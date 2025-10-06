Laura Meriluoto: Hallituksen politiikka lisää eriarvoisuutta ja turvattomuutta
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto nosti tänään eduskunnassa esiin, kuinka hallituksen politiikka on lisännyt eriarvoisuutta ja sitä kautta vähentänyt yhteiskunnallista luottamusta ja turvallisuutta. Meriluoto piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa hallituksen selonteosta sisäisestä turvallisuudesta.
Meriluoto korosti, että kaikkialla Suomessa jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua on aina saatavilla ja rikoksen uhrit saavat oikeutta. Turvallisuus ei Meriluodon mukaan kuitenkaan synny pelkästään viranomaisten resursseista ja toimivaltuuksista.
– Eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat keskeisiä tapoja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Ikävä kyllä Orpo-Purran hallituksen politiikka lisää eriarvoisuutta, Meriluoto sanoi.
Meriluoto muistutti, että kun toimeentulo horjuu ja tulevaisuus huolettaa, horjuu myös perusturvallisuus ja luottamus yhteiskuntaan.
– Kun sosiaaliturvaleikkaukset sysäävät 31 000 lasta köyhyyteen, ei perheitä lohduta, että poliiseja lisätään, viranomaisten toimivaltuuksia lisätään tai rangaistuksia kovennetaan, Meriluoto sanoi.
Meriluoto moitti, että vaikka selonteko käsittelee ääriliikkeitä, ei niiden polttoaineena toimivaa rasismia juuri tekstissä mainita. Vaikka polarisaation kasvu ohimennen mainitaan, ei edellisestä selonteosta poiketen myöskään viharikoksia käsitellä selonteossa.
– Yhteiskunnassa arkipäiväistyvä rasismi vaikuttaa liian monen Suomessa elävän jokapäiväiseen turvallisuudentunteeseen, Meriluoto muistutti.
– Turvallisuus vaatii sitä, että jokainen pidetään mukana, jokaisen osallisuudesta huolehditaan ja että mitään ryhmää ei suljeta ulkopuolelle, hän korosti.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
