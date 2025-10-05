SDP:n Juha Viitala: Perussuomalaisilla pelkkiä puheita – teot puuttuvat
SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Juha Viitala kritisoi hallituspuolue Perussuomalaisia sanojen ja tekojen ristiriidasta työelämän epäkohtien korjaamisessa. Viitalan mukaan puolueen ulostulot alipalkkauksen kriminalisoinnista ja ammattiliittojen kanneoikeuden edistämisestä ovat jääneet pelkäksi sanahelinäksi.
– Perussuomalaiset ovat kannattavinaan alipalkkauksen torjumista ja työntekijöiden oikeuksia, mutta konkreettiset toimet puuttuvat. Kun olisi mahdollisuus toimia, sisäministerin ja oikeusministerin salkku hallussa, seistään tumput suorina, Viitala toteaa.
Tänään 7.10. eduskunnan täysistunnossa on lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, jossa määritellään sisäisen turvallisuuden painopisteet ja tavoitteet. Viitala nostaa esiin myös harmaan talouden torjunnan laiminlyönnit, joka on osa suomen sisäistä turvallisuutta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.
– On käsittämätöntä, että hallitus katsoo ongelmien kasvamista sivusta. Harmaan talouden torjuntaohjelmaa hallituksessa ei alun perin edes haluttu käynnistää – se tehtiin vasta, kun paine kasvoi liian kovaksi, Viitala kritisoi.
– Nyt olisi korkea aika hallituksen ryhtyä toimeen ja varmistaa, että Suomessa yksikään ihminen ei joudu riiston tai ihmiskaupan uhriksi, Viitala jatkaa.
Viitala huomauttaa, että Kokoomus ei ole valmis edistämään näitä uudistuksia, ja näyttää siltä, että hallituksessa kokoomus vie ja perussuomalaiset katsovat vierestä.
– Työministeri Matias Marttinen ja kokoomus vaikuttavat tuskastuneilta perussuomalaisten ulostuloihin. Mutta jos perussuomalaiset todella haluaisivat edistää näitä asioita, heillä olisi siihen kaikki edellytykset. Nyt näyttää siltä, että perussuomalaiset on tyytymässä tässäkin osaansa kokoomuksen apupuolueena, Viitala päättää.
Juha Viitala
