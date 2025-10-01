Tuhansien henkilökohtaisten avustajien työehdot paranevat – JHL sai aikaan käänteentekevän tuloksen

JHL: Työperäinen hyväksikäyttö on kitkettävä juuriltaan 1.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Ammattiliitto JHL toteaa, että työperäinen hyväksikäyttö ei saa koskaan olla kannattavaa liiketoimintaa. Kiinnijäämisen riskin on oltava todellinen ja seuraamusten tuntuvia. Tiukempi puuttuminen hyväksikäyttöön on sekä työntekijöiden että rehellisten työnantajien etu, koska nykytilanne ruokkii epäreilua kilpailua ja jopa ihmisoikeusloukkauksia.