Helsingin päiväkotien ja koulujen Kettu-materiaalit valittiin yhdeksi parhaista eurooppalaisista käytänteistä kestävyyskasvatukseen
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa käytettävät kettuhahmot opettavat kestävästä tulevaisuudesta lapsilähtöisesti tarinallisuuden ja toiminnan avulla. Helsingin kehittämä ympäristökasvatuksen malli palkitaan 23.10. Brysselissä.
Kirjassa, julisteissa ja animaatiossa seikkailevat kettukaverit ovat kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen malli, joka toteuttaa Agenda 2030 -tavoitteita ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Helsingin varhaiskasvatuksessa ketut otettiin käyttöön vuonna 2022. Syksyllä 2024 toiminta laajeni myös alkuopetukseen eli koulun 1. ja 2. luokille.
Kettu-malli saa nyt kansainvälistä tunnustusta, sillä se on valittu Euroopan komission kilpailussa yli sadan hakijan joukosta yhdeksi parhaista eurooppalaisista käytänteistä kestävyyskasvatukseen.
– Vaikeita isoja globaalisia ongelmia lähestytään Kettu-mallissa tarinallisuuden kautta ja lapsilähtöisesti. Aiheita lähdetään tutkimaan ja ajattelun taitoja harjoittelemaan toiminnan kautta, pedagoginen asiantuntija Sanna Tuokko kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kertoo.
Tuokko esittelee Helsingin kaupungin Kettu-mallia Brysselissä järjestettävässä Education for Climate -yhteisön tapahtumassa lokakuun 23. päivänä. Esitteillä on yhteensä yhdeksän hyvää käytännettä eri EU-maista. Kettukaverit voittivat paikkansa palkintopallilla Citizenship and Education -osa-alueen alla.
– Kettu-malli ja sen opetukseen suunnattu tarinallisuus ilmastokasvatuksessa on herättänyt kansainvälisesti paljon kiinnostusta ja kiitosta. Aina kun sitä esitellään, Kettu-kirjat viedään käsistä.
”Tarvitsemme tällaisia työkaluja opetukseen”
Ketut keksi ja kehitti alun perin Tuokon edeltäjä Anssi Almgren. Roihuvuoren ala-asteen koulun opettaja Jasmine Gustafsson on Tuokon kanssa jatkokehittänyt Kettu-materiaaleja ja -hahmoja eteenpäin.
Kettu-kuvitukset on tehty erikseen varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Päiväkodeissa Kettu-materiaali on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Alkuopetuksen Kettu-kaverit lähtevät kouluun -kirjaan kuuluu myös Kettu-vihko, julisteita ja AR-toteutus, jossa QR-koodin takana kettu herää liikkumaan ja tarjoaa kuvaa, ääntä ja tekstiä sekä ”käpälätehtäviä”. Tehtävänä voi olla vaikkapa etsiä metsästä suuri haapa, jolloin opetus ja oppiminen tapahtuvat ulkona lähiluonnossa.
– On hienoa, että Kettu-mallimme saa tunnustusta, sillä se oikeasti on erittäin hieno malli toteuttaa kestävyyskasvatusta. Tarvitsemme tällaisia työkaluja opetukseen. Tässä on valtava työ taustalla, ja kehittämiseen on osallistunut iso liuta asiantuntijoita. On hienoa levittää mallia eteenpäin, jotta muutkin saavat sen käyttöönsä, Tuokko kertoo.
Tarina-kettu vie lukutaitoa eteenpäin
Kettu-malli laajenee paraikaa moneen suuntaan, ja juuri nyt on meneillään lukemiseen liittyvän ympäristökasvatuksen jatkokehittely 3.–4. luokille. Lukutaitoa eteenpäin vievälle Tarina-ketulle kehitetään uusia tehtäviä, koska lukeminen, lukutaito ja kriittinen lukutaito ovat tärkeitä kestävän tulevaisuuden taitoja.
– Mietimme, miten kirjallisuutta ja draamaa voidaan hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja miten hankalatkin aiheet tulevat tarinoiden kautta helpommin käsitellyiksi. Kirjallisuus tuodaan ulos luokasta, ja draaman keinoin opitaan uutta luonnosta ja ympäröivästä maailmasta.
Animaatio kannustaa kestävään liikkumiseen
Keväällä 2025 kaupunki julkaisi ketuista myös animaation Kettukaverit pyöräretkellä. Toteutus syntyi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, ympäristöpalveluiden ja liikenteen ympäristökasvatuksen kanssa. Kyseessä on erityisesti alkuopetukseen suunnattu video, jossa kannustetaan kestävään liikkumiseen, ja toisena teemana on roskien kerääminen. Tuokko kertoo, että video on saanut kouluilta hyvää palautetta, ja sitä käytetään myös varhaiskasvatuksessa 5–7-vuotiaiden ryhmissä.
– Toivon, että kettukavereiden avulla eri toimijat löytävät tapoja kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen päiväkodeissa ja kouluissa. Kestävyyskasvatusta ja sen pedagogiikkaa pitää yhä paljon kehittää, Tuokko tuumaa.
Helsingissä on lisäksi kehitteillä 3.–6.-luokkalaisille oma kestävän kehityksen mallinsa. Taustalla on ajattelutapa kestävän ympäristökasvatuksen polusta, joka jatkuu varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti.
Lisätietoja:
Helsingin varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kestävän tulevaisuuden osaamista yhdessä kettukavereiden kanssa
Helsingissä pienet oppijat harjoittelevat kestävän tulevaisuuden taitoja kettukaverien kanssa | Helsingin kaupunki
Kettukaverit pyöräretkellä -animaatio Youtubessa
Kettukaverit lähtevät kouluun - MAPPA.fi
Winning Projects of the 2025 Call for Innovative Green Education Actions
Children learn about building a sustainable future with the help of fox characters
Marjo Kyllönen
Nina Dale
Toimialaviestintä
Kuvat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
