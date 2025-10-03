Yhdenvertaisesta oikeudesta palliatiiviseen hoitoon säädettävä tällä hallituskaudella

Jokaisen potilaan tulisi saada tarvitsemaansa palliatiivista hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Koska tämä ei Suomessa edelleenkään toteudu yhdenvertaisesti, tarvitaan potilaan turvaksi velvoittavaa lainsäädäntöä.

Näin todettiin tänään eduskunnan syöpäverkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa hallintoneuvos Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriöstä oli kertomassa lainvalmistelun alkamisesta.

– Olen hyvin tyytyväinen, että hallitusohjelman mukaisesti lain sanamuotoja ollaan nyt tarkentamassa. Kehittämistoimista huolimatta saatto- ja palliatiivisen hoidon laadussa, saatavuudessa ja kivunlievityksessä on edelleen eriarvoisuutta. Asiantuntijat ovat yksimielisiä lainsäädännön tarpeesta ja odotamme lakimuutosta viipymättä eduskuntaan. Hyvä saattohoito turvaa sen, ettei kenenkään tarvitse kuolla kivuissa yksin, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo.

– Palliatiivinen hoito on terveydenhuollon ydinaluetta, se koskettaa meitä kaikkia. Palliatiivisen hoidon saatavuus ja laatu tulee turvata lainsäädännöllä. Pelkät suositukset eivät turvaa tasa-arvoista hoitoa kaikille sitä tarvitseville, totesi professori Tiina Saarto esiteltyään viime vuosien merkittäviä kehittämistoimia.

Saatavuuden lisäksi on kehitettävä ammattilaisten osaamista.

– Ilman osaamista ei ole hyvää hoitoa. Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen koulutus on nostettava samanarvoiseksi muiden osaamisalueiden kanssa, sanovat tilaisuudessa myös puhuneet professori Juho Lehto ja TtT Minna Hökkä.

Eduskunnassa järjestetty keskustelutilaisuus oli osa parhaillaan vietettävää kansainvälistä palliatiivisen ja saattohoidon viikkoa, jonka tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Päivää vietetään yli sadassa maassa.

Tilaisuuden järjestivät eduskunnan syöpäverkosto yhteistyössä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen, Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkoston sekä Syöpäjärjestöjen kanssa.