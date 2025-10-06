SuPerin Inberg: Pohteen vanhuspalvelujen huutokauppa polkee vanhusten oikeuksia

Inberg muistuttaa, ettei hinta saa olla ainoa kriteeri vanhuspalveluissa. – Kun palveluntuottajat pakotetaan kilpailemaan vain hinnalla, seurauksena on väistämättä laadusta tinkiminen. Pohteen kilpailutuksessa palvelun vähimmäislaatu on määritelty erillisellä palvelukuvauksella ja mikäli kuvaus ei täytä lainsäädännössä edellytettyjä laatuvaatimuksia, pelkkä hintakilpailu on silloin lainvastaista ja vähintäänkin eettisesti arveluttavaa.

– Laadun sivuuttaminen hankintakriteerinä vaarantaa sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden että työntekijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin. Menettely ei ole eettisesti hyväksyttävää vanhuksia eikä heidän hoitajiaan kohtaan, toteaa puheenjohtaja Inberg.

STM:n laatusuositus (2024–2027) korostaa, että palvelujen tulee olla laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja kestävällä tavalla toteutettuja. Henkilöstön riittävyys, osaaminen ja eettinen toimintakulttuuri ovat laadukkaan hoidon perusta. Jos kilpailutuksessa laatu jätetään kokonaan huomiotta, laatusuosituksen ja vanhuspalvelulain vaatimukset eivät täyty.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on linjannut, että perustuslain 19 §:n mukaiset oikeudet riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ovat ensisijaisia. Taloudelliset haasteet eivät oikeuta laiminlyömään tätä velvoitetta. Hyvinvointialueiden johdolla ja päättäjillä on virkavastuu siitä, että palvelut järjestetään lain ja perustuslain edellyttämällä tavalla.

SuPer ei hyväksy esitettyä menettelyä ja Pohteen harjoittamaa vanhuspalvelujen halpuuttamista.

– Kehotamme vanhusten omaisia vastustamaan huutokauppaa ja vaatimaan poliitikoilta todellista vastuunkantoa. Vanhukset eivät ole kauppatavaraa ja heidän ihmisarvonsa ja oikeutensa on turvattava kaikissa olosuhteissa, Inberg toteaa.

– Kehotan myös päättäjiä luopumaan ja estämään sellaisen kilpailutuksen, jossa hinta on ainoa ratkaiseva tekijä, kun kyse on kaikkein haavoittuvimmista kansalaisista.

