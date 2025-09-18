Erikoiskaupan heinäkuu jäi kesäkuuta vaimeammaksi – loppuvuodelle odotetaan lievää kasvua
Erikoiskaupan heinäkuun myyntiluvut jäivät odotettua vaisummiksi vahvan kesäkuun jälkeen. Näkymät loppuvuodelle ovat edelleen maltillisen positiiviset. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskauppojen liikevaihdon kasvavan lievästi vuoden 2025 jälkipuoliskolla.
Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastojen mukaan erikoiskaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 0,7 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kesäkuussa nähty 2,1 prosentin kasvu antoi uskoa vahvaan kesäkauteen, mutta heinäkuussa vastaavaa nousuvirettä ei jatkunut. Liiton tilastopalvelun ETUbot ennustaa kuitenkin edelleen lievää kasvua koko vuodelle.
"Heinäkuussa kuluttajat eivät lähteneet erityisen hyvin liikkeelle erikoiskauppoihin. Plussalla kyllä pysyttiin, mutta kesän kulutus taisi valua muihin lomakauden kohteisiin. Kokonaisuudessaan alkuvuoden myynnin kehityksen trendi on kuitenkin plussalla, ja vain toukokuu oli lievästi miinuksella. Aikaisempiin pariin vuoteen verrattuna kuluva vuosi on ollut positiivisempi", toteaa Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.
Erikoiskaupan eri toimialojen välillä nähtiin heinäkuussa suuria eroja. Optinen ala sekä piristynyt kodintekniikkakauppa lisäsivät myyntiään, kun taas huonekalukauppa ja urheiluvälinekauppa jäivät miinukselle.
Markkinat reagoivat herkästi
Vuoden 2025 alku on ollut erikoiskaupalle vaihteleva. Huhtikuu oli poikkeuksellisen vahva, toukokuu painui 1,6 prosentin laskuun, ja kesäkuussa kasvu palasi selvästi. Heinäkuu jatkoi lievästi positiivisella uralla.
“Vaihteleva kehitys kertoo markkinoiden herkkyydestä: kuluttajien luottamus on edelleen heikolla tasolla, ja talouden suhdannenäkymät eivät ole parantuneet odotetusti”, toteaa Ropponen.
Hintojen nousu on pysynyt maltillisena ja inflaatio lähellä kahden prosentin tavoitetasoa. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on viime kuukausina kohentunut hieman, mutta heinäkuussa nähtiin jälleen pieni notkahdus.
"Markkinat reagoivat herkästi sekä yleiseen uutisointiin että talouden suhdannemuutoksiin. Lieviä positiivisia merkkejä voidaan jo havaita, mutta yleinen ilmapiiri on edelleen alamaissa. Se ei kannusta kuluttamaan. Ostovoimaa tukevat toimet ovat nyt keskeisiä", Ropponen painottaa.
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää.
Jo 66 prosenttia suomalaisista ja 81 prosenttia alle 30-vuotiaista on vuoden aikana ostanut käytettyjä tuotteita. Kiertokaupan kuluttajamarkkina on kasvanut kahdessa vuodessa 56 prosenttia noin 1,4 miljardiin euroon. Samalla kuitenkin Kiina-krääsä, eli EU:n ulkopuolisten halpaverkkokauppojen kuten Temun ja Sheinin tarjonta, on alkanut tukkia myös kiertokaupan kanavia, ja pahimmillaan se uhkaa kiertotalouden toteutumista kaupassa.
