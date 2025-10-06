Kutsu mediatilaisuuteen 22.10.: Kaihiralli – mitä tapahtuu, kun näkö sumentuu ratissa?

Tervetuloa Silmäaseman Kaihiralli-mediatilaisuuteen, jossa pääset kuulemaan tuoreen kyselytutkimuksemme tuloksia sekä siitä, kuinka kaihi vaikuttaa näkökykyyn myös auton ratissa. Pääset lisäksi kokemaan itse, miltä ajaminen tuntuu, kun kyydissä on myös kaihi.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 22.10. klo 13:00 Marcus Grönholmin Rallimuseossa Inkoossa. Tarjoamme yhteiskuljetuksen Helsingin rautatieasemalta ja takaisin. Kuljetus lähtee klo 12:15, takaisin palaamme viimeistään klo 15.

Jos et pääse tilaisuuteen, mutta olet kiinnostunut aiheesta, otathan yhteyttä.

Ohjelma

Näenkö liian huonosti ajaakseni? – mitä suomalaiset kertovat näkemisestään liikenteessä?

Silmäasema Sairaala Oy:n toimitusjohtaja, silmätautien erikoislääkäri Ulla Näpänkangas, Silmäasema Oy

Kuinka moni suomalainen kokee, ettei näe kunnolla sateessa, hämärässä tai vastavalossa? Millaisia pelkoja liittyy näön heikkenemiseen ja ajoturvallisuuteen – ja kuinka moni on jo vältellyt ajamista näkösyistä? Entä miksi osa jättää käymättä silmälääkärissä, vaikka tietää näkevänsä huonommin kuin ennen?

Kaihiralli – kun maailman kirkkaus katoaa

Rallin kaksinkertaiset maailmanmestarit Marcus Grönholm ja Timo Rautiainen

Rallikaksikko kertoo, miltä tuntui ajaa rataolosuhteissa simuloidun kaihin kanssa – ja miten se muutti heidän käsitystään turvallisesta ajamisesta.

Koe itse kaihin vaikutus – ajosimulaattori testattavissa!

Tilaisuuden osallistujat pääsevät testaamaan ajosimulaattoria ja näkemään omin silmin, miten kaihi sumentaa näkökentän.

Ilmoittautuminen

Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään 15.10. sähköpostitse osoitteeseen viestinta@silmaasema.fi tai puhelimitse p. 050 4781 508. Jos et pääse tilaisuuteen, mutta olet kiinnostunut aiheesta, otathan yhteyttä.

Lisätietoja:

Silmäaseman mediapäivystys

p. 050 4781 508

viestinta@silmaasema.fi