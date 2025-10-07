Maisemapäivä Tohmajärvellä: Saariosta Ahjon kautta Nymanin talolle - rakennettua perintöä ja maisema-arvoja
Kansainvälistä maisemapäivää vietetään maailmalla 20.10., mutta Pohjois-Karjalassa vietämme päivää jo sunnuntaina 19.10., tänä vuonna Tohmajärvellä.
Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriperintöä, identiteettiä, hyvinvointia ja elinympäristön laatua sekä monimuotoisuutta.
Tohmajärvellä aamupäivän vietämme valtakunnallisesti arvokkaassa kylämaisemassa Saariossa ja iltapäivän Kemiessä.
Vuonna 2025 maisemapäivän teemana on rakennettu perintömme. Tutustumme Tohmajärven maisemapäivän aikana useaan vanhaan rakennukseen. Saariossa käymme maamiesseurantalo Auralassa ja ainutlaatuisessa voimalaitosmuseossa. Kiipeämme Saarionvaaran rinteelle katsomaan maisemaa, mitä on näkymien takana, mitä maisema kertoo katselijalle. Saarion kylämaisema on yksi Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueesta.
Iltapäiväksi siirrymme Kemieen. Uudempaa rakennuskulttuuria edustavassa sivistyskeskus Ahjossa omakustanteisen lounaan (Tohmajärven perinneruoka perunavelli) ohessa tutustumme kuvin ja tarinoin kunnallistaloon ja sen alapuoliseen luolaan. Päivä päättyy 150-vuotta juhlivalle Nymanin talolle.
Oppaina päivässä ovat Tohmajärvi-Seurasta Liisa Laasonen ja Anne Hirvonen, Tohmajärven kunnasta Anne Hyttinen ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista Päivi Jokinen.
Voit osallistua koko päivään tai vain aamu- tai iltapäivän osuuteen.
TERVETULOA MUKAAN!
Ilmoittaudu mukaan tästä.
klo 10–12:30, SAARIOSSA: kokoontuminen Vääräkoskentie 794, Tohmajärvi
klo 13-15:30 KEMIESSÄ: Sivistyskeskus Ahjo, Kirkkotie 10 A, Tohmajärvi
Maisemapäivä Tohmajärvellä: Saariosta Ahjon kautta Nymanin talolle - rakennettua perintöä ja maisema-arvoja su 19.10. klo 10-15:30
OHJELMA SAARIO klo 10-12:30 kokoontuminen Vääräkoskentie 794, Tohmajärvi
Päivän aloitus
-Maamiesseurantalon, kylän ja Haarasten historian lyhyt esittely. Liisa Laasonen, Tohmajärvi-Seura. Näytillä Toimi Haaralan maalauksia.
Tutustuminen Saarion maisemaan
-Kuljetaan Mikonpolkua ylös kodalle ja tutustutaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Päivi Jokinen, Itä-Suomen Maa- ja Kotitalousnaiset. Matkaa kertyy n. 1,5 km.
Siirtyminen voimalaitosmuseolle kävellen
-Matkaa noin 0,5 km. Muutama auto mahtuu parkkiin lähelle museota.
Tutustuminen voimalaitosmuseoon. Voimalaitostie 24
-Anne Hirvonen, Tohmajärvi-Seura.
Siirtyminen autoille ja Sivistyskeskus Ahjoon (Kemie)
OHJELMA KEMIE klo 13-15:30 Sivistyskeskus Ahjo, Kirkkotie 10 A, 82600 Tohmajärvi
Omakustanteinen lounas tai eväät Ahjossa.
-Huom! lounas varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu 15 € paikan päällä. Tarjolla Tohmajärven perinneruokaa perunavelliä lisukkeineen. Kahvia/teetä ja täytekakkua.
Luolaluento keskusteluineen.
-Esittelyssä vanha kunnallistalo ja sen alakerrassa sijaitseva luola. Anne Hyttinen, Tohmajärven kunta.
Siirtyminen Nymanin talolle, Kirkkotie 14. Pihassa on parkkitilaa.
Tutustutaan 150-vuotiaaseen Nymanin taloon ja sen pihapiiriin. Juhlanäyttely.
-Anne Hirvonen ja Liisa Laasonen, Tohmajärvi -Seura.
Ilmoittaudu viimeistään torstaina 16.10. ja katso ilmoittautumislinkki ja ohjelma tästä. tai Anne Holma (p. 040 6139992 tai anne.holma@msl.fi).
Mukaan mahtuu max. 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelma on maksuton, mutta lounas omakustanteinen. Varaathan päivään säänmukaiset varusteet. Saariossa kävelymatkaa kertyy vajaa 3 km, josta osa on metsäpolkua jyrkähköllä nousulla.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Saarion kyläyhdistys, Tohmajärvi-Seura ry, Pohjois-Karjalan Kylät ry, Pohjois-Karjalan kotiseutuyhdistysten liitto ry, Tohmajärven kunta sekä Maaseudun Sivistysliiton Kestävät kylät Keski-Karjala-hanke.
Tilaisuuden valmistelua ja järjestelyjä ovat tukeneet Tohmajärven kunta, Pellolta pöytään näkyväksi - ja Kestävät kylät Keski-Karjala -hankkeet, opetushallitus sekä ympäristöministeriö/Suomen ympäristökeskus.
Tilaisuus on osa kansainvälistä maisemapäivää, jota vietetään yhdeksättä kertaa.
Lisätiedot:
Päivi Jokinen
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
MKN Maisemapalvelut, ProAgria Itä-Suomi ry
Tehtaantie 6b, 80400 Ylämylly
Puh. 040 301 2409
Avainsanat
