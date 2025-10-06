Eläinsairaala Vehaus palauttaa 24/7-päivystyksen
Evidensiaan kuuluva Eläinsairaala Vethaus käynnistää 13.10.2025 alkaen jälleen ympärivuorokautisen päivystyksen. Vethausin yöpäivystys on ollut tauolla, mutta palvelu palaa nyt takaisin, jonka myötä Vethaus tarjoaa lemmikeille hoitoa vuoden jokaisena päivänä ja yönä.
Vethaus on palvellut lemmikkipotilaita jo yli 20 vuoden ajan. Päivystyspalvelun uudelleen avaaminen vahvistaa sairaalan asemaa Kanta-Hämeen alueen keskeisenä eläinlääketieteen osaamiskeskuksena.
– Kun lemmikki kohtaa äkillisen sairauden tai tapaturman, apua tarvitaan heti. Päivystyksen palauttaminen Vethausiin on meille sydämenasia – haluamme tarjota parasta eläinlääkintäpalvelua. On tärkeää, että asiakkaamme voivat saada lemmikeilleen sekä ajanvaraus- että päivystyspalvelut samasta paikasta” sanoo sairaalan johtaja, eläinlääkäri Jenni Hatakka.
Päivystyksessä keskitytään ensisijaisesti lemmikin tilan vakauttamiseen ja hengen pelastavaan hoitoon. Mikäli tilanne vaatii, potilas voidaan ottaa sairaalaosastolle ympärivuorokautiseen jatkohoitoon.
Esimerkiksi myrkytykset, vakavat infektiot, neurologiset häiriöt sekä kroonisten sairauksien äkilliset kriisitilanteet voivat vaatia ympärivuorokautista hoitoa ja tarkkaa seurantaa.
Ympärivuorokautinen päivystys täydentää Vethausin monipuolista palveluvalikoimaa, johon kuuluvat erikoiseläinlääkäripalvelut, modernit tutkimus- ja kuvantamispalvelut sekä laaja kokemus vaativista leikkaus- ja hoitotoimenpiteistä.
Yhteyshenkilöt
Jenni Hatakka
Sairaalan johtaja, eläinlääkäri
Eläinsairaala Vethaus
040 193 0110
jenni.hatakka@evidensia.fi
www.evidensia.fi/vethaus
Jari PulkkinenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaEvidensia Eläinlääkäripalvelut Oyviestinta@evidensia.fi
