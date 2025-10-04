Ilona Sorri SDP:n poliittisen valmistelun asiantuntijaksi

Sorri on työskennellyt muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän EU-asiantuntijana ja tehnyt lisäksi harjoittelun EU-parlamentissa. Hän on toiminut SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän sihteerinä ja lisäksi hänellä on kokemusta nuorisoliikkeen kansainvälisestä toiminnasta. Sorri on koulutukseltaan eurooppalaisen politiikan kandidaatti ja hän viimeistelee maisteriopintojaan Helsingin yliopistolla.

– Olen innoissani päästessäni valmistelemaan puolueen kansainvälistä politiikkaa ja tekemään tiivistä yhteistyötä globaalin verkostomme kanssa. Kansainvälinen politiikka on entistä keskeisemmässä asemassa, ja elämme aikaa, jossa suhteiden vaaliminen sekä uusien luominen on arvokasta. Sosialidemokraateilla on pitkä historia kansainvälisenä liikkeenä, ja on inspiroivaa päästä jatkamaan tätä työtä, Ilona Sorri tiivistää.

Poliittisen valmistelun asiantuntija vastaa SDP:n kansainväliseen politiikkaan, EU-asioihin sekä puolueen kahdenvälisiin kansainvälisiin suhteisiin liittyvästä asiantuntijavalmistelusta. Työhön liittyy myös jonkin verran kansainvälisiä edustustehtäviä sekä muuta poliittista valmistelua ja kehittämistä.

– Olen iloinen saadessamme Ilonan töihin SDP:n puoluetoimistolle. Ilonan osaamistausta antaa erinomaiset valmiudet hoitaa tehtävää menestyksekkäästi, SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi toteaa.