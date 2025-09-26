Yrittäjyyden juhlaa: MEKO palkitsi vuoden parhaat ketjuyrittäjät ja -myymälät

Perjantaina palkittiin vuoden parhaat Mekonomen-, MECA Truck- ja Ykkösketju-toimijat, ja lauantaina palkinnot jaettiin Fixus-ketjun vuoden yrittäjälle ja myymälälle.



Ketjupäivät nostivat esiin tulevaisuuden jälkimarkkinat

Ketjupäivien kaksipäiväisen ohjelman aikana kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja autoalan murroksesta, sähköistymisestä ja jälkimarkkinoiden tulevaisuuden näkymistä. Tapahtuma korosti ketjuyrittäjyyden voimaa ja verkostoyhteistyön merkitystä muuttuvassa markkinassa.

“On hienoa nähdä, kuinka sitoutuneita ja kehityshakuisia yrittäjiä ketjuissamme toimii. Heidän työnsä on koko alan tulevaisuuden perusta. Kiitos kaikille osallistumisesta ja arvokkaista keskusteluista viikonlopun aikana ja onnea vielä kaikille palkituille”, iloitsi MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen.



Palkinnot jaettiin kahden päivän aikana

Palkinnot jaettiin perjantai-iltana ja lauantai-iltana osana Ketjupäivien iltajuhlia, joissa nostettiin esille yrittäjien merkittävä työ autoalan murroksessa sekä heidän panoksensa ketjujen kehittämisessä. Juhlat huipentuivat yhteiseen illalliseen ja Jean S:n esiintymiseen.



Perjantaina palkitut:

Vuoden Mekonomen-myymälä: A-luokan Varaosatukku Oy, Kajaani

Kauppias: Tuomas Korhonen

Perustelut: Korhonen on esimerkillisesti sitoutunut ketjutoimintaan ja edistänyt Mekonomen-näkyvyyttä toimialueellaan. Hän on kehittänyt liiketoimintaansa pitkäjänteisesti ja panostanut korjaamopalveluiden tukemiseen – erinomainen esimerkki ketjuhenkisestä yrittäjyydestä.

Vuoden Mekonomen-autohuolto: Tuoppi’s Garage Oy, Oulu

Yrittäjä: Tuomas Hirvelä

Perustelut: Tuoppi’s Garage on kasvanut johdonmukaisesti ja osoittanut vahvaa ammattitaitoa ja ketjusitoutumista. Yritys on kehittänyt osaamistaan erityisesti sähkö- ja hybridiautojen huollossa, ja sen menestyksen taustalla on selkeä visio, hyvä johtaminen ja näkyvä ammattiylpeys.

Vuoden MECA Truck -korjaamo: Kuhmon Raskaskone Oy, Kuhmo

Yrittäjä: Janne-Pekka Heikkinen

Perustelut: Kuhmon Raskaskone palvelee kattavasti raskaankaluston koko hyötyajoneuvosegmenttiä. Yritys on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti ja saavuttanut korkean asiakastyytyväisyyden sekä näkyvyyttä aktiivisen markkinoinnin avulla.

Vuoden Ykkösketju-korjaamo: Autohuolto S. Kartano Oy, Rauma

Yrittäjä: Sami Kartano

Perustelut: Sami Kartano on tunnettu täsmällisyydestään, reiluudestaan ja henkilöstöään tukevasta johtamistyylistään. Oikea-aikaiset investoinnit ja asiakaslähtöisyys ovat vahvistaneet korjaamon asemaa alueellaan. Hänet palkittiin ensimmäistä kertaa Vuoden Ykkösketju-yrittäjänä.



Lauantaina palkitut:

Vuoden Fixus-myymälä: Varaosa Ilmari Mäkinen Oy, Pori

Kauppias: Ville Vilja

Perustelut: Ville Vilja on edistänyt Fixus-näkyvyyttä alueellaan ja kehittänyt liiketoimintaansa johdonmukaisesti. Yritys toimii esimerkillisesti ketjun arvojen mukaisesti ja panostaa vahvasti asiakaspalveluun sekä korjaamoyhteistyöhön.

Vuoden Fixus-korjaamo: Auto-Vasenius Oy, Nummi

Yrittäjät: Saku ja Simo Vasenius

Perustelut: Vaseniuksen perheyritys on kehittänyt toimintaansa pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi. Yrityksen korkea laatu ja tehokkuus näkyvät sekä tuloksissa että asiakastyytyväisyydessä. Yrittäjät ovat myös aktiivisesti vahvistaneet Fixus-brändin näkyvyyttä omalla alueellaan.

