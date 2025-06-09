Kutsu medialle: Tervetuloa Laakson geokaivohankkeen mediatilaisuuteen 23.10.
Kutsumme median edustajia geokaivohankkeen mediatilaisuuteen ja työmaakäynnille torstaina 23.10.2025 kello 10–12. Paikka: Laakson yhteissairaala -hankkeen (LYS) projektitoimisto, Laakson sairaala, rakennus 1, Lääkärinkatu 8 C (5. krs), 00250 Helsinki.
Laakson kentälle porataan syksyn aikana geoterminen energiakaivo
Kerromme tilaisuudessa geokaivohankkeen tavoitteista, poraamisen edistymisestä, seismisestä monitoroinnista, aiheeseen liittyvistä tutkimushankkeista ja vesivasaraporaustekniikasta.
Laakson kentällä on kesän aikana tehty valmistelevia töitä ja 600 metriä syvä vesikaivo. Vesikaivosta otetaan syvän geotermisen energiakaivon poraukseen tarvittava vesi.
Ensimmäisen syvän geotermisen energiakaivon poraustyöt aloitettiin Laakson kentällä syyskuussa 2025. Energiakaivon tavoitesyvyys on 3500 metriä. Samaan aikaan porauksen kanssa alkoi myös kivi- ja vesinäytteiden säännöllinen tarkkailu porauskaivannosta, sekä seisminen monitorointi.
Porauksessa tavoitellaan keskimäärin noin sadan metrin etenemää per porauspäivä. Ensimmäisen syvän geokaivon poraus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Geotermisellä energialla vastataan omistajien, Helsingin kaupungin ja HUSin, hankkeelle asettamiin korkeisiin energiatehokkuustavoitteisiin. Syvät geokaivot ovat osa Laakson sairaala-alueen energiajärjestelmän kokonaisuutta. Kaivoista nousevalla vedellä tarpeen mukaan lämmitetään tai viilennetään parhaillaan rakennettavan Laakson yhteissairaalan rakennuksia.
Saapuminen Laaksoon
Aika: torstaina 23.10.2025 kello 10–12.
Paikka: Vitosen big room, Laakson sairaala, rakennus 1, Lääkärinkatu 8 C (5. krs), 00250 Helsinki.
Saapumisohjeet: Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä, sillä parkkipaikkoja alueella on hyvin vähän. Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat Mannerheimintien, Tukholmankadun ja Lääkärinkadun risteysalueella.
Ohjelma
- Klo 10–11 geokaivohankkeen edistyminen ja median kysymykset
- Klo 11–12 Tutustuminen geokaivotyömaalle Laakson ratsastuskentän katsomosta käsin
- Klo 12 tilaisuus päättyy
Kerromme tilaisuudessa geokaivohankkeen edistymisestä. Paikalla ovat Laakson yhteissairaala -hankkeen lisäksi edustajat Helsingin yliopiston Seismologian instituutilta, Tampereen yliopistolta ja Hanjin D&B Ltd:ltä.
Käymme tutustumassa geokaivohankkeen työmaahan Laakson ratsastuskentän katsomosta käsin.
Huomaathan, että vierailu ei ole esteetön.
Ilmoittautumisohjeet
Pyydämme teitä ilmoittamaan sähköpostilla viimeistään maanantaina 20.10. osallistuvien henkilöiden nimet ja organisaation.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot vierailusta:
Anna Tainio, viestintäpäällikkö
ext-anna.tainio@hus.fi,
p. 040 841 3600
Lämpimästi tervetuloa!
Anna TainioKiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala / viestintäPuh:040 841 3600ext-anna.tainio@hus.fi
Laakson sairaala-alue uudistuu
Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.
Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.
Lue lisää laaksonyhteissairaala.fi
