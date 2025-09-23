Uusi SisäRYL päivitti sisärakentamisen laatuvaatimukset tähän päivään – verkkopalvelu mahdollistaa jatkuvan päivittämisen
Uudet ja päivitetyt talonrakentamisen sisätöiden yleiset laatuvaatimukset määrittävä SisäRYL on julkaistu 30.9.2025 RYL-verkkopalvelussa. Samalla SisäRYL 2013:n ylläpito RT-kortistossa päättyy ja se siirretään RT-kortiston arkistoon. SisäRYL-pdf:iä ja -kirjoja ei enää julkaista.
Uusi SisäRYL sisältää uusia lukuja ja paljon päivityksiä, joissa on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja standardit sekä markkinoille tulleet uudet materiaalit ja tuotteet. SisäRYL noudattaa edelleen Talo 2000 -luokituksen hankenimikkeistöä, mutta keskeinen muutos on, että rakennusosat muodostavat sisällysluettelon ja työnosat löytyvät suoraan rakennusosien alta rakennusosakohtaisesti yksilöityinä. Muutos helpottaa esimerkiksi rakennus- ja työselostusten laadintaa. Uusi SisäRYL
-
tarjoaa kootusti talonrakentamisen sisätöihin liittyvät ajantasaiset lait, asetukset ja standardit sekä päivitetyt termit ja kirjallisuusviitteet.
-
erittelee lattioiden pintarakenteet -luvussa korotetut asennuslattiat ja korokelattiat ja niiden asennuksen.
-
lattiapinnat-lukuun on lisätty seuraavat materiaalit: ohutpintaiset puulattiat ja vinyylilankut ja -laatat.
-
laatoitetussa lattiapinnoissa on täsmennyksiä ja lisäyksiä, mm. antibakteeriset keraamiset laatat, suurlaatat ja keraamisten lattialaattojen liukuestoluokitus.
-
uima-altaan laatoitusosuutta on täydennetty.
-
kiintokalusteiden laatuvaatimuksia on viety kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia.
Purkamista ja säilyttämistä koskevat luvut on poistettu ja löytyvät ajantasaisena KorjausRYL-verkkopalvelusta. Uusista ja merkittävästi päivittyneistä SisäRYL-laatuvaatimuksista lisätietoa blogissamme ja julkistustilaisuuden 1.10.2025 tallenteella: Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?
Verkkopalvelu nopeuttaa ja helpottaa RYL-tiedon käyttöä
Verkkopalvelu mahdollistaa vuosittain tehtävät päivitykset ja tiedon ajan tasalla pitämisen. Verkkopalvelu tuo käyttäjilleen kirjaa ja pdf-julkaisua sujuvamman ja nopeamman tiedon haun ja käytön.
Vuosittain päivittyvässä RYL-palvelussa
-
tieto on ajantasaista.
-
voit viitata suoraan RYL:n yksittäisiin kohtiin rakennusselostuksessa, mikä helpottaa asiakirjojen laatimista ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
-
tehokas hakutoiminto ja palvelun linkitykset nopeuttavat oikean tiedon löytämistä sekä tekevät palvelussa navigoinnista sujuvaa. Lisäksi voit keskustella RYL-sisällöistä Alvari-tekoälyassistentin kanssa, myös eri kielillä.
Rakentamista ohjaava lainsäädäntö muuttuu nopeasti, ilmastoriskien hallinta tuo uusia vaatimuksia sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tavoitteet vaikuttavat rakentamiseen ja muovaavat käsitystä hyvästä rakennustavasta.
’’RYL-verkkopalvelu tuo käyttäjilleen vuosittain päivittyvät rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Se on ylivoimainen vaihtoehto perinteiseen kirjaan tai PDF:ään verrattuna tarjoten aina ajantasaisimman tiedon ja nopean pääsyn RYL-sisältöön. RunkoRYLin ja SisäRYLin jälkeen päivitystyö käynnistyy myös MaalausRYLin osalta ja myös MaalausRYL siirtyy aikanaan verkkojulkaisuksi.’’ luotaa Rakennustiedon liiketoimintajohtaja Pia Rämö RYL-palvelun tulevaa kehittämistä.
Yhteyshenkilöt
Teemu NivaTuotepäällikkö, Rakennustieto OyPuh:044 902 4969teemu.niva@rakennustieto.fi
Linkit
