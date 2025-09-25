Jopa puolet suomalaisista innokkaita kotileipureita - Nuoret ja onnelliset leipovat eniten
Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat innokkaita leipureita: jopa puolet suomalaisista kertoo leipovansa joka kuukausi tai sitä useammin. Leipomisella on myös selvä yhteys onnellisuuteen.
Syksyn viiletessä kotona puuhailu ja leipominen alkavat jälleen kiinnostaa monia. Asuntosäätiön Kotionnellisuus-tutkimuksen mukaan noin joka viides (17 %) leipoo 1–7 kertaa viikossa, ja jopa puolet suomalaisista kertoo leipovansa ainakin kerran kuukaudessa. Hieman yllättäen 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset ovat innokkaimpia kotileipureita: heistä kolme viidestä leipoo joka kuukausi tai useammin.
”Leivonta selvästi kiinnostaa suomalaisia, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Leipominen on paitsi matalan kynnyksen palkitseva harrastus, myös loistava tapa viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa”, Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen sanoo.
Leipomisella on tutkimuksen mukaan selvä yhteys onnellisuuteen: kaksi kolmesta hyvin onnelliseksi itsensä kokevista kertoo leipovansa vähintään kuukausittain.
”Lokakuun toisena lauantaina 11.10. vietetään jälleen vuotuista Kodin päivää, jolla halutaan juhlistaa kodin tärkeyttä. Mikä onkaan parempaa tekemistä, kuin leipominen yhdessä perheen tai ystävän kanssa”, Otranen vinkkaa.
Lapin kotikeittiöissä valmistuu pullaa, Keski-Suomessa kakkuja
Suomalaisia viehättävät yksinkertaiset reseptit, kuten makeat ja suolaiset piirakat sekä sämpylät. Kakkuja ja pullaa leivotaan lähes yhtä mielellään. Viime vuosien hapanjuuribuumista huolimatta vain noin viidennes kertoo valmistavansa mieluiten leipää.
Nuorten selvä suosikki ovat suolaiset piirakat, joita puolet alle 25-vuotiaista kertoo valmistavansa mieluiten. Yli 55-vuotiaat leipovat keskimääräistä enemmän sämpylöitä.
Maakunnilla on omat perinneherkkunsa, mutta piirakat näyttävät olevan kotileipureiden suosiossa kautta maan. Makeita piirakoita suositaan Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Hämeessä, kun taas Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Savossa leivotaan mieluiten suolaisia piirakoita.
Satakunnassa pyöritellään innokkaimmin sämpylöitä. Lapin ja Kainuun alueella taas leivotaan huomattavasti maan keskiarvoa enemmän pullaa ja leipää. Piparit ja keksit ovat suhteellisen harvan suosiossa, mutta Satakunnassa ja Keski-Suomessa niiden leipominen on suosittua.
Asuntosäätiön vuotuisessa Kotionnellisuus-tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhdetta kotiin ja asumiseen sekä kodin merkitystä onnellisuuteen. Väestökattavaan tutkimukseen osallistui heinä-elokuussa 2025 yhteensä 1 413 vastaajaa, jotka edustavat 18–69-vuotiaita suomalaisia.
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
