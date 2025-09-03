RKL: Harmaan talouden torjunta on koko rakennusalan yhteinen vastuu

RKL:n mukaan harmaa talous vääristää reilua kilpailua, heikentää työntekijöiden oikeuksia, vaarantaa asiakkaiden oikeusturvan ja kaventaa yhteiskunnan veropohjaa. Se nakertaa luottamusta koko alaan.

RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen painottaa: "Rakennusalan uskottavuus rakentuu luottamuksesta, reiluudesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Meidän on yhdessä varmistettava, että nämä periaatteet toteutuvat jokaisella työmaalla – harmaan talouden torjunta ei ole valinta, vaan se on velvollisuus."

Rakennusalalla voi olla pitkät ja monitasoiset urakkaketjut, jotka vaikeuttavat harmaan talouden torjuntaa. Mitä useampia aliurakoitsijatasoja ketjussa on, sitä haastavampaa on varmistaa, että kaikki toimijat noudattavat lakeja ja työehtoja.

Pääurakoitsija on sopimussuhteessa vain omiin suoriin aliurakoitsijoihinsa, eikä sillä ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa ketjun alempien tasojen toimijoiden palkoista, työnantajamaksuista tai verojen maksamisesta. Lisäksi urakkaketjun sisäiset sopimukset eivät ole julkisia, mikä tekee valvonnasta läpinäkymätöntä ja vaikeasti toteutettavaa.

RKL vaatii konkreettisia toimia harmaan talouden torjumiseksi:

työehtosopimusten noudattamista kaikilla työmailla

tilaajilta ja urakoitsijoilta vastuullisuutta sekä läpinäkyvyyttä

viranomaisyhteistyön vahvistamista ja valvontaresurssien lisäämistä

päättäjiltä rohkeutta ja halua panostaa harmaan talouden torjuntaan

koulutusta ja tietoisuutta harmaan talouden tunnistamisesta ja torjunnasta.

RKL:n toimitusjohtaja Diana Råman korostaa: "Rakennusala tarvitsee vahvaa yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja päättäjien tukea harmaan talouden torjunnassa. Me RKL:ssä olemme valmiita tekemään osamme, mutta tämä työ edellyttää vahvaa tahtoa ja rakentavaa yhteistyötä sekä konkreettisia tekoja – niin alalta kuin päättäjiltäkin."

RKL kannustaa jäseniään ja vaalii ammattikunnan osaamista erilaisin kunniamerkein ja tunnustuksin, kuten Vuoden Rakennusmestarin valinnalla. Tunnustukset on tarkoitettu esimerkilliselle ammattilaiselle, joka omalla toiminnallaan edistää vastuullista ja laadukasta rakentamista. Mikäli tunnustuksen saaja osoittautuu toimineen vastoin näitä periaatteita, RKL arvioi tilanteen vakavuuden ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin – mukaan lukien tunnustuksen mahdollinen peruminen sekä liiton jäsenyyden päättäminen.

RKL on sitoutunut rakentamaan alaa, jossa rehellisyys, ammattitaito ja vastuullisuus ovat kunnia-asioita. Kutsumme kaikki rakennusalan toimijat mukaan torjumaan harmaata taloutta – yhdessä voimme varmistaa, että ala kehittyy kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.