Merkitse kalenteriin: EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue Jyväskylässä 6.5.2026

Kyseessä on lähitilaisuus, johon ovat lämpimästi tervetulleita osallistujat Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.5.2026 kello 11.30–16.00 välisenä aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosalissa, osoitteessa Viitaniementie 1 a 2, Jyväskylä.

Seminaarissa kuulet EU-rahoitusohjelmien asiantuntijoilta perustietoa ohjelmista, toteutuneista hankkeista ja hakuprosesseista. Tilaisuuden jälkeen voit keskustella asiantuntijoiden kanssa minimessuilla ja saada lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin. Sinulla ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla hankeideaa tai kumppania – kumppani ja idea voivat löytyä tilaisuudessa! Rahoitukset liittyvät muun muassa seuraaviin aiheisiin: terveys, turvallisuus, osallisuus, tasa-arvo, perusoikeudet, kulttuuri, liikunta, koulutus, nuorisoala ja kaupunkikehitys.

Ilmoittuminen tilaisuuteen avataan tammikuussa 2026. Tilaisuuden järjestävät Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja oikeusministeriö. Lämpimästi tervetuloa!