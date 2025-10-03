Syöpäjärjestöt

Yhdenvertaisesta oikeudesta palliatiiviseen hoitoon säädettävä tällä hallituskaudella

8.10.2025 16:15:30 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote

Jaa

Palliatiivisen hoidon saatavuus ja laatu vaihtelevat eri puolilla maata. Nykyiset suositukset eivät yksin riitä turvaamaan hyvää hoitoa kaikille.

Palliatiivinen hoito koskettaa meitä kaikkia.
Palliatiivinen hoito koskettaa meitä kaikkia.

Jokaisen potilaan tulisi saada tarvitsemaansa palliatiivista hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Koska tämä ei Suomessa edelleenkään toteudu yhdenvertaisesti, tarvitaan potilaan turvaksi velvoittavaa lainsäädäntöä.

Näin todettiin tänään eduskunnan syöpäverkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa hallintoneuvos Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriöstä oli kertomassa lainvalmistelun alkamisesta.

– Olen hyvin tyytyväinen, että hallitusohjelman mukaisesti lain sanamuotoja ollaan nyt tarkentamassa. Kehittämistoimista huolimatta saatto- ja palliatiivisen hoidon laadussa, saatavuudessa ja kivunlievityksessä on edelleen eriarvoisuutta. Asiantuntijat ovat yksimielisiä lainsäädännön tarpeesta ja odotamme lakimuutosta viipymättä eduskuntaan. Hyvä saattohoito turvaa sen, ettei kenenkään tarvitse kuolla kivuissa yksin, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo.

– Palliatiivinen hoito on terveydenhuollon ydinaluetta, se koskettaa meitä kaikkia. Palliatiivisen hoidon saatavuus ja laatu tulee turvata lainsäädännöllä. Pelkät suositukset eivät turvaa tasa-arvoista hoitoa kaikille sitä tarvitseville, totesi professori Tiina Saarto esiteltyään viime vuosien merkittäviä kehittämistoimia.

Saatavuuden lisäksi on kehitettävä ammattilaisten osaamista.

– Ilman osaamista ei ole hyvää hoitoa. Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen koulutus on nostettava samanarvoiseksi muiden osaamisalueiden kanssa, sanovat tilaisuudessa myös puhuneet professori Juho Lehto ja TtT Minna Hökkä.

Eduskunnassa järjestetty keskustelutilaisuus oli osa parhaillaan vietettävää kansainvälistä palliatiivisen ja saattohoidon viikkoa, jonka tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Päivää vietetään yli sadassa maassa.

Tilaisuuden järjestivät eduskunnan syöpäverkosto yhteistyössä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen, Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkoston sekä Syöpäjärjestöjen kanssa.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta. 
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi

www.syoparekisteri.fi

www.syopasaatio.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt

Elämä syövän jälkeen – Survivorship Suomessa12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Keskustelua syövästä Suomessa hallitsee usein ikääntyvän väestön syöpädiagnoosien kasvu. Kuitenkin kolmasosa kaikista diagnoosin saaneista sairastuu syöpään alle 65-vuotiaana. Millainen kokemus syöpä on, silloin kun on vielä työuraa tai opintoja edessä ja millaisen jäljen se jättää aikuisiälle? Sylva ry ja Suomen Syöpäpotilaat ry selvittivät asiaa ja koostivat aiheesta raportin ja toimenpidesuositukset.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye