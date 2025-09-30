Nyt se on todistettu: Käsistään kätevä kumppani on viehättävä
Oletko remonttitaitoinen? Onnittelut, se tekee sinusta erityisen viehättävän muiden silmissä. Lattianvalmistaja Pergon teettämä tuore tutkimus osoittaa, että kolme neljästä suomalaisesta – ja erityisesti naisista – kokevat käsistään kätevän kumppanin vetovoimaisena. Neljäsosa suomalaisista ei ole myöskään täysin tyytyväisiä nykytilanteeseensa, vaan toivoisivat kumppaniensa olevan entistä näppärämpiä.
Peräti kolme neljästä (73 %) suomalaisesta pitää kumppanin kädentaitoja arvostettavana ominaisuutena. Naisista neljä viidestä (82 %) on tätä mieltä, kun taas miehistä 64 prosenttia ajattelee näin. Suhtautuminen vaihtelee myös perhetilanteen mukaan. Pienten lasten vanhemmista 82 prosenttia pitää kädentaitoja viehättävänä ominaisuutena kumppanissa, kun taas lapsettomista nuorista aikuisista 69 prosenttia on tätä mieltä.
Tutkimus osoittaa myös, että joka neljäs (27 %) toivoo kumppaninsa olevan entistä kätevämpi käsistään. Tämä on selkeintä 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 32 prosenttia haluaisi kumppaninsa olevan näppärämpi, verrattuna 23 prosenttiin 60-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa.
– Näemme, että tee-se-itse-trendin kasvu on vankkumatonta. Tätä voi selittää suurelta osin, että se on taloudellinen tapa uudistaa kotia. Uskomme myös, että se on osittain vastareaktio yhä digitalisoituvampaan arkeen, jossa monet arvostavat fyysistä työtä sekä tunnetta, että luo jotain omilla käsillään. Tutkimuksemme tuo esiin vielä yhden positiivisen asian: käsistään kätevä kumppani on kiinnostava. Tässä on siis vielä yksi hyvä syy uskaltaa aloittaa kodin kunnostusprojekti helpolla tehtävällä, kuten lattian päivittämisellä, sanoo Unilin Finlandin maajohtaja Jari Saarinen.
(Lähde: YouGov/Pergo)
Lisätietoja (englanniksi):
Jennie Salinder, Global Brand Communicator
jennie.salinder@unilin.com
Tutkimuksesta:
Tutkimus toteutettiin YouGovin verkkopaneelin kautta 21.–26.3.2025. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1023 henkilöä ikäryhmästä 18–60+ vuotta. Verkkopaneeli on valtakunnallisesti edustava, ja sen jäsenet on valittu satunnaisella otannalla.
Tietoja Pergosta
Pergo on laminaattilattioiden kehittäjä ja johtava lattiapäällystebrändi ja se on osa Unilin-konsernia. Vuonna 1977 Ruotsissa perustettu Pergo omaa pitkän perinteen kestävän kehityksen mukaisista lattiapinnoista sekä skandinaavisesta, funktionaalisesta muotoilusta. Nykyään Pergo tarjoaa laajan valikoiman laminaatti-, vinyyli- ja parkettilattioita sekä yhteensopivia lisävarusteita, ja yrityksen valikoima on yksi markkinoiden kattavimmista. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse, ja niitä myydään maailmanlaajuisesti. www.pergo.fi
