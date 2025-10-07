Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Nuorten mielen hyvinvointia edistävät palvelut vahvistuvat Tikkurilassa

8.10.2025 10:00:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Perheneuvolapalvelujen nuorten psykososiaalisen tuen tiimi muuttaa Tikkurilassa Vernissakatu 6:sta osoitteeseen Lehdokkitie 2b keskiviikkona 8.10.2025. Neuvomme13–21-vuotiaita nuoria sekä heidän vanhempiaan esimerkiksi aikuistumiseen, perhesuhteisiin ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilö katsoo toista teekupin ääressä
Henkilö katsoo toista teekupin ääressä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perheneuvolapalvelujen nuorten psykososiaalisen tuen tiimi on saanut uudet, viihtyisät toimitilat Tikkurilasta osoitteesta Lehdokkitie 2b, 4. kerros. Tilat sijaitsevat Tokmannin yläkerrassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

”Lehdokkitien tilat ovat nuorten tarpeisiin suunnitellut ja viihtyisät,” kertoo lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen tehtäväaluepäällikkö Marjo van Dijken. Uusien tilojen myötä nuorten palveluja on voitu keskittää entistä enemmän Tikkurilan alueelle – juuri sinne, minne nuoret ovat toivoneet lisää vastaanottotiloja.

Nuorten tiimi tarjoaa keskusteluaikoja nopeasti: ajan saa usein jopa viikon sisällä. Tiimissä työskentelee ammattilaisia, joilla on vahvaa osaamista nuorten kohtaamisesta kiireettömästi ja yksilöllisesti. Palvelusta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.

Tiimin aiemmissa tiloissa osoitteessa Vernissakatu 6 jatkaa terveydenhuollon Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö. Nuorten psykososiaalisen tuen tiimin asiakkaat saavat tiedon muutoksesta ja mahdollisista muutoksista ajanvarauksiinsa omalta työntekijältään.

Perheneuvolapalvelujen nuorten tiimi palvelee 13–21-vuotiaita nuoria sekä heidän vanhempiaan. Nuori voi saada keskusteluaikoja esimerkiksi kaveri- ja seurustelusuhteisiin, päihteiden käyttöön, ahdistukseen, mielialaan, identiteettiin tai arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Vanhemmille tarjotaan omia tapaamisaikoja esimerkiksi parisuhteen tai perheen tunneilmapiirin tukemiseen, tai tapaamiset voivat olla myös koko perheen yhteisiä.

Palvelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ensimmäisellä käynnillä sovitaan tarkemmin työskentelyn tavoitteista ja kestosta.

Näin varaat ajan nuorten psykososiaalisen tuen tiimiin:

  • Soita meille maanantaista torstaihin kello 9–11 numeroon 09 4191 5191 (muina aikoina takaisinsoittomahdollisuus) ja varaa oma aikasi.
  • Tikkurilan toimipisteemme osoite on 8.10.2025 alkaen Lehdokkitie 2b, 4. krs, 01300 Vantaa.
  • Palvelemme edelleen myös Myyrmäen Virtatalossa ja Keravan Sampolassa.

Avainsanat

vakevakehyvanuoret

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Korson uusi valmiusasema parantaa alueen turvallisuutta – rakentaminen käynnistynyt1.10.2025 08:22:07 EEST | Tiedote

Rakentaminen Korson uuden valmiusaseman tontilla on alkanut tällä viikolla. Asema tulee palvelemaan sekä pelastustoimintaa että ensihoitoa, ja sen myötä Korson alueen turvallisuus ja palvelutaso paranevat merkittävästi. Korson valmiusaseman rakentaminen perustuu Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnan päätökseen 27.5.2025, jossa hyväksyttiin pääurakoitsijan kilpailutus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye