Suomen Vuokranantajien barometri: Asuntosijoittajien ostoaikeet selvässä kasvussa, Tampere syrjäytetty kehitysnäkymien kärkipaikalta ensimmäistä kertaa
Asuntosijoittajien ostoaikeet ovat selvässä nousussa. Nyt jo reilu 28 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa ostaa sijoitusasunnon. Samalla Rovaniemi on noussut kehitysnäkymien kärkeen, kun Tampere on pudonnut sijalle kolme, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta Vuokranantaja-barometrista. Kyselyyn vastasi yli 2200 asuntosijoittajaa.
Ostoaikeet ovat nousseet selvästi (28,2 %) ja lähentelevät jo vuoden 2020 syksyn tasoa (29,2 %).
”Nyt pääsee ostamaan selkeästi paremmilla tuottovaateilla kuin muutama vuosi takaperin. Laskelmat kestävät enemmän riskiä, kun taas 2020-luvun alkupuolella ostetuissa asunnoissa ei juuri ollut riskivaraa. Samalla tuotto-odotuksetkin ovat houkuttelevampia. Aika alkaa pitkästä aikaa näyttämään varsin mielenkiintoiselta hypätä sijoitusasuntomarkkinalle ja uskonkin tämän näkyvän kasvaneissa ostoaikeissa”, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Ostoaikeissa on kuitenkin suurta vaihtelua eri puolilla maata. Suurimmat ostohalukkuudet löytyvät Porista (57 %), kun taas Helsingissä vain 15 prosenttia vastaajista suunnittelee uusia sijoituksia. Myös muilla pääkaupunkiseudun alueilla ostoaikeet jäävät muuta maata alhaisemmiksi – Vantaalla 19 prosenttiin ja Espoossa 22 prosenttiin.
”Ostoaikeiden painottuminen maakuntakeskuksiin kertoo sijoittajien siirtymisestä vahvemmin kassavirtahakuisiksi. Pääkaupunkiseudulla kassavirtapositiivisten kohteiden löytäminen on vaikeampaa, tai pääomaa on sidottava selvästi enemmän. Samalla vuokralaisten löytyminen koetaan yhä haastavaksi, ja tilastoissa näkyy jopa selkeää vuokrien laskua”, Karlsson jatkaa.
Asuntosijoittajista noin 8,5 prosentilla oli vastikemaksuhaasteita ajanjaksolla syksy 2023 – kevät 2025, mutta nyt osuus on laskenut keväästä 2,2 prosenttiyksiköllä.
”Nyt kun pahin kustannusten ja korkojen nousu on takanapäin, voidaan todeta vuokranantajien selvinneen poikkeuksellisen hyvin. Pahimmillaankin vain 1,2 prosentilla oli merkittäviä maksuvaikeuksia, ja nyt luku on jo puolittunut. Pieniä haasteita esiintyy vielä 5,5 prosentilla, mutta kokonaisuutena yksityiset vuokranantajat ovat osoittaneet kestokykynsä myös vaikeina aikoina”, Karlsson tiivistää.
Viiden vuoden valtakausi päättyi – Tampere väistyi kärjestä Rovaniemen tieltä
Suomen Vuokranantajien ensimmäinen barometri julkaistiin syksyllä 2020, ja siitä lähtien Tampere on hallinnut kehitysnäkymien kärkipaikkaa. Nyt viiden vuoden jälkeen kaupungin näkymissä nähtiin pieni notkahdus, joka pudotti sen sijalle kolme. Kärkeen nousi Rovaniemi, jonka kehitysnäkymät ovat vahvistuneet tasaisesti viime barometreissä.
Kehitysnäkymien osalta vastaajien tulee arvioida kaupunkia seuraavan kahden vuoden osalta vuokrakehityksen, vuokralaisen löytymisen, väestönliikkeiden, elinkeinoelämän investointien ja työpaikkakehityksen näkökulmasta.
”Lapin maakuntakeskus on kasvanut viime vuosina kaikilla avainluvuilla mitattuna. Samaan aikaan suurimmat kaupungit ovat kamppailleet vuokramarkkinoiden haasteiden kanssa, jotka eivät ole heti poistumassa. Tampereenkaan pudotus ei ole merkki sen pitkän aikavälin potentiaalin heikentymisestä, mutta kyllä se heijastelee todennäköisesti seuraavan kahden vuoden tilannetta”, Karlsson kiteyttää.
Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2210 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 9.9.-24.9.2025. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.
Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eemeli KarlssonEkonomisti, Suomen Vuokranantajat ryPuh:044 283 6062eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Liitteet
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on noin 34 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Vuokranantajat ry
Hallitus esittää uutta pienriitamenettelyä - vuokrajärjestöt huolissaan häätökustannusten jakautumisesta25.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus on antanut esityksensä ns. pienriitamenettelystä eduskunnan käsiteltäväksi. Kyse olisi kokonaan uuden oikeudenkäyntimenettelyn säätämisestä vuokra- ja häätöasioihin. Esityksessä on monia kannatettavia seikkoja, jotka tähtäävät mm. häätömenettelyn nopeuttamiseen. Oikeudenkäyntikulujen osalta esitys vaatii kuitenkin toimia eduskunnalta.
Jättikö vuokralainen vuokran maksamatta? Vuokranantaja: toimi näin10.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Jos vuokranmaksussa ilmenee ongelmia, vuokranantajan on syytä puuttua asiaan nopeasti. Suomen Vuokrantajien juristi Saara Penttilä kertoo eri vaihtoehdoista, joihin vuokranantaja voi turvautua tällaisessa tilanteessa.
Asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan uutta Airbnb-sääntelyä15.8.2025 08:59:16 EEST | Tiedote
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa yli 90 000 suomalaisen taloyhtiön arkea sääntelevään asunto-osakeyhtiölakiin lukuisia muutoksia, selvennyksiä ja täsmennyksiä. Paketti sisältää muun muassa lyhytvuokrausta koskevia pykäliä sekä osakkaan tiedonsaantioikeutta vahvistavaa sääntelyä. Suomen Vuokranantajia työryhmässä edustanut lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah pitää kokonaisuutta kohtuullisena, vaikka hallintaanottomenettelyn sijaan Vuokranantajat ehdottivat kevyempää menettelyä Airbnb-häiriöiden kitkemiseksi.
Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui – mitä ottaa huomioon kimppakämpän vuokrasopimuksessa?4.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Opiskelijat eivät enää 1.8.2025 jälkeen saa yleistä asumistukea, vaan jatkossa he voivat saada opintotuen asumislisää. Muutos on herättänyt kysymyksiä erityisesti kimppakämpissä asuvien opiskelijoiden vuokrasopimuksista. Suomen Vuokranantajat ry:n juristi Saara Penttilä kertoo, millainen vuokrasopimus toimii parhaiten.
Vuokrakehityksessä tehtiin historiaa – pääkaupunkiseudun vuokrat laskivat ensimmäistä kertaa tilastohistoriassa17.7.2025 08:59:51 EEST | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 toiselta neljännekseltä huhti-kesäkuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrakehitys kääntyi selvästi laskevaksi – vuosimuutos oli -0,3 prosenttia. Muualla Suomessa vuokrat nousivat selkeästi enemmän, 0,9 prosenttia. Yhä useammalla alueella vuokrakehitys on jatkanut hidastumistaan ja pääkaupunkiseudun vuokrakehitys on selvästi laskevaa. Vuokrakehityksen kärjessä jatkavat Rovaniemi ja Oulu, sekä uutena kärkikolmikkoon nousi Vaasa, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme