Kutsu: Helmareiden joukkue Nations Leaguen nousukarsintaotteluihin julkaistaan tiistaina 14.10.
Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa Tanska-otteluihin tiistaina 14. lokakuuta kello 13.00 Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5).
Suomen ja Tanskan välisen otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.
Nousukarsinnat käynnistyvät Helmareiden kotiottelulla Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 24. lokakuuta kello 19.00. Jälkimmäinen ottelu pelataan Kööpenhaminassa Parkenilla tiistaina 28. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Nousukarsinta A-liigaan
Pe 24.10. klo 19.00 Suomi – Tanska, Tammelan Stadion (Tampere)
Ti 28.10. klo 19.00 Tanska – Suomi, Parken (Kööpenhamina)
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
