Suomen Vuokranantajien barometri: Asuntosijoittajien ostoaikeet selvässä kasvussa, Tampere syrjäytetty kehitysnäkymien kärkipaikalta ensimmäistä kertaa

Ostoaikeet ovat nousseet selvästi (28,2 %) ja lähentelevät jo vuoden 2020 syksyn tasoa (29,2 %).

”Nyt pääsee ostamaan selkeästi paremmilla tuottovaateilla kuin muutama vuosi takaperin. Laskelmat kestävät enemmän riskiä, kun taas 2020-luvun alkupuolella ostetuissa asunnoissa ei juuri ollut riskivaraa. Samalla tuotto-odotuksetkin ovat houkuttelevampia. Aika alkaa pitkästä aikaa näyttämään varsin mielenkiintoiselta hypätä sijoitusasuntomarkkinalle ja uskonkin tämän näkyvän kasvaneissa ostoaikeissa”, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Ostoaikeissa on kuitenkin suurta vaihtelua eri puolilla maata. Suurimmat ostohalukkuudet löytyvät Porista (57 %), kun taas Helsingissä vain 15 prosenttia vastaajista suunnittelee uusia sijoituksia. Myös muilla pääkaupunkiseudun alueilla ostoaikeet jäävät muuta maata alhaisemmiksi – Vantaalla 19 prosenttiin ja Espoossa 22 prosenttiin.

”Ostoaikeiden painottuminen maakuntakeskuksiin kertoo sijoittajien siirtymisestä vahvemmin kassavirtahakuisiksi. Pääkaupunkiseudulla kassavirtapositiivisten kohteiden löytäminen on vaikeampaa, tai pääomaa on sidottava selvästi enemmän. Samalla vuokralaisten löytyminen koetaan yhä haastavaksi, ja tilastoissa näkyy jopa selkeää vuokrien laskua”, Karlsson jatkaa.

Asuntosijoittajista noin 8,5 prosentilla oli vastikemaksuhaasteita ajanjaksolla syksy 2023 – kevät 2025, mutta nyt osuus on laskenut keväästä 2,2 prosenttiyksiköllä.

”Nyt kun pahin kustannusten ja korkojen nousu on takanapäin, voidaan todeta vuokranantajien selvinneen poikkeuksellisen hyvin. Pahimmillaankin vain 1,2 prosentilla oli merkittäviä maksuvaikeuksia, ja nyt luku on jo puolittunut. Pieniä haasteita esiintyy vielä 5,5 prosentilla, mutta kokonaisuutena yksityiset vuokranantajat ovat osoittaneet kestokykynsä myös vaikeina aikoina”, Karlsson tiivistää.

Viiden vuoden valtakausi päättyi – Tampere väistyi kärjestä Rovaniemen tieltä

Suomen Vuokranantajien ensimmäinen barometri julkaistiin syksyllä 2020, ja siitä lähtien Tampere on hallinnut kehitysnäkymien kärkipaikkaa. Nyt viiden vuoden jälkeen kaupungin näkymissä nähtiin pieni notkahdus, joka pudotti sen sijalle kolme. Kärkeen nousi Rovaniemi, jonka kehitysnäkymät ovat vahvistuneet tasaisesti viime barometreissä.

Kehitysnäkymien osalta vastaajien tulee arvioida kaupunkia seuraavan kahden vuoden osalta vuokrakehityksen, vuokralaisen löytymisen, väestönliikkeiden, elinkeinoelämän investointien ja työpaikkakehityksen näkökulmasta.

”Lapin maakuntakeskus on kasvanut viime vuosina kaikilla avainluvuilla mitattuna. Samaan aikaan suurimmat kaupungit ovat kamppailleet vuokramarkkinoiden haasteiden kanssa, jotka eivät ole heti poistumassa. Tampereenkaan pudotus ei ole merkki sen pitkän aikavälin potentiaalin heikentymisestä, mutta kyllä se heijastelee todennäköisesti seuraavan kahden vuoden tilannetta”, Karlsson kiteyttää.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2210 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 9.9.-24.9.2025. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi