Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää hautaamisen Kullervon hautausmaalle Vaasan kaupungissa

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toistaiseksi hautaamasta Vaasan kaupungissa sijaitsevaan yksityiseen Kullervon hautausmaahan.

Kullervon hautausmaa Vaasan kaupungissa.
Kullervon hautausmaa Vaasan kaupungissa. Aluehallintovirasto / Staffan Storfors

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä hautaustoimilain mukaisena valvonta-asiana Vaasan kaupungissa kiinteistöllä 905-416-1-68 sijaitsevan yksityisen hautausmaan valvonta. Kiinteistön omistaa Vaasan kaupunki. 

Aluehallintovirastoon on 1.9.2025 saapunut yhteydenotto, jonka mukaan Vaasan kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä on yksityinen hautausmaa. Aluehallintovirasto on selvittänyt hautausmaan nykytilannetta. Paikkaa on kutsuttu Kullervon hautausmaaksi.

Opetusministeriön 23.12.1953 päivätyn hautausmaan perustamisluvan mukaan lupa perustaa yksityinen hautausmaa Vaasan kaupungilta vuokratulle lahjoitusmaalle on myönnetty Vaasan Vapaa-ajattelijat ry nimiselle yhdistykselle. Lupa-asiakirjaan on liitetty erilaisia karttaotteita ja piirustuksia, joista ilmenee hautausmaa-alue ja sen rajat. Vaasan Vapaa-ajattelijat r.y. on perustettu vuonna 1949 ja se on lakkautettu 20.1.2017. 

”Aluehallintovirasto on tehnyt 30.9.2025 valvontakäynnin Kullervon hautausmaalle. Valvontakäynnillä on havaittu, että hautausmaalla on arviolta yhteensä 80–90 hautapaikkaa. Hautapaikkojen tarkkaa lukumäärää on mahdotonta määrittää, sillä jotkut haudat on merkitty epäselvästi ja puutteellisesti. Osa hautapaikoista on merkitty selvästi hautakivellä tai muulla muistomerkillä. Hautakivistä ilmenee, että viimeisimmät hautaukset ovat tapahtuneet 2020-luvulla”, kertoo johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hautausmaalle on haudattu vainajia myös hautausmaan ylläpitäjänä toimineen Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:n lakkauttamisen jälkeen, jolloin alueen on katsottava olevan aktiivisesti hautausmaakäytössä, ja siihen sovelletaan hautaustoimilain säännöksiä.

"Hautausmaan ylläpitäminen on luvanvaraista. Ylläpitäjänä voi toimia vain oikeushenkilö, kuten kunta, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, yhdistys tai säätiö. Jos hautausmaalle on haudattu vuoden 2004 jälkeen, ylläpitäjän on noudatettava hautaustoimilaissa säädettyjä velvoitteita. Ylläpitäjän on sitouduttava pitkäaikaiseen vastuuseen, joka jatkuu vähintään 100 vuotta viimeisestä hautauksesta. Hautausmaakiinteistön on täytettävä laissa määritellyt vaatimukset, ja ylläpitäjän on ylläpidettävä hautarekisteriä. Hautausmaata on hoidettava sen arvon ja vainajien muiston kunnioittamisen edellyttämällä tavalla", korostaa Anu Liljeström.

Aluehallintovirasto toteaa, että kiinteistöllä 905-416-1-68 sijaitsevalla Kullervon hautausmaalla ei ole tällä hetkellä hautaustoimilain edellyttämää ylläpitäjää, jolla olisi lupa hautausmaan ylläpitoon. Hautausmaana käytettävä kiinteistö ei myöskään täytä hautaustoimilaissa säädettyjä edellytyksiä. Nykytilanteessa hautaamisen Kullervon hautausmaalle on katsottava rikkovan olennaisella tavalla hautaustoimilain säännöksiä, minkä vuoksi hautaaminen on perusteltua kieltää. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toistaiseksi hautaamasta kiinteistöllä sijaitsevaan hautausmaahan.

Päätös on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja

johtaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa valtakunnallisesti hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat, kiinteistörekisteritehtävät, luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden ja siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

