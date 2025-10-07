Pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät – influenssarokote suojaa lasta tehokkaasti
Raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille tarjotaan maksuton influenssarokotus syksyn aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvoloissa sekä joukkorokotuspäivinä. Lisäksi Äänekoskella kokeillaan rokottamista päiväkodeissa. Viime kaudella alle 6-vuotiaiden rokotuskattavuus Keski-Suomen hyvinvointialueella oli 26,8 % ja koko Suomessa 29,8 %. Hyvinvointialue toivoo, että vanhemmat huolehtisivat pienten lastensa rokotuksista tänä vuonna aiempaa paremmin, jotta vakavilta jälkitaudeilta vältyttäisiin.
– Pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät, jopa joka viides lapsi saa influenssan vuosittain. On tärkeä tiedostaa, että influenssa ei ole pelkkä ohimenevä flunssa, vaan se voi aiheuttaa pienille lapsille jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkokuumeita ja kuumekouristuksia. Lapset joutuvat myös influenssan vuoksi sairaalahoitoon yhtä usein kuin ikääntyneemmät henkilöt, toteaa infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.
Hyvinvointialueelta muistutetaan myös, että influenssarokotteen avulla voidaan estää lasten sairastuminen sekä influenssaan että sen jälkitauteihin. Rokotetuilla lapsilla on influenssakautena ollut jopa kolmannes vähemmän korvatulehduksia kuin rokottamattomilla. Lasten saamat influenssa rokotukset suojaavat lasta itseään, vähentävät lääkärikäyntejä, antibioottikuureja ja sairaalahoitoja sekä auttavat samalla suojaamaan koko perhettä ja sen lähipiiriä tartunnoilta.
Joukkorokotuspäivät Palokassa
Jyväskyläläisille ja muuramelaisille raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille järjestetään kolme joukkorokotuspäivää ilman ajanvarausta Palokan neuvolassa (Ritopohjantie 25):
- lauantai 25.10. kello 8–15
- lauantai 8.11. kello 8–15
- lauantai 29.11. kello 8–12
Rokotukset annetaan ilman ajanvarausta. Suositus on hakea rokote näinä joukkorokotuspäivinä. Tarvittaessa ajan voi varata myöhemmin omasta neuvolasta.
Rokotukset muissa neuvoloissa ajanvarauksella
Kaikissa muissa Keski-Suomen neuvoloissa rokotukset annetaan ajanvarauksella. Verkkoajanvaraus avautuu maanantaina 27.10. osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa ja puhelinajanvaraus keskiviikkona 29.10. kello 8.00 neuvolan puhelinpalvelussa 014 266 0141.
Kinnulassa rokotusaika varataan neuvolasta numerosta 044 459 6318.
Neuvolassa voidaan samalla antaa myös koronarokote sekä rokottaa raskaana olevan puoliso ja alle 6 kuukauden ikäisen vauvan vanhemmat. Rokotukseen pyydetään ottamaan mukaan Kela- ja neuvolakortit.
Äänekosken pilotti Katvelan ja Kellosepän päiväkodeissa
Äänekoskella kokeillaan tänä syksynä lasten rokottamista suoraan päiväkodeissa. Katvelan ja Kellosepän päiväkodeissa 2–6-vuotiaille tarjotaan nenäsumutteena annettava influenssarokote vanhemman hakiessa lasta. Rokotukseen voi tulla myös lapsen vapaapäivänä, jos hän on Katvelan tai Kellosepän päiväkodeissa kirjoilla. Aikaa ei tarvitse varata. Pilotista kerätään palautetta perheiltä ja henkilökunnalta.
Rokotuspäivät ovat:
- maanantai 3.11. kello 15–17
- tiistai 11.11. kello 15–17
- maanantai 24.11. kello 15–17
Perheen muut alle kouluikäiset lapset saavat rokotteen ajanvarauksella Äänekosken neuvolassa.
Lisätietoja rokotuksista
Yhteyshenkilöt
Jaana Leppäaho-Lakka, infektioylilääkäri, p. 014 269 1578, jaana.leppaaho-lakka(at)hyvaks.fi
Tiina Kelin, palvelupäällikkö neuvolat ja seksuaaliterveyspalvelut p. 040 539 2584, tiina.kelin(at)hyvaks.fi
Anu Piispanen, palveluvastaava, pohjoinen Keski-Suomi, neuvolat ja seksuaaliterveyspalvelut p. 040 534 2664, anu.piispanen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote7.10.2025 12:11:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 7.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mäntäntie, Keuruu Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta Mäntäntielle Keuruulle noin kaksikymmentä vaille kaksitoista tiistai aamupäivänä. Onnettomuudessa on osallisena henkilöauto ja kuorma-auto, molemmissa ajoneuvoissa ainoastaan kuljettajat. Kohteessa on pelastustyöt käynnissä. Onnettomuudesta on haittaa liikenteelle, paikalla toinen kaista käytössä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.10.2025 14:01:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Puolukkakatu, Äänekoski Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Puolukkakadulle Äänekoskelle. Kohteessa sähkölaite todennäköisesti vikaantunut, joka aiheuttanut savunmuodostusta. Tällä hetkellä kohteessa ei palon merkkejä ja pelastuslaitos varmistaa tilannetta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Kohteessa yksiköitä Äänekosken ja Suolahden paloasemalta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.10.2025 15:29:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi, että Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalla havaittiin 5.10.2025 öljyvuoto, joka päästi arviolta 600 litraa kiertovoiteluöljyä tehtaan kanaaliin. Vuoto on pysäytetty, eikä öljyä ole havaittu kuhnamo järvessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.10.2025 12:04:09 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 4.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Tikkala, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylän Tikkalaan. Kohteessa oli erillisessä autotallissa syttynyt henkilöauto palamaan, asuinrakennukseen matkaa 30 metriä. Asukkaat saivat palon sammumaan alkusammutuksella eikä palo päässyt leviämään rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon sammumisen varmistaminen. 1 henkilö altistui savulle ja ensihoito tarkasti hänen kunnon. Pelastuslaitokselta hälytettiin 9 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Asiakkaat antavat arvoa sille, miten heidät kohdataan ja palvellaan Keski-Suomen hyvinvointialueella3.10.2025 13:41:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) eli suositteluindeksi oli koko hyvinvointialueella 69 eli lähes erinomainen 1.1.-30.9.2025 välisenä aikana. Asiakaspalautteita kertyi hieman yli 48 000. Suurin osa asiakkaista ovat erittäin tyytyväisiä Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme