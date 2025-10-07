Merkitse kalenteriin: EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue Jyväskylässä 6.5.2026
EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue saapuu Jyväskylään! Tapahtuma tarjoaa monipuolista tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista eri toimijoille – hyvinvointialueille, kunnille, maakuntaliitoille, järjestöille, viranomaisille, korkeakouluille ja oppilaitoksille ja muille organisaatioille.
Kyseessä on lähitilaisuus, johon ovat lämpimästi tervetulleita osallistujat Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.5.2026 kello 11.30–16.00 välisenä aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosalissa, osoitteessa Viitaniementie 1 a 2, Jyväskylä.
Seminaarissa kuulet EU-rahoitusohjelmien asiantuntijoilta perustietoa ohjelmista, toteutuneista hankkeista ja hakuprosesseista. Tilaisuuden jälkeen voit keskustella asiantuntijoiden kanssa minimessuilla ja saada lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin. Sinulla ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla hankeideaa tai kumppania – kumppani ja idea voivat löytyä tilaisuudessa! Rahoitukset liittyvät muun muassa seuraaviin aiheisiin: terveys, turvallisuus, osallisuus, tasa-arvo, perusoikeudet, kulttuuri, liikunta, koulutus, nuorisoala ja kaupunkikehitys.
Ilmoittuminen tilaisuuteen avataan tammikuussa 2026. Tilaisuuden järjestävät Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja oikeusministeriö. Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Emilia Nygren
Hankepäällikkö
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
