HSL:n hallituksen päätöksiä 7.10.2025

Raitiovaunukaluston käyttösopimus

Hallitus päätti valtuuttaa vs. toimitusjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan sopimuksen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Sopimuksella turvataan raitiovaunukaluston käyttö ja pääomakustannusten kattaminen vähintään 30 vuoden ajaksi. Sopimus koskee yli 200 vaunua, mukaan lukien nykyiset nivel- ja Artic-vaunut sekä Kruunusiltojen, Vantaan ja Länsi-Helsingin pikaraitiolinjoille hankittavat uudet vaunut. Ratkaisu mahdollistaa kaluston pitkäjänteisen ylläpidon ja raitioliikenteen hallitun kasvun uusilla linjoilla.

Lausunto metron junakulunvalvonnan hankesuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa Helsingin kaupungille lausunnon metron junakulunvalvonnan päivitetystä hankesuunnitelmasta. Hankkeen kustannusarvio on noussut 155,9 miljoonaan euroon, mikä kasvattaa jäsenkuntien maksuosuuksia ja nostaa lippujen hintoja arviolta noin 1,5 prosenttia vuodesta 2029 alkaen. Hanke mahdollistaa 120 sekunnin vuorovälin, mikä vastaa matkustajakysyntään pitkälle tulevaisuuteen. Täysautomaatiolle ei nähdä tarvetta, mutta järjestelmää voidaan lisäinvestoinneilla kehittää edelleen. HSL pitää kulunvalvonnan uusimista välttämättömänä ja puoltaa hankkeen toteuttamista.

Maksupalvelutarjoajan ja tilityspalveluiden hankinta

Hallitus päätti kilpailutuksen perusteella hankkia uuden monikanavaisen maksupalveluratkaisun, joka kattaa HSL:n omat myyntikanavat. Kyse on elinkaaripäivityksestä, jolla korvataan nykyiset erilliset ratkaisut. Uuden järjestelmän tavoitteena on tehdä maksamisesta käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja vaatimustenmukaista sekä helpottaa maksujen vastaanoton kehittämistä ja hallintaa.

Maksupalveluratkaisun toimittajaksi valittiin Verifone Finland Oy. Sopimus on kahden vuoden määräaikainen ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

