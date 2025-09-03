RKL: Harmaan talouden torjunta on koko rakennusalan yhteinen vastuu
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry tuomitsee jyrkästi harmaan talouden ilmiöt rakennusalalla. Liitto ei hyväksy minkäänlaista toimintaa, joka rikkoo lakeja, työehtosopimuksia tai vaarantaa työntekijöiden oikeuksia.
RKL:n mukaan harmaa talous vääristää reilua kilpailua, heikentää työntekijöiden oikeuksia, vaarantaa asiakkaiden oikeusturvan ja kaventaa yhteiskunnan veropohjaa. Se nakertaa luottamusta koko alaan.
RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen painottaa: "Rakennusalan uskottavuus rakentuu luottamuksesta, reiluudesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Meidän on yhdessä varmistettava, että nämä periaatteet toteutuvat jokaisella työmaalla – harmaan talouden torjunta ei ole valinta, vaan se on velvollisuus."
Rakennusalalla voi olla pitkät ja monitasoiset urakkaketjut, jotka vaikeuttavat harmaan talouden torjuntaa. Mitä useampia aliurakoitsijatasoja ketjussa on, sitä haastavampaa on varmistaa, että kaikki toimijat noudattavat lakeja ja työehtoja.
Pääurakoitsija on sopimussuhteessa vain omiin suoriin aliurakoitsijoihinsa, eikä sillä ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa ketjun alempien tasojen toimijoiden palkoista, työnantajamaksuista tai verojen maksamisesta. Lisäksi urakkaketjun sisäiset sopimukset eivät ole julkisia, mikä tekee valvonnasta läpinäkymätöntä ja vaikeasti toteutettavaa.
RKL vaatii konkreettisia toimia harmaan talouden torjumiseksi:
- työehtosopimusten noudattamista kaikilla työmailla
- tilaajilta ja urakoitsijoilta vastuullisuutta sekä läpinäkyvyyttä
- viranomaisyhteistyön vahvistamista ja valvontaresurssien lisäämistä
- päättäjiltä rohkeutta ja halua panostaa harmaan talouden torjuntaan
- koulutusta ja tietoisuutta harmaan talouden tunnistamisesta ja torjunnasta.
RKL:n toimitusjohtaja Diana Råman korostaa: "Rakennusala tarvitsee vahvaa yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja päättäjien tukea harmaan talouden torjunnassa. Me RKL:ssä olemme valmiita tekemään osamme, mutta tämä työ edellyttää vahvaa tahtoa ja rakentavaa yhteistyötä sekä konkreettisia tekoja – niin alalta kuin päättäjiltäkin."
RKL kannustaa jäseniään ja vaalii ammattikunnan osaamista erilaisin kunniamerkein ja tunnustuksin, kuten Vuoden Rakennusmestarin valinnalla. Tunnustukset on tarkoitettu esimerkilliselle ammattilaiselle, joka omalla toiminnallaan edistää vastuullista ja laadukasta rakentamista. Mikäli tunnustuksen saaja osoittautuu toimineen vastoin näitä periaatteita, RKL arvioi tilanteen vakavuuden ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin – mukaan lukien tunnustuksen mahdollinen peruminen sekä liiton jäsenyyden päättäminen.
RKL on sitoutunut rakentamaan alaa, jossa rehellisyys, ammattitaito ja vastuullisuus ovat kunnia-asioita. Kutsumme kaikki rakennusalan toimijat mukaan torjumaan harmaata taloutta – yhdessä voimme varmistaa, että ala kehittyy kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL on tunnettu ja luotettu 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat vaihtelevia rakennusalan asiantuntija-ammatteja – tyypillisesti työmaajohdon, valvonnan, konsultoinnin tai suunnittelun tehtävissä.
Jäsenet ovat suorittaneet aiemman opistotasoisen rakennusteknikon tai -mestarin tai nykyisen ammattikorkeakoulutasoisen rakennusmestari- tai rakennusinsinööritutkinnon. Monet toimivat pää- tai sivutoimisina yrittäjinä.
RKL:llä on valtakunnallisesti lähes 8000 jäsenen verkosto, ja sillä on alalla puhevaltaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
RKL: Rakennusalan osaajien saatavuus on varmistettava3.9.2025 14:16:32 EEST | Tiedote
Rakennusalan osaajista tulee pulaa, kun osaajat lähtevät ulkomaille tai alalta kokonaan, varoittaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. Ilman osaavia rakentajia ei synny koteja, kouluja, sairaaloita eikä infraa.
Diana Råman on RKL:n uusi toimitusjohtaja22.5.2025 08:19:54 EEST | Tiedote
Rakentajajärjestön uusi nokkanainen uskoo rakennusalan nopeaan nousuun – "Parin vuoden päästä osaavat mestarit ja insinöörit revitään käsistä".
Kuopiolainen Kimmo Kaikkonen on Vuoden Rakennusmestari 202417.11.2024 11:36:33 EET | Tiedote
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n asiantuntijaraati valitsi kuopiolaisen Kimmo Kaikkosen Vuoden Rakennusmestariksi 2024. Valinta julkistettiin RKL:n liittokokouksessa Vaasassa sunnuntaina. Raadin perusteluissa painoivat pitkä yhdistysaktiivisuus, uran monipuolisuus ja jatkokouluttautuminen.
Rakennusmestarien huoli: Taantuma karkottaa nuoret ja sääntely syrjäyttää konkarit15.11.2024 14:07:24 EET | Tiedote
Rakennusalan taantuma on pahinta sitten 1990-luvun laman. Suurin uhka on nyt se, että alalta poistuu nuoria. Samaan aikaan ontuva uusi sääntely eli rakentamislaki voi sysätä syrjään alan kovimmat osaajat, pelkää Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.
Eero Puustinen on Vuoden Nuori rakennusinsinööri 20248.10.2024 13:48:04 EEST | Tiedote
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on palkinnut tänään Finnbuild-messuilla Eero Puustisen Vuoden Nuorena rakennusinsinöörinä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme