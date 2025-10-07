Nuorten mielen hyvinvointia edistävät palvelut vahvistuvat Tikkurilassa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perheneuvolapalvelujen nuorten psykososiaalisen tuen tiimi on saanut uudet, viihtyisät toimitilat Tikkurilasta osoitteesta Lehdokkitie 2b, 4. kerros. Tilat sijaitsevat Tokmannin yläkerrassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

”Lehdokkitien tilat ovat nuorten tarpeisiin suunnitellut ja viihtyisät,” kertoo lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen tehtäväaluepäällikkö Marjo van Dijken. Uusien tilojen myötä nuorten palveluja on voitu keskittää entistä enemmän Tikkurilan alueelle – juuri sinne, minne nuoret ovat toivoneet lisää vastaanottotiloja.

Nuorten tiimi tarjoaa keskusteluaikoja nopeasti: ajan saa usein jopa viikon sisällä. Tiimissä työskentelee ammattilaisia, joilla on vahvaa osaamista nuorten kohtaamisesta kiireettömästi ja yksilöllisesti. Palvelusta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.

Tiimin aiemmissa tiloissa osoitteessa Vernissakatu 6 jatkaa terveydenhuollon Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö. Nuorten psykososiaalisen tuen tiimin asiakkaat saavat tiedon muutoksesta ja mahdollisista muutoksista ajanvarauksiinsa omalta työntekijältään.

Perheneuvolapalvelujen nuorten tiimi palvelee 13–21-vuotiaita nuoria sekä heidän vanhempiaan. Nuori voi saada keskusteluaikoja esimerkiksi kaveri- ja seurustelusuhteisiin, päihteiden käyttöön, ahdistukseen, mielialaan, identiteettiin tai arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Vanhemmille tarjotaan omia tapaamisaikoja esimerkiksi parisuhteen tai perheen tunneilmapiirin tukemiseen, tai tapaamiset voivat olla myös koko perheen yhteisiä.

Palvelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ensimmäisellä käynnillä sovitaan tarkemmin työskentelyn tavoitteista ja kestosta.

Näin varaat ajan nuorten psykososiaalisen tuen tiimiin: