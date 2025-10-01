Tuhansien henkilökohtaisten avustajien työehdot paranevat – JHL sai aikaan käänteentekevän tuloksen
Ammattiliitto JHL on ainoa työntekijöitä edustava liitto, joka neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta. Valtakunnallinen työehtosopimus on nyt yleissitova.
Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen työehtosopimus Heta-tes muuttuu yleissitovaksi.
Muutos nostaa noin 7 000 avustajaa pelkästään lakien varasta työehtosopimuksen palkka- ja työehtojen piiriin, mikä on huomattava parannus henkilökohtaisten avustajien asemaan työmarkkinoilla.
Yleissitovuuslautakunta päätti asiasta 6. lokakuuta 2025. Muutos astuu voimaan takautuvasti sopimuskauden alusta 1. toukokuuta 2025.
Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että kaikki henkilökohtaiset avustajat, jotka työskentelevät työnantajamallilla, siirtyvät jatkossa työehtosopimuksen piiriin. Työnantajamallissa vammainen henkilö itse toimii avustajan työnantajana.
Tähän asti Heta-tes on ollut normaalisitova eli työehtoja on noudatettu vain, jos henkilökohtaisen avustajan työnantaja kuuluu työnantajia edustavaan Heta-liittoon. Näitä työntekijöitä on noin 11 000. Kokonaisuudessaan sopimusalalla työskentelee noin 18 000.
Yleissitovuuden määritelmä täyttyy, koska Heta-liittoon kuuluvien työantajien palkkalistoilla työskentelee yli puolet sopimusalan työntekijöistä.
Pitkäjänteinen työ kantaa nyt hedelmää
JHL:lle muutos on merkittävä, sillä liitto on ainoa ammattiliitto, joka neuvottelee Heta-tesistä työnantajien Heta-liiton kanssa. JHL on osapuolena myös alan muissa työehtosopimuksissa.
Pitkäjänteinen työ alan arvostuksen, tunnettavuuden ja työehtojen eteen kantaa nyt hedelmää.
– Tämä on merkittävää. Niin työnantajien kuin työntekijöidenkin järjestäytyminen omiin liittoihinsa vie alan työehtoja eteenpäin, JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Laura Tuominen sanoo.
Vaikka kehitettävää jää, JHL on vuosien varrella onnistunut parantamaan avustajien palkkausta ja muita työehtoja neuvottelukierros kerrallaan.
– Yleissitovuus vahvistaa työntekijöiden asemaa sekä liiton asemaa henkilökohtaisten avustajien työehtojen edistämisessä, Tuominen toteaa.
Henkilökohtaisia avustajia on noin 40 000.
Henkilökohtainen apu on yksi merkittävimmistä vammaispalveluista. Se mainitaan myös YK:n vammaisyleissopimuksessa, sillä se turvaa keskeisellä tavalla vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta.
Lisätietoja:
Laura Tuominen, vastaava sopimusasiantuntija JHL 050 409 2460
Matti Mamia, sopimusasiantuntija JHL, 050 569 7605
Henkilökohtaista apua järjestetään monipuolisesti:
- JHL ja työnantajia edustava Heta-liitto ovat neuvotelleet henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevaa henkilökohtaisten avustajien valtakunnallista työehtosopimusta eli Heta-tesiä jo yli 15 vuoden ajan.
- Tavoitteena on ollut kehittää henkilökohtaisten avustajien palkka- ja työehtoja ja vastata avun käyttäjien tarpeisiin.
- Henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueille.
- Työnantajamalli on toistaiseksi yleisin tapa järjestää henkilökohtaista apua. Sillä työllistyy kokonaisuudessaan noin 18 000 avustajaa.
- Työnantajamallissa vammainen henkilö toimii itse tai edustajansa kautta avustajansa työnantajana.
- Muut järjestämistavat ovat ostopalvelu, palveluseteli ja hyvinvointialueiden oma tuotanto, joka on vielä varsin pientä.
- Henkilökohtaisten avustajien kokonaismäärä on arviolta noin 40 000 eri järjestämistavoilla.
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
