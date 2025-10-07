Pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät – influenssarokote suojaa lasta tehokkaasti

– Pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät, jopa joka viides lapsi saa influenssan vuosittain. On tärkeä tiedostaa, että influenssa ei ole pelkkä ohimenevä flunssa, vaan se voi aiheuttaa pienille lapsille jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkokuumeita ja kuumekouristuksia. Lapset joutuvat myös influenssan vuoksi sairaalahoitoon yhtä usein kuin ikääntyneemmät henkilöt, toteaa infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.

Hyvinvointialueelta muistutetaan myös, että influenssarokotteen avulla voidaan estää lasten sairastuminen sekä influenssaan että sen jälkitauteihin. Rokotetuilla lapsilla on influenssakautena ollut jopa kolmannes vähemmän korvatulehduksia kuin rokottamattomilla. Lasten saamat influenssa rokotukset suojaavat lasta itseään, vähentävät lääkärikäyntejä, antibioottikuureja ja sairaalahoitoja sekä auttavat samalla suojaamaan koko perhettä ja sen lähipiiriä tartunnoilta.

Joukkorokotuspäivät Palokassa

Jyväskyläläisille ja muuramelaisille raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille järjestetään kolme joukkorokotuspäivää ilman ajanvarausta Palokan neuvolassa (Ritopohjantie 25):

lauantai 25.10. kello 8–15

lauantai 8.11. kello 8–15

lauantai 29.11. kello 8–12

Rokotukset annetaan ilman ajanvarausta. Suositus on hakea rokote näinä joukkorokotuspäivinä. Tarvittaessa ajan voi varata myöhemmin omasta neuvolasta.

Rokotukset muissa neuvoloissa ajanvarauksella

Kaikissa muissa Keski-Suomen neuvoloissa rokotukset annetaan ajanvarauksella. Verkkoajanvaraus avautuu maanantaina 27.10. osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa ja puhelinajanvaraus keskiviikkona 29.10. kello 8.00 neuvolan puhelinpalvelussa 014 266 0141.

Kinnulassa rokotusaika varataan neuvolasta numerosta 044 459 6318.

Neuvolassa voidaan samalla antaa myös koronarokote sekä rokottaa raskaana olevan puoliso ja alle 6 kuukauden ikäisen vauvan vanhemmat. Rokotukseen pyydetään ottamaan mukaan Kela- ja neuvolakortit.

Äänekosken pilotti Katvelan ja Kellosepän päiväkodeissa

Äänekoskella kokeillaan tänä syksynä lasten rokottamista suoraan päiväkodeissa. Katvelan ja Kellosepän päiväkodeissa 2–6-vuotiaille tarjotaan nenäsumutteena annettava influenssarokote vanhemman hakiessa lasta. Rokotukseen voi tulla myös lapsen vapaapäivänä, jos hän on Katvelan tai Kellosepän päiväkodeissa kirjoilla. Aikaa ei tarvitse varata. Pilotista kerätään palautetta perheiltä ja henkilökunnalta.

Rokotuspäivät ovat:

maanantai 3.11. kello 15–17

tiistai 11.11. kello 15–17

maanantai 24.11. kello 15–17

Perheen muut alle kouluikäiset lapset saavat rokotteen ajanvarauksella Äänekosken neuvolassa.

Lisätietoja rokotuksista

Influenssa- ja koronarokotukset | hyvaks.fi