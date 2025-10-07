Uusi sähköinen BC-lääkärilausunto parantaa lausuntojen laatua ja vahvistaa potilaan asemaa sosiaaliturvassa

Samalla kun sosiaaliturvan uudistaminen etenee, on tärkeää tunnistaa, miten yksittäiset uudistukset – kuten BC-lausunto – tukevat kokonaisuutta. Tässä puheenvuorossa nostan esiin näkökulmia, jotka liittyvät lääkärin työn sujuvuuteen, potilaan asemaan, järjestelmien yhteentoimivuuteen ja asiantuntijatyön vaikuttavuuteen.

Uusi BC-lausunto on enemmän kuin lomake

Nykyinen sähköinen B-lausunto on saanut osakseen paljon kriittistä palautetta. Lääkäreiden kokemusten mukaan lomake on raskas täyttää, ja samoja tietoja on jouduttu kirjaamaan useaan kertaan. Sähköisen B-lausunnon käyttö onkin jäänyt vähäisemmäksi, kuin odotettiin. C-lausunto puolestaan on ollut irrallaan sähköisestä tiedonvälityksestä.

Ensi vuonna nämä kaksi lausuntotyyppiä muodostavat y­­hdessä uuden, rakenteisen sähköisen BC-lausunnon, joka tallentuu Kanta-palveluihin ja voidaan asiakkaan pyynnöstä välittää suoraan Kelaan. Rakenteinen tarkoittaa, että lausunnossa on ennalta sovittu ja yhtenäinen tiedon rakenne. Tiedot kirjataan vain kerran ja samaa tietoa voidaan hyödyntää eri organisaatioissa tietojärjestelmästä riippumatta.

Uudistus tuo mukanaan neljä keskeistä hyötyä:





Lääkärin tekninen työ helpottuu. Lomake rakentuu käyttötarkoituksen mukaan, ja lääkäri täyttää vain ne kohdat, jotka ovat olennaisia kyseisen etuuden kannalta. Tämä vähentää turhaa työtä ja vapauttaa aikaa potilastyöhön. Lausuntojen laatu paranee. Lääkäri saa BC lausunnon rakenteesta apua kirjausten tekemiseen etuuksien myöntöedellytysten mukaisesti. Tämä puolestaan tukee lääkärin asiantuntija-arviota ja varmistaa, että lausunto sisältää juuri ne tiedot, joita etuuspäätöksen tekemiseen tarvitaan. Samalla se vähentää epäolennaisten tietojen kirjaamista, mikä parantaa lausuntojen johdonmukaisuutta ja vertailtavuutta. Potilaan asema vahvistuu. Lausunto siirtyy viiveettä ja tietoturvallisesti Kelaan, mikä sujuvoittaa etuuden käsittelyä ja vähentää virheiden riskiä. Jatkossa lausuntojen sähköinen välitys laajenee terveydenhuollon ulkopuolisiin toimijoihin, kuten työeläkevakuutusyhtiöihin, mikä tehostaa tiedonkulkua ja parantaa asiakasprosessien sujuvuutta. Järjestelmät kehittyvät. Rakenteinen lausunto mahdollistaa paremman tiedonhallinnan, mikä tarkoittaa sitä, että lääkärit voivat käyttää soveltuvaa päätöksenteon tukea järjestelmissä ja asiantuntijat voivat löytää, tulkita ja hyödyntää lausuntoa ja sen tietoja nopeammin ja tarkemmin päätöksien tekoon sekä terveydenhuollossa että Kelassa.

Lausunto tukee asiantuntijuutta - ei korvaa sitä

BC-lausunto ei ole vain tekninen uudistus, vaan osa asiantuntijatyön kehittämistä, jossa korostuvat laatu, vaikuttavuus ja potilaan asema. Lausunnon laatiminen ei ole – eikä saa olla – mekaaninen toimenpide. Teknisen helppouden kautta voimme vapauttaa tilaa lääkärin työssä sille, mikä on tärkeintä: potilaan tilanteen ymmärtämiselle, perustellulle arviolle ja eettisesti kestävälle ratkaisulle.



BC-lausunto tukee lääkäreitä heidän vaativassa työssään. Se ei korvaa asiantuntemusta, vaan vahvistaa sitä. Samalla tämä parantaa potilaan mahdollisuuksia osallistua oman asiansa hoitoon. Potilas näkee itseään koskevat lausunnot OmaKannasta ja OmaKelasta, jolloin hän voi paremmin seurata asian etenemistä järjestelmässä. Näkyvyys ja seurattavuus lisäävät ymmärrystä ja osallisuutta.

Lausuntojen helppous ei tarkoita huolettomuutta

Katariina Seittenrannan kirjoitus Lääkärilehdessä (3.9.2025) nosti esiin tärkeän näkökulman: helppous ei saa tarkoittaa yksinkertaistamista potilaan kustannuksella. Kelassa haluamme korostaa, että BC-lausunnon uudistuksessa helppous tarkoittaa teknisen ja päällekkäisen kirjaamisen vähentämistä, ei sisällöllistä keventämistä.

Uudistuksen taustalla on kolme periaatetta:

• Laadun parantaminen: Rakenteinen ja ohjattu kirjaaminen tukee johdonmukaista ja etuuskriteereihin perustuvaa arviointia. Tämä ei rajoita lääkärin asiantuntemusta, vaan tukee sitä.

• Yhdenvertaisuus: Kun lausunnot perustuvat samoihin rakenteisiin ja kriteereihin, potilaiden kohtelu eri puolilla maata yhdenmukaistuu.

• Yhteistyö: Lausuntopohja on kehitetty yhdessä Kelan asiantuntijalääkäreiden, toimihenkilöiden ja hoitavien lääkärien kanssa. Tulevaisuudessa lausuntoa kehitetään edelleen palautteen perusteella.

Yhteinen kehittäminen – yhdessä onnistuminen

BC-lausunnon rakenne on nyt valmis. THL on julkaissut lausunnon koodistorakenteen, ja Kela tukee käyttöönottoa ohjemateriaalilla ja demovideolla. Seuraava tärkeä askel on saada lausunto osaksi potilastietojärjestelmiä terveydenhuollon eri organisaatioissa, kouluttaa henkilöstöä ja tiedottaa huolellisesti.

Kela on sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua ja kehittämistä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa. Tämä muutos ei ole vain tekninen, se on mahdollisuus parantaa tiedonkulkua, vahvistaa asiantuntijatyötä ja tukea asiakkaita entistä paremmin.

Yhdessä voimme varmistaa, että uusi lausunto toimii käytännössä – lääkäreiden arjessa, asiakkaiden hyväksi ja järjestelmän eduksi.

Lopuksi: Kohti selkeämpää, vaikuttavampaa ja inhimillisempää järjestelmää

BC-lausunnon uudistus on konkreettinen esimerkki siitä, miten tekninen kehitys voi tukea asiantuntijatyön laatua, potilaan asemaa ja järjestelmän sujuvuutta. Se ei yksinkertaista arviointia, vaan vahvistaa sen laatua ja yhdenvertaisuutta. Meillä on nyt mahdollisuus tehdä tästä muutoksesta onnistunut yhdessä niin, että se tukee sekä lääkärin työtä että potilaan oikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirsi Vainiemi

ylilääkäri, Kela

Tutustu uuteen lausuntoon osoitteessa kela.fi/bc-lausunto.