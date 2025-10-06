Svenska daghemmetin toiminta jatkuu normaalisti
Svenska daghemmetin lakkauttaminen on kirjattu varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaan, mutta mitään tarkempaa päätöstä tai päivämäärää lopettamisesta ei ole. Varhaiskasvatuksen palveluntarve on edelleen Kokkolassa suuri, ja Svenska daghemmetin toiminta tulee jatkumaan tämän toimintakauden sekä toimintakausien 2026-2027 aikana.
Kaupunginhallitus perusti 22.6.2020 /321§ työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia tilannekuva ja toimenpidesuunnitelma varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Työryhmä koostui mm. kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen, kaupunkitoimitilojen, varhaiskasvatuksen ja taloushallinnon edustajista. Suunnitelmassa on käsitelty muun muassa päiväkotien peruskorjaustarpeita. Svenska daghemmetin osalta suunnitelmaan on kirjattu, että ”päiväkotikäytöstä luovutaan ja tilalle etsitään vaihtoehtoinen ratkaisu”.
Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti on ollut tarkoitus siirtyä suurempiin yksikkökokoihin ja luopua pienistä, huonokuntoisista yksiköistä. Svenska daghemmet on ollut lakkautettavien listalla jo vuonna 2022. Korjattavuusselvityksen perusteella rakennusta ei kannata korjata varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Päiväkotia ei kuitenkaan lakkautettu, koska alle kolmivuotiaiden palvelutarpeen määrä kasvoi Kokkolassa.
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa arvioidaan säännöllisesti, ja suunnitelman toteutuminen riippuu monista tekijöistä, esim. varhaiskasvatuksen lapsimääristä. Varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisesta päättää opetus- ja kasvatuslautakunta, ja päätöksistä tiedotetaan erikseen.
Yhteyshenkilöt
Kai KytölaaksoVarhaiskasvatuspalvelujen johtajakai.kytolaakso@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Työmarkkinatori-tapahtuma tuo työllisyyspalvelut lähelle – seuraava tapahtuma Kaustisella6.10.2025 15:04:49 EEST | Tiedote
Keski-Pohjanmaan työllisyysalue ja sen yhteistyökumppanit järjestivät ensimmäisen Työmarkkinatori-tapahtuman Kokkolassa 21.5. Tapahtuma sai erittäin positiivisen vastaanoton, ja nyt konsepti tuodaan Kaustiselle. Tavoitteena on tavoittaa entistä laajemmin alueen työnhakijat ja työllisyyden parissa toimivat tahot. Työmarkkintatori-tapahtuma järjestetään Kaustisen asiointipisteellä tiistaina 21.10.
Karleby deltar i energisparveckan – temadagen Hållbar morgondag ordnas för unga3.10.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Karleby stad deltar i den riksomfattande energisparveckan 6–12.10.2025. Veckans tema är i år “Behärska din energi!”.
Kokkola mukana energiansäästöviikolla – nuorille järjestetään Kestävä huominen -teemapäivä3.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupunki osallistuu valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon 6.–12.10.2025. Viikon teemana on tänä vuonna “Hallitse energiasi!”.
Karleby deltar i den riksomfattande Hållbarhetsveckan15.9.2025 10:05:00 EEST | Pressmeddelande
Hållbarhetsveckan firas 22–28.9 i Finland. Under veckan vill lyfter man fram teman som anknyter till hållbar utveckling, allt från lösningar i vardagen till framtida mål. Karleby stad deltar i Hållbarhetsveckan och deltar också i den globala flaggningskampanjen som ordnas samma vecka för att visa att staden förbinder sig till FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG’s).
Kokkola osallistuu valtakunnalliseen Kestävän kehityksen viikkoon15.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Kestävän kehityksen viikkoa vietetään Suomessa 22.-28.9. Viikon aikana nostetaan esiin kestävän kehityksen teemoja arjen ratkaisuista aina tulevaisuuden tavoitteisiin saakka. Kokkolan kaupunki osallistuu Kestävän kehityksen viikkoon ja on mukana myös samalla viikolla järjestettävässä maailmanlaajuisessa liputuskampanjassa näyttääkseen sitoutumisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG’s).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme