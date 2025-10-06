Svenska daghemmetin toiminta jatkuu normaalisti

Kaupunginhallitus perusti 22.6.2020 /321§ työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia tilannekuva ja toimenpidesuunnitelma varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Työryhmä koostui mm. kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen, kaupunkitoimitilojen, varhaiskasvatuksen ja taloushallinnon edustajista. Suunnitelmassa on käsitelty muun muassa päiväkotien peruskorjaustarpeita. Svenska daghemmetin osalta suunnitelmaan on kirjattu, että ”päiväkotikäytöstä luovutaan ja tilalle etsitään vaihtoehtoinen ratkaisu”.

Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti on ollut tarkoitus siirtyä suurempiin yksikkökokoihin ja luopua pienistä, huonokuntoisista yksiköistä. Svenska daghemmet on ollut lakkautettavien listalla jo vuonna 2022. Korjattavuusselvityksen perusteella rakennusta ei kannata korjata varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Päiväkotia ei kuitenkaan lakkautettu, koska alle kolmivuotiaiden palvelutarpeen määrä kasvoi Kokkolassa.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa arvioidaan säännöllisesti, ja suunnitelman toteutuminen riippuu monista tekijöistä, esim. varhaiskasvatuksen lapsimääristä. Varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisesta päättää opetus- ja kasvatuslautakunta, ja päätöksistä tiedotetaan erikseen.