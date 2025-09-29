HSL:n hallituksen päätöksiä 7.10.2025
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 7. lokakuuta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa raitiovaunukaluston käyttösopimusta, annettiin lausunto metron junakulunvalvonnan hankesuunnitelmasta sekä päätettiin maksupalvelutarjoajan ja tilityspalveluiden hankinnasta.
Raitiovaunukaluston käyttösopimus
Hallitus päätti valtuuttaa vs. toimitusjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan sopimuksen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Sopimuksella turvataan raitiovaunukaluston käyttö ja pääomakustannusten kattaminen vähintään 30 vuoden ajaksi. Sopimus koskee yli 200 vaunua, mukaan lukien nykyiset nivel- ja Artic-vaunut sekä Kruunusiltojen, Vantaan ja Länsi-Helsingin pikaraitiolinjoille hankittavat uudet vaunut. Ratkaisu mahdollistaa kaluston pitkäjänteisen ylläpidon ja raitioliikenteen hallitun kasvun uusilla linjoilla.
Lausunto metron junakulunvalvonnan hankesuunnitelmasta
Hallitus päätti antaa Helsingin kaupungille lausunnon metron junakulunvalvonnan päivitetystä hankesuunnitelmasta. Hankkeen kustannusarvio on noussut 155,9 miljoonaan euroon, mikä kasvattaa jäsenkuntien maksuosuuksia ja nostaa lippujen hintoja arviolta noin 1,5 prosenttia vuodesta 2029 alkaen. Hanke mahdollistaa 120 sekunnin vuorovälin, mikä vastaa matkustajakysyntään pitkälle tulevaisuuteen. Täysautomaatiolle ei nähdä tarvetta, mutta järjestelmää voidaan lisäinvestoinneilla kehittää edelleen. HSL pitää kulunvalvonnan uusimista välttämättömänä ja puoltaa hankkeen toteuttamista.
Maksupalvelutarjoajan ja tilityspalveluiden hankinta
Hallitus päätti kilpailutuksen perusteella hankkia uuden monikanavaisen maksupalveluratkaisun, joka kattaa HSL:n omat myyntikanavat. Kyse on elinkaaripäivityksestä, jolla korvataan nykyiset erilliset ratkaisut. Uuden järjestelmän tavoitteena on tehdä maksamisesta käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja vaatimustenmukaista sekä helpottaa maksujen vastaanoton kehittämistä ja hallintaa.
Maksupalveluratkaisun toimittajaksi valittiin Verifone Finland Oy. Sopimus on kahden vuoden määräaikainen ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
