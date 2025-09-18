Erikoiskaupan heinäkuu jäi kesäkuuta vaimeammaksi – loppuvuodelle odotetaan lievää kasvua

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastojen mukaan erikoiskaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 0,7 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kesäkuussa nähty 2,1 prosentin kasvu antoi uskoa vahvaan kesäkauteen, mutta heinäkuussa vastaavaa nousuvirettä ei jatkunut. Liiton tilastopalvelun ETUbot ennustaa kuitenkin edelleen lievää kasvua koko vuodelle.

"Heinäkuussa kuluttajat eivät lähteneet erityisen hyvin liikkeelle erikoiskauppoihin. Plussalla kyllä pysyttiin, mutta kesän kulutus taisi valua muihin lomakauden kohteisiin. Kokonaisuudessaan alkuvuoden myynnin kehityksen trendi on kuitenkin plussalla, ja vain toukokuu oli lievästi miinuksella. Aikaisempiin pariin vuoteen verrattuna kuluva vuosi on ollut positiivisempi", toteaa Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

Erikoiskaupan eri toimialojen välillä nähtiin heinäkuussa suuria eroja. Optinen ala sekä piristynyt kodintekniikkakauppa lisäsivät myyntiään, kun taas huonekalukauppa ja urheiluvälinekauppa jäivät miinukselle.

Markkinat reagoivat herkästi

Vuoden 2025 alku on ollut erikoiskaupalle vaihteleva. Huhtikuu oli poikkeuksellisen vahva, toukokuu painui 1,6 prosentin laskuun, ja kesäkuussa kasvu palasi selvästi. Heinäkuu jatkoi lievästi positiivisella uralla.

“Vaihteleva kehitys kertoo markkinoiden herkkyydestä: kuluttajien luottamus on edelleen heikolla tasolla, ja talouden suhdannenäkymät eivät ole parantuneet odotetusti”, toteaa Ropponen.

Hintojen nousu on pysynyt maltillisena ja inflaatio lähellä kahden prosentin tavoitetasoa. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on viime kuukausina kohentunut hieman, mutta heinäkuussa nähtiin jälleen pieni notkahdus.

"Markkinat reagoivat herkästi sekä yleiseen uutisointiin että talouden suhdannemuutoksiin. Lieviä positiivisia merkkejä voidaan jo havaita, mutta yleinen ilmapiiri on edelleen alamaissa. Se ei kannusta kuluttamaan. Ostovoimaa tukevat toimet ovat nyt keskeisiä", Ropponen painottaa.