Henriksson: Liian moni on työttömänä – esteitä työpaikkojen syntymiselle on purettava!

Henriksson painotti tänään Euroopan parlamentissa pitämässään puheessa tarvetta konkreettisille toimenpiteille, joilla luodaan edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle Euroopassa.

– Tällä hetkellä EU:ssa on noin 13 miljoonaa työtöntä. Pahiten kärsivät Suomi sekä Espanja, joissa kummassakin työttömyysaste on yli 10 prosenttia. Aivan liian monilta ihmisiltä puuttuu nyt toivo työstä, vakaista tuloista ja tulevaisuudennäkymistä perheilleen, sanoo Henriksson.

– Meidän on purettava tarpeettomia byrokraattisia esteitä sekä muututtava houkuttelevammaksi investoinneille ja innovaatioille, jotta yritykset haluavat ja voivat kasvaa Euroopassa. Komission ja jäsenmaiden on nyt lisättävä vauhtia. Tarvitsemme lisää konkreettisia ehdotuksia, jotka helpottavat yritystemme toimintaa yli rajojen ja vahvistavat sisämarkkinoitamme, jatkaa Henriksson.

Henriksson korostaa, että sama viesti löytyy sekä Enrico Lettan ja Mario Draghin raporteista että hänen omasta sisämarkkinaraportistaan, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi hiljattain.

– Kun yritykset voivat kasvaa, investoida ja innovoida, ne myös luovat lisää työpaikkoja. Ja kun ihmisillä on töitä, kasvaa myös tulevaisuudenusko, päättää Henriksson.