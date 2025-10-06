Eläinsairaala Vehaus palauttaa 24/7-päivystyksen

Pohjois-Suomen Eläinsairaala aloittaa ympärivuorokautisen päivystyksen 30.7.2025 07:50:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen Eläinsairaala Oulussa laajentaa päivystystoimintaansa ympärivuorokautiseksi 1.8. alkaen. Heti elokuun alusta alkaen sairaala tarjoaa päivystystä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa ilman lähetettä tai ajanvarausta. Päivystys on avoinna kaikille lemmikkipotilaille, myös eksoottisille eläimille. Tämä mahdollistaa Pohjois-Suomen alueen lemmikeille kiireellisen hoidon ja jatkotoimet saman katon alla, ympäri vuorokauden.