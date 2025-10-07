Oma Häme järjesti kemikaalionnettomuusharjoituksen yhdessä NG Nordicin kanssa Riihimäellä

Kanta-Hämeen pelastuslaitos järjesti keskiviikkona 2. lokakuuta ulkoiseen pelastussuunnitelmaan liittyvän harjoituksen NG Nordic Finland Oy:n Riihimäen yksikössä. NG Nordic tarjoaa kiertotalous- ja ympäristöpalveluja, ja Riihimäen yksikössä käsitellään myös vaarallisia jätteitä. Kuvitellussa onnettomuudessa tehdasalueella tapahtui kemikaalivuoto ja tulipalo, joista aiheutui skenaariossa myös vaaraa lähiseudun yrityksille ja asukkaille.

Harjoitukseen osallistui pelastuslaitoksen ja ensihoidon lisäksi Oma Hämeen viestintä. Lisäksi mukana olivat Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Sisä-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan johtokeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Harjoitus toteutettiin monimuotoharjoituksena, jossa osa pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköistä toimivat paikan päällä ja osa pelattiin virtuaalisesti. Harjoituksessa tilanne luokiteltiin suuronnettomuudeksi.

Ulkoiseen pelastussuunnitelmaan kuuluvien pakollisten harjoitusten järjestäminen on pelastuslaitoksen vastuulla ja ne toteutetaan yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan kanssa. Harjoituksia valvoo aluehallintovirasto.

– Pelastustoimi laatii yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa toimintasuunnitelmat alueensa suurimpien kohteiden häiriötilanteiden ja onnettomuuksien varalle. Kohteessa järjestettävässä harjoituksessa testataan näiden suunnitelmien toimivuus. Seuraavan kerran harjoitus järjestetään kolmen vuoden päästä, joka päättää jälleen seuraavan suunnittelujakson, sanoo harjoituksen tarkkailusta vastannut pelastuspäällikkö Tero Haapala.

Harjoittelemalla lisää valmiutta ja turvallisuutta

Harjoituksen tavoitteena oli vahvistaa viranomaisten ja NG Nordicin yhteistoimintavalmiuksia sekä parantaa Riihimäen yksikön turvallisuusosaamista ja -järjestelyjä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos harjoitteli pelastustoimintaa sekä etäjohtamista ja ensihoito keskittyi kemikaalille altistuneiden hoitoon.

NG Nordic Finlandin vaaratilanteen johtoryhmä pystyi harjoituksessa testaamaan ja kehittämään toimintamallejaan vaativissa onnettomuustilanteissa. Harjoituksen toteutus oli merkittävä panostus myös NG Nordicilta, koska harjoituksen vuoksi koko henkilöstön täytyi poistua hetkeksi työpisteiltään.

– Suuronnettomuusharjoitukset ovat meille erittäin arvokkaita tilaisuuksia kehittää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja varmistaa, että tiedonkulku ja toimintamallit ovat selkeät ja toimivat myös tositilanteessa. Samalla harjoitukset muistuttavat henkilöstöämme turvallisuuden merkityksestä ja edistävät turvallisuuskulttuuriamme, kertoo NG Nordicin Riihimäen laitoksen tuotantojohtaja Pekka Pöhö.

Harjoituksesta saatuja havaintoja hyödynnetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueella viranomaisyhteistyön ja varautumisen suunnittelussa. Lisäksi oppeja peilataan myöhemmin ulkoiseen pelastussuunnitelmaan, jotta toimintaa voidaan kehittää entistä vahvemmaksi ja turvallisemmaksi.

– Laaditut suunnitelmat tuovat varmuutta mahdollisen todellisen onnettomuustilanteen hoitamiseen. Pelastustoiminnan johtaja voi käyttää tehtyjä suunnitelma ja ennalta kerättyjä tietoja päätöksentekonsa tukena. Tällä nopeutetaan pelastustoimintaa ja tehdään siitä kaikille turvallisempaa, muistuttaa pelastuspäällikkö Haapala.

Lisätiedot medialle:

pelastuspäällikkö Tero Haapala, Kanta-Hämeen pelastuapäällikkö, p. 040 6372210, tero.haapala@omahame.fi

Riihimäen laitoksen tuotantojohtaja Pekka Pöhö, NG Nordic, p. 050 514 4568, pekka.poho@ngnordic.com