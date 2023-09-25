Espoo ja Riihimäki solmivat puolustusalan ekosysteemien välisen yhteistyösopimuksen
Espoon omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö, Enter Espoo, ja Riihimäen kaupunki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupunkien välistä innovaatiotoimintaa kaksoiskäyttöteknologioihin keskittyvän Defence Tech Hubin sekä puolustus- ja turvallisuusalan DEFINE-ekosysteemin välillä.
Espoo on yksi Euroopan johtavista innovaatiokeskittymistä ja Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Espoon innovaatioekosysteemiin on kehittynyt vahva puolustusalan teknologiakeskittymä, Defence Tech Hub, jossa on jo lähes 50 yritystä. Defence Tech Hubin yritykset kehittävät sekä siviilikäyttöön että puolustusvoimien tarpeisiin soveltuvia satelliitti- ja avaruusteknologioiden, kvanttiteknologian, sensoreiden, ohjelmistokehityksen sekä drooniteknologioiden tuotteita ja palveluja. Defence Tech Hubiin kuuluvat muun muassa ICEYE, Kuva Space, IQM, Varjo, Elfys, ReLoc, Tespack ja Savox.
Kahden merkittävän puolustusalan innovaatiokeskittymän tehdessä yhteistyötä ja yhdistäessä voimansa, ne täydentävät palvelutarjoomaansa. Kumppanuus mahdollistaa DEFINE-ekosysteemissä mukana olevien yritysten yhteistyön Espoon deep tech -keskittymän toimijoiden kanssa. Espoon deep tech -keskittymä tarjoaa kehittämislaboratorioita, -alustoja ja -infrastruktuuria yrityksille. Espoossa sijaitsee myös NATO Dianan kiihdyttämöohjelma ja testikeskus sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Suomen toimipiste, joka edistää yhteistyötä avaruustutkimuksessa, -tieteessä, -teknologiassa ja sovelluksissa. Riihimäellä yritykset puolestaan pääsevät tekemään yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.
- Espoo on Euroopan yksi johtavista innovaatioyhteisöistä, jonka kasvuvauhti ja vetovoimaisuus ovat kovassa nosteessa. Yhteistyö laajentaa molempien ekosysteemien palvelutarjoomaa. On hienoa, että pystymme palvelemaan kasvuyrityksiämme uusilla toimialoilla, kuten nyt entistä monipuolisemmin puolustussektorilla, kertoo Enter Espoon toimitusjohtaja Jaana Tuomi.
- Turvallisuusympäristö Euroopassa ja Suomessa on murroksessa ja epävakauden voi ennakoida jatkuvan. Samanaikaisesti tarve innovaatioille, turvallisuusratkaisuille ja kaksikäyttöteknologioille kasvaa merkittävää vauhtia. Tämän yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan jatkossa entistä kattavammin palveluita puolustusteollisuuden ja turvallisuuden innovaatiotoiminnan tarpeisiin, kertoo Espoon kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja ja kolmen yliopiston dosentti, Jarno Limnéll.
- Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa uutta kasvua, edistää maamme vientiä ja synnyttää työpaikkoja puolustusalan innovaatioista. Kansainvälinen kilpailu ekosysteemien välillä kovenee ja tarvitsemme kasvun aikaansaamiseksi kaikki Suomen parhaat kyvykkyydet tiiviiseen yhteistyöhön. Juuri siksi nyt solmittu yhteistyösopimus on tärkeä askel kohti tiiviimpää kansallista yhteistyötä, kuvailee Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.
Enter Espoo lyhyesti
Enter Espoo on Espoon kaupungin omistama markkinointiyhtiö. Enter Espoon tehtävänä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen sekä auttaa toimijoita menestymään innovaatioyhteisöissä. Yhtiön palvelut on kehitetty auttamaan innovaatioympäristön toimijoita löytämään kumppaneita, asiakkaita sekä kasvun mahdollisuuksia. Enter Espoon tavoitteena on saada lisää työpaikkoja, verotuloja ja kestävää kasvua Espooseen, yhtiön kumppaneille sekä koko Suomelle.
Riihimäen kaupunki lyhyesti
Riihimäen kaupunki ja kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Riihimäen tilat ja kehitys houkuttelevat kasvuyrityksiä erityisesti kaksoiskäyttöteknologioiden liittyen sekä auttavat löytämään tuotantotiloja erilaisiin korkean teknologian tarpeisiin. Tarkoituksena on auttaa kaupunkia kasvamaan sekä tukea koko Suomen kehittymistä puolustusalalla nopeasti. Riihimäellä sijaitsee Puolustusvoimien yksiköitä ja puolustusteollisuutta, jotka ovat omalta osaltaan mahdollistamassa missiota.
Defence Innovation Network Finland (DEFINE) lyhyesti
Defence Innovation Network Finland (DEFINE) Accelerator kokoaa yhteen Puolustusvoimien, johtavien puolustusalan yritysten, sijoittajien ja oppilaitosten keskeiset toimijat. DEFINE nopeuttaa puolustusalan teknologisten innovaatioiden kehittämistä ja edistää yritysten nopeaa kasvua. Yritykset kehittävät sekä siviilikäyttöön että puolustusvoimien tarpeisiin soveltuvaa kaksikäyttöteknologian tuotteita, palveluita ja osaamista. DEFINE tarjoaa monenlaisia palveluita koko puolustusalan ekosysteemille sis. oman yrityskiihdyttämön, erilaisten yhteiskehittämisalustojen (mm. hackathonit) järjestämisen, TKI kehitysympäristön, työskentely- ja tuotantotilat sekä innovaatiokeskuksen. DEFINE on Riihimäen kaupungin koordinoima aloite ja toiminnot sijaitsevat Riihimäellä.
NATO DIANA lyhyesti
Naton DIANA:n (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tarkoituksena on kehittää teknologisesti innovatiivisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa puolustussektorin tarpeisiin. VTT perustaa yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja DEFINEn kanssa. Kiihdyttämö keskittyy tulevaisuuden kommunikaatiojärjestelmiin ja kvanttiteknologiaan. Se tarjoaa yrityksille koulutusta liiketoiminnan kehittämisestä puolustussektorilla. Otaniemen testikeskus keskittyy kyberturvallisen kommunikaation sekä kvantti- ja avaruusteknologioiden testaamiseen. Oulun yliopiston koordinoima testikeskus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 6G-verkkoteknologioiden testaamiseen. Testikeskuksissa voidaan esimerkiksi arvioida yritysten kehittämiä konsepteja ja teknologioita sekä tarjota tukea niiden kehittämiseen.
