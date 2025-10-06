Miten rahoittaa tulevaisuuden tiet ja sillat? INTO-hanke etsii vastauksia päätöksenteon tueksi
Toimiva infrastruktuuri on perusta talouskasvulle, elinkeinoelämän kilpailukyvylle, huoltovarmuudelle ja arjen sujuvuudelle. Samalla julkinen talous velkaantuu, ja merkittäviä panostuksia infrastruktuurin kehittämiseen on yhä vaikeampi tehdä. Tampereen yliopiston johtama kolmevuotinen INTO-hanke hakee ratkaisuja haasteeseen muun muassa tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja innovatiivisista rahoitusmalleista.
Laadukas infrastruktuuri ei tarkoita vain hyväkuntoisia teitä, vesihuoltoa ja julkisia rakenteita, vaan myös niiden kestävää ja pitkäjänteistä suunnittelua, rahoitusta ja ylläpitoa. INTO-hanke auttaa tekemään parempia infrastruktuuriin liittyviä päätöksiä tarjoamalla ymmärrettävää tietoa erilaisista vaikutuksista, rahoitusvaihtoehdoista ja päätöksenteon toimivuudesta.
– Suomeen tarvitaan nykyistä strategisempaa, pitkäjänteisempää ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Panostukset tulisi kohdentaa vaikuttavuudeltaan parhaisiin kohteisiin. Lisäksi budjettirahoitus tarvitsee tuekseen uusia innovatiivisia toiminta- ja rahoitusmalleja.
Uudet toimintamallit ovat laajasti käytössä mm. Norjassa ja Tanskassa, miksi ei meillä Suomessakin, sanoo hankejohtaja Timo Kohtamäki Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terrasta.
– INTO-hanke tuo uutta tutkittua tietoa väylänpidon päätöksentekoprosesseista ja investointihankkeiden toteutusmalleista. Lisäksi saamme mielenkiintoista vertailua muihin Pohjoismaihin, toteaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.
INTO-hankkeessa tehdään kolme väitöstutkimusta ja muita opinnäytetöitä. Hankkeen tulokset julkaistaan Sitran julkaisusarjassa.
Hankkeen suurimpana rahoittajana Sitra peräänkuuluttaa tuottavuutta julkiselle sektorille. Muut rahoittajat ovat Väylävirasto, Kuntarahoitus, Helsingin, Tampereen, Turun, Vantaan ja Espoon kaupungit, Rakennusteollisuus RT, Infra ry ja Tampereen yliopisto. Hankkeen neuvottelukuntaan on kutsuttu edustajat myös valtionvarainministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Yhteyshenkilöt
Hankejohtaja Timo Kohtamäki, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra
timo.kohtamaki@tuni.fi, 040 585 3113
Professori Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra
kalle.vaismaa@tuni.fi, 040 056 7283
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
