isokylän tunnelissa tehdään ilta- ja yötyönä molempien tunneliputkien huoltotöitä tiistai-illan 7.10. klo 18 ja keskiviikkoaamun 8.10. klo 6 välisenä aikana. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä huoltotyön ajaksi. Valtatien 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitetulle varareitille.
I Salo förbereder man sig för undantagsförhållanden genom satsningar på gemenskap och vardagsfärdigheter3.10.2025 11:30:25 EEST | Pressmeddelande
Projektet Kylä haltuun ordnar under ett par år närmare hundra evenemang i Salo i samarbete med byar och föreningar. Det utlovas bland annat beredskapsutbildningar och olika slags matkurser, allt från konservering av vildmat till hantering av vilt.
Salossa varaudutaan poikkeusoloihin panostamalla yhteisöllisyyteen ja arjen taitoihin3.10.2025 11:30:25 EEST | Tiedote
Kylä haltuun -hanke järjestää Salossa parin vuoden aikana lähes sata tapahtumaa yhteistyössä kylien ja yhdistysten kanssa. Luvassa on muun muassa varautumiskoulutuksia ja monenlaisia ruokakursseja villiruuan säilönnästä riistan käsittelyyn.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 413.10.2025 09:15:29 EEST | Tiedote
Viikolla 41 Varsinais-Suomessa päällystystöitä on käynnissä Pöytyällä ja Vehmaalla. Satakunnassa päällystetään Säkylässä, Eurajoella ja Huittisissa.
Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 4026.9.2025 14:18:11 EEST | Tiedote
Viikolla 40 Varsinais-Suomessa päällystystöitä on käynnissä Loimaalla ja Pöytyällä. Loimaalla työt jatkuvat seututiellä 213, ja työt käynnistyvät Pöytyällä seututiellä 204.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme