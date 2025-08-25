Attendo

Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Jämsässä: Ikipihlaja Johanna siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa

8.10.2025 11:00:00 EEST | Attendo | Tiedote

Attendon ikäihmisten palvelut Keski-Suomessa vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Johanna siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoivakoti Ikipihlaja Johanna Jämsässä siirtyy Pihlajalinnan omistuksesta Attendolle. Toiminta nykyisessä hoivakodissa päättyy. Ikipihlaja Johannan työntekijät siirtyvät Attendo-konsernin palvelukseen osaksi Attendo Koskipuistoa. Asukkaille tarjotaan asukaspaikkoja samaisesta Attendo-kodista.   

"Haluan toivottaa sekä asukkaat että uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Attendolle. Jokainen uusi työntekijä tuo mukanaan arvokasta osaamista ja omia vahvuuksiaan kotiemme arkeen. Asukkaille olemme ennen kaikkea koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään ja täyttä elämää", sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen

Lisätietoja:

Simo Saaranen, aluejohtaja, Attendo  

Puh. 0405507358 

simo.saaranen@attendo.fi 

