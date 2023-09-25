Espoo ja Riihimäki solmivat puolustusalan ekosysteemien välisen yhteistyösopimuksen

Espoo on yksi Euroopan johtavista innovaatiokeskittymistä ja Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Espoon innovaatioekosysteemiin on kehittynyt vahva puolustusalan teknologiakeskittymä, Defence Tech Hub, jossa on jo lähes 50 yritystä. Defence Tech Hubin yritykset kehittävät sekä siviilikäyttöön että puolustusvoimien tarpeisiin soveltuvia satelliitti- ja avaruusteknologioiden, kvanttiteknologian, sensoreiden, ohjelmistokehityksen sekä drooniteknologioiden tuotteita ja palveluja. Defence Tech Hubiin kuuluvat muun muassa ICEYE, Kuva Space, IQM, Varjo, Elfys, ReLoc, Tespack ja Savox.

Kahden merkittävän puolustusalan innovaatiokeskittymän tehdessä yhteistyötä ja yhdistäessä voimansa, ne täydentävät palvelutarjoomaansa. Kumppanuus mahdollistaa DEFINE-ekosysteemissä mukana olevien yritysten yhteistyön Espoon deep tech -keskittymän toimijoiden kanssa. Espoon deep tech -keskittymä tarjoaa kehittämislaboratorioita, -alustoja ja -infrastruktuuria yrityksille. Espoossa sijaitsee myös NATO Dianan kiihdyttämöohjelma ja testikeskus sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Suomen toimipiste, joka edistää yhteistyötä avaruustutkimuksessa, -tieteessä, -teknologiassa ja sovelluksissa. Riihimäellä yritykset puolestaan pääsevät tekemään yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.

- Espoo on Euroopan yksi johtavista innovaatioyhteisöistä, jonka kasvuvauhti ja vetovoimaisuus ovat kovassa nosteessa. Yhteistyö laajentaa molempien ekosysteemien palvelutarjoomaa. On hienoa, että pystymme palvelemaan kasvuyrityksiämme uusilla toimialoilla, kuten nyt entistä monipuolisemmin puolustussektorilla, kertoo Enter Espoon toimitusjohtaja Jaana Tuomi.

- Turvallisuusympäristö Euroopassa ja Suomessa on murroksessa ja epävakauden voi ennakoida jatkuvan. Samanaikaisesti tarve innovaatioille, turvallisuusratkaisuille ja kaksikäyttöteknologioille kasvaa merkittävää vauhtia. Tämän yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan jatkossa entistä kattavammin palveluita puolustusteollisuuden ja turvallisuuden innovaatiotoiminnan tarpeisiin, kertoo Espoon kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja ja kolmen yliopiston dosentti, Jarno Limnéll.

- Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa uutta kasvua, edistää maamme vientiä ja synnyttää työpaikkoja puolustusalan innovaatioista. Kansainvälinen kilpailu ekosysteemien välillä kovenee ja tarvitsemme kasvun aikaansaamiseksi kaikki Suomen parhaat kyvykkyydet tiiviiseen yhteistyöhön. Juuri siksi nyt solmittu yhteistyösopimus on tärkeä askel kohti tiiviimpää kansallista yhteistyötä, kuvailee Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.