Aluehallitus hyväksyi uudet järjestöavustusperiaatteet ja liikkumista tukevien palvelujen ohjeen päivityksen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli muun muassa taloutta, järjestöavustuksia sekä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen ohjeistusta.

Aluehallitus hyväksyi 11 pykälää, jotka koskevat hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeen kuntien uutta vuokrasopimusmallia. Sopimukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin. Asiasta on kerrottu tarkemmin erillisessä tiedotteessa: Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin - Oma Häme

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen hankeraportin huhti–kesäkuulta sekä hyvinvointialueen talouden toteuman ajalta 1–8/2025. Lisäksi hallitus hyväksyi tämän vuoden muutostalousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman ja tarkensi ensi vuoden talousarvioraamia toimialoittain.

Kiinteistöjen hallinnoinnin parantamiseksi aluehallitus päätti perustaa kiinteistötaseyksikön vuoden 2026 alusta. Yksikön perustamisessa on kyse sisäisestä seurannasta. Sen avulla on tarkoitus parantaa toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa kiinteistöyksikön taloudellisen tuloksen ja aseman seuraaminen erillään muusta toiminnasta.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että Janakkalan sairaalan toiminnot ja henkilöstö siirretään Assi-sairaalaan maaliskuusta 2026 alkaen. Valtuustolle toimitettavaan materiaaliin lisätään tiedot vuodeosastopaikkojen määrän muutoksista Kanta-Hämeessä.

Palveluverkkomuutoksista päättäessään aluevaltuusto on vuonna 2024 linjannut, että terveydenhuollon osastotoiminnot sijoittuvat yksiköihin, joissa on laajat diagnostiset palvelut. Samalla on päätetty, että hyvinvointialueella toimii kolme palvelukeskusta: Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa, joissa tuotetaan perusterveydenhuollon sairaalapalveluita.

Toiminnan laajuutta on arvioitu jatkuvasti yhdessä vuodeosastotoiminnan ja kotisairaalatoiminnan kanssa. Janakkalan sairaalan henkilöstö on ollut tietoinen palveluverkkosuunnitelman linjauksista. Janakkalan sairaalaan on tulossa ikäihmisten lyhytaikaista asumista – tämä asiakokonaisuus tulee aluehallituksen käsittelyyn myöhemmin lokakuussa.

Järjestöjen avustusperiaatteita päivitettiin

Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä alueen julkisten toimijoiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Sen tehtävänä on myös vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan järjestöjen avustusperiaatteet valtuustokaudelle 2025–2029. Avustusperiaatteissa korostetaan, että tukemisen tulee kohdistua toimintaan, joka tukee, täydentää tai monipuolistaa hyvinvointialueen palveluja sekä edistää strategisia tavoitteita ja asukkaiden hyvinvointia. Avustuksia voidaan myöntää yleishyödylliseen toimintaan budjetin puitteissa.

Avustusperiaatteiden valmistelussa on huomioitu vuoden 2025 avustusprosessista saatu palaute ja järjestöjen kehittämistoiveet. Jatkossa avustusten hakuaika kaikille avustusmuodoille on kerran vuodessa. Lisäksi avustuksen myöntämisen kriteerit painottavat aiempaa enemmän toiminnan vaikuttavuutta, kytkeytymistä Oma Hämeen strategiaan ja alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan sekä taloudellista perusteltavuutta. Avustusten hakuaika aikaistuu, ensi vuoden avustuksia haetaan marras-joulukuussa. Asiasta tiedotetaan vielä tarkemmin.

Periaatteiden uudistuksella pyritään vähentämään hallinnollista työkuormaa, nopeuttamaan prosessia, turvaamaan järjestöjen – erityisesti pienempien – toimintaedellytyksiä sekä ohjaamaan avustuksia vaikuttavammin selkeiden periaatteiden avulla.

Liikkumista tukevien palvelujen uusi soveltamisohje

Aluehallitus hyväksyi soveltamisohjeen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisille liikkumista tukeville palveluille. Ohje tulee voimaan 15.10.2025. Ohjetta on päivitetty vuoden alussa voimaan tulleen uuden vammaispalvelulain vuoksi. Ohjeessa määritellään palvelujen myöntämisen, toteuttamisen ja käytön periaatteet.

Sosiaalihuoltolain osalta liikkumista tukevia palveluja voidaan järjestää esimerkiksi ryhmäkuljetuksina, kuljetuspalveluna, saattajapalveluna tai näiden yhdistelmänä silloin, kun henkilö ei pysty käyttämään julkisia kulkuyhteyksiä toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, jos sosiaalihuoltolain palvelut eivät ole henkilölle sopivia tai riittäviä.

Kuljetuspalveluun voi liittyä erityisiä oikeuksia, kuten saattajapalvelu, avustamispalvelu, vakiotaksioikeus tai yksinmatkustusoikeus. Aluehallitus lisäsi ohjeeseen kokouksessa tarkennuksen, jonka mukaan kilometrirajoista voidaan poiketa harkinnan ja asiakkaan tarpeen niin vaatiessa. Asiakkaille tiedotetaan muutoksesta vielä tarkemmin.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 20. lokakuuta.

Aluehallituksen 7.10.2025 kokouksen esityslista