Maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on Lounais-Suomessa tarjolla vielä reilusti rahoitusta

7.10.2025 10:12:17 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset ovat avanneet teemahaun maaseudun yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Teemahaku on käynnissä 15. marraskuuta asti ja jaettavissa on noin 900 000 euroa.

Ilmakuva Tuorlasta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta esimerkiksi Tuorlaan Maatalouden vesistöpolun ja integroidun suojavyöhykkeen rakentamiseen. Hankkeen toteutti Ammattiopilaitos Livia. Janica Vilen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maaseudun yhdistykset, seurat, kunnat ja muut yhteisöt voivat saada EU:n maaseuturahoitusta erilaisiin lähiympäristöä parantaviin investointihankkeisiin. Investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutokseen hillintään, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön, esimerkiksi vesiensuojelutoimenpiteisiin. 

Tukea voi saada esimerkiksi rakentamiseen, laitteisiin sekä ympäristön kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin. Konkreettisten investointien lisäksi tukea voi saada aineettomiin investointeihin, esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen ja sovellusten hankintaan ja niiden suunnitteluun.

Päivitetyt tukiehdot avaavat uusia mahdollisuuksia

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön kehittämispäällikkö Johanna Mattila kertoo, että tänä syksynä yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin tehtiin asetusmuutos.

– Nyt investointirahoitusta voidaan myöntää selkeämmin myös aineettomien investointien suunnitteluun sekä luonnonympäristön kunnostus- ja hoitotoimiin.

Tälle vuodelle on jaossa vielä 900 000 euroa

Satakunnan ELY-keskuksella on ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin jäljellä vielä 600 000 euroa tälle vuodelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksella 300 000 euroa.

Satakunnan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Salme Pihlajamaa kannustaa hakemaan rahoitusta teemahaun aikana, eli 15. marraskuuta mennessä.

– Tälle vuodelle korvamerkittyä ilmasto- ja ympäristörahaa kannattaa hyödyntää nyt. Tukimuoto säilyy myös ensi vuonna, mutta erillisestä määrärahasta ei ole vielä varmuutta.

Euroopan unionin osarahoittamaa maaseuturahoitusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttiin hankkeen kustannuksista. Hakijan omaa rahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.

Paljon esimerkkejä eri puolilta Lounais-Suomea

Tähän mennessä Satakunnassa on rahoitettu esimerkiksi vesistöjen kunnostuksia ja ympäristön tilaa seuraavaa teknologiaa. Varsinais-Suomessa rahoitusta on myönnetty esimerkiksi Saaristomeren imutyhjennyslaitteiden uusimiseen ja uuden jakeluaseman rakentamiseen Oripään lentokentälle.

Yhteystiedot

Satakunta:

  • Salme Pihlajamaa, ryhmäpäällikkö, 0295 022 012
  • Lauri Parviainen, yritysasiantuntija, 0295 022 071

Varsinais-Suomi:

  • Johanna Mattila, kehittämispäällikkö, 0295 023 092

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

eu:n maaseuturahoitusvarsinais-suomen ely-keskusmaaseudun kehittäminensatakunnan ely-keskusympäristöilmasto

