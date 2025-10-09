Marketta Pyysalon uutuusromaani Kopaalihuone tutkii paljastumisen pelkoa

Elsa ja Tom ovat pariskunta. He ovat lähteneet intohimoiselle kesälomamatkalle, mutta rajalla he juuttuvat tullin turvatarkastusjonoon. Kun jono pysähtyy, Elsan mielessä alkaa toisenlainen matka – matka sisäänpäin, kohti kysymyksiä vilpittömyydestä ja minuuden aitoudesta.

”Mietin kirjoittaessani paljon rajoja, kieltä ja kielen synnyttämää toiseutta, paljastumisen pelkoa. Näitä peilaan kirjassa mytologioiden, historian, biologian ja uskomusten kautta”, kertoo Pyysalo.

Elsa vaeltaa sekä muistoissaan että kulttuurihistorian väärennetyissä huoneissa. Vähitellen hänelle valkenee, että hän on kulkemassa vääjäämättömästi kohti rajaa, jossa jokaisen sielu joutuu läpivalaistuksi.

”Kirjassa jonottaminen vertautuu siihen hetkeen, kun päätös syntyy. Se on liike kohti väistämätöntä", Pyysalo sanoo.

Kopaalihuone tarkastelee aitouden tematiikkaa: kuka on aito minä? Kysymys ei ole helppo, sillä ihminen on Pyysalon mukaan aina mysteeri myös itselleen.

”Kirja kuvaa vieraantumisen kokemusta muista, mutta myös omasta itsestä. Kaikkihan me esitämme jotain roolia, ja se menee ihan hyvin – kunnes alkaa tarkkailla itseään liikaa.”

Kopaalihuone on heti arvosteluvapaa.

Kirjailijasta

Marketta Pyysalo (s. 1976) on tamperelainen kirjailija, kulttuurisuunnittelija ja kääntäjä. Hänen esikoisromaaninsa Kehrääjä (2021) ihastutti mytologiaan uppoutuvalla monologillaan. Pyysalo on julkaissut myös useita lastenkirjoja.

