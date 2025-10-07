Pirkanmaan hyvinvointialue

Vuoden 2026 kumppanuus- ja yleisavustushaut alkavat lokakuussa

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustuksien haku alkaa 13.10.2025. Järjestöt ja yhteisöt voivat hakea kumppanuusavustusta, yleisavustusta sekä kohdennettua yleisavustusta kahteen eri kohteeseen, ikäihmisten ja työikäisten toimintaan.

Kohdennettua yleisavustusta voi hakea nyt ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja yksinäisyyden lievittämiseen sekä työikäisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävään yhteisölliseen toimintaan. Kaikkien avustuksien hakuaika päättyy 9.11.2025, ja päätökset tehdään alkuvuodesta 2026.  

Hakuohjeet ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla järjestöyhteistyön osiossa. Hakulomakkeiden linkit julkaistaan Avustukset-sivulla, kun haku alkaa. Samalta sivulta löytyvät myös tarkemmat tiedot avustusmuodoista, avustustoiminnan yleisistä periaatteista sekä hakukriteereistä. Järjestöille pidettiin syyskuun lopulla infotilaisuus avustuksista, ja sen tallenne on katseltavissa Avustukset-sivulla.

Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita, noudattaa avustustoiminnan yleisiä periaatteita ja palvelee alueellisesti tai koko hyvinvointialueen tasoisesti Pirkanmaan asukkaita. Avustushaun kohteena olevan toiminnan tulee olla avointa muillekin kuin jäsenille, ja hakijalla tulee olla päivitetyt tiedot palvelutietovarannossa (PTV) tai Lähellä.fi-palvelussa tai molemmissa.

