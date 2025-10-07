Oma Häme järjesti kemikaalionnettomuusharjoituksen yhdessä NG Nordicin kanssa Riihimäellä
Kanta-Hämeen pelastuslaitos järjesti keskiviikkona 2. lokakuuta ulkoiseen pelastussuunnitelmaan liittyvän harjoituksen NG Nordic Finland Oy:n Riihimäen yksikössä. NG Nordic tarjoaa kiertotalous- ja ympäristöpalveluja, ja Riihimäen yksikössä käsitellään myös vaarallisia jätteitä. Kuvitellussa onnettomuudessa tehdasalueella tapahtui kemikaalivuoto ja tulipalo, joista aiheutui skenaariossa myös vaaraa lähiseudun yrityksille ja asukkaille.
Harjoitukseen osallistui pelastuslaitoksen ja ensihoidon lisäksi Oma Hämeen viestintä. Lisäksi mukana olivat Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Sisä-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan johtokeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Harjoitus toteutettiin monimuotoharjoituksena, jossa osa pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköistä toimivat paikan päällä ja osa pelattiin virtuaalisesti. Harjoituksessa tilanne luokiteltiin suuronnettomuudeksi.
Ulkoiseen pelastussuunnitelmaan kuuluvien pakollisten harjoitusten järjestäminen on pelastuslaitoksen vastuulla ja ne toteutetaan yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan kanssa. Harjoituksia valvoo aluehallintovirasto.
– Pelastustoimi laatii yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa toimintasuunnitelmat alueensa suurimpien kohteiden häiriötilanteiden ja onnettomuuksien varalle. Kohteessa järjestettävässä harjoituksessa testataan näiden suunnitelmien toimivuus. Seuraavan kerran harjoitus järjestetään kolmen vuoden päästä, joka päättää jälleen seuraavan suunnittelujakson, sanoo harjoituksen tarkkailusta vastannut pelastuspäällikkö Tero Haapala.
Harjoittelemalla lisää valmiutta ja turvallisuutta
Harjoituksen tavoitteena oli vahvistaa viranomaisten ja NG Nordicin yhteistoimintavalmiuksia sekä parantaa Riihimäen yksikön turvallisuusosaamista ja -järjestelyjä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos harjoitteli pelastustoimintaa sekä etäjohtamista ja ensihoito keskittyi kemikaalille altistuneiden hoitoon.
NG Nordic Finlandin vaaratilanteen johtoryhmä pystyi harjoituksessa testaamaan ja kehittämään toimintamallejaan vaativissa onnettomuustilanteissa. Harjoituksen toteutus oli merkittävä panostus myös NG Nordicilta, koska harjoituksen vuoksi koko henkilöstön täytyi poistua hetkeksi työpisteiltään.
– Suuronnettomuusharjoitukset ovat meille erittäin arvokkaita tilaisuuksia kehittää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja varmistaa, että tiedonkulku ja toimintamallit ovat selkeät ja toimivat myös tositilanteessa. Samalla harjoitukset muistuttavat henkilöstöämme turvallisuuden merkityksestä ja edistävät turvallisuuskulttuuriamme, kertoo NG Nordicin Riihimäen laitoksen tuotantojohtaja Pekka Pöhö.
Harjoituksesta saatuja havaintoja hyödynnetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueella viranomaisyhteistyön ja varautumisen suunnittelussa. Lisäksi oppeja peilataan myöhemmin ulkoiseen pelastussuunnitelmaan, jotta toimintaa voidaan kehittää entistä vahvemmaksi ja turvallisemmaksi.
– Laaditut suunnitelmat tuovat varmuutta mahdollisen todellisen onnettomuustilanteen hoitamiseen. Pelastustoiminnan johtaja voi käyttää tehtyjä suunnitelma ja ennalta kerättyjä tietoja päätöksentekonsa tukena. Tällä nopeutetaan pelastustoimintaa ja tehdään siitä kaikille turvallisempaa, muistuttaa pelastuspäällikkö Haapala.
Lisätiedot medialle:
pelastuspäällikkö Tero Haapala, Kanta-Hämeen pelastuapäällikkö, p. 040 6372210, tero.haapala@omahame.fi
Riihimäen laitoksen tuotantojohtaja Pekka Pöhö, NG Nordic, p. 050 514 4568, pekka.poho@ngnordic.com
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus hyväksyi uudet järjestöavustusperiaatteet ja liikkumista tukevien palvelujen ohjeen päivityksen7.10.2025 14:16:00 EEST | Tiedote
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli muun muassa taloutta, järjestöavustuksia sekä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen ohjeistusta. Aluehallitus hyväksyi 11 pykälää, jotka koskevat hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeen kuntien uutta vuokrasopimusmallia. Sopimukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin. Asiasta on kerrottu tarkemmin erillisessä tiedotteessa: Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin - Oma Häme Aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen hankeraportin huhti–kesäkuulta sekä hyvinvointialueen talouden toteuman ajalta 1–8/2025. Lisäksi hallitus hyväksyi tämän vuoden muutostalousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman ja tarkensi ensi vuoden talousarvioraamia toimialoittain. Kiinteistöjen hallinnoinnin parantamiseksi aluehallitus päätti perustaa kiinteistötaseyksikön vuoden 2026 alusta. Yksikön perustamisessa on kyse sisäisestä seurannasta
Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin6.10.2025 15:32:59 EEST | Tiedote
Sopimusmalli koskee sote-kiinteistöjä ja paloasemia.
Aluevaltuusto hahmotteli yhteistä näkemystä strategiasta syysseminaarissaan2.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontui 26. syyskuuta strategiaseminaariin Hämeenlinnan Raatihuoneelle. Päivän tavoitteena oli edistää vuosien 2026–2029 strategian valmistelua. Nykyinen strategia on laadittu hyvinvointialueen perustamisvaiheessa, ja uusi strategia tulee suuntautumaan voimakkaammin tulevaisuuteen. Aluevaltuutetut työskentelivät päivän aikana pienryhmissä ja hyödynsivät Topaasia-menetelmää, jonka avulla pyrittiin lisäämään tasa-arvoista keskustelua ja luottamusta. Menetelmä sai kiitosta vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta, joka nosti esiin valtuutettujen näkemyksiä tärkeimmistä strategian painotuksista. Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok.) tiivisti päivän antia: – Viime valtuustokausi oli aivan ymmärrettävästi organisaation ja toimintojen rakentamisen aikaa. Nyt strategiaa voidaan tehdä enemmän sisältö edellä ja kumppanuudet paremmin huomioiden. Strategiatyöskentely oli avointa ja rakentavaa. Työskentelytapa oli innostava, joka myös nosti kärkiasiat esille. Uuden strat
Oma Hämeen toimintaympäristössä on havaittu häiriöitä1.10.2025 14:30:41 EEST | Uutinen
Chatit ja digitaalinen rokotusajanvaraukset eivät toimi, puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet.
Aluevaltuusto käsitteli talousasioita ja keskusteli vilkkaasti valtuustoaloitteiden vastauksista1.10.2025 10:07:27 EEST | Uutinen
Kanta-Hämeen aluevaltuusto kokoontui tiistai-iltana Riihimäelle syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Reilu kaksi tuntia kestäneessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen taloustilannetta, tehtiin henkilövalintoja sekä hyväksyttiin vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin. Uramon koululla pidetyssä kokouksessa keskustelua herättivät erityisesti sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimukset sekä vaihdevuosioireiden hoitaminen perusterveydenhuollossa. Voit katsoa kokouksen tallenteen tästä. Ensimmäisenä aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsausta, joka esittelee palveluiden tilaa sekä talouden ja toiminnan kehitystä. Katsaus kuuluu toimittaa aluevaltuustolle säännöllisesti. Tammi-kesäkuuta koskeva katsaus osoittaa, että hyvinvointialueen kolmas toimintavuosi on alkanut positiivisesti: talous on kehittynyt suotuisasti ja palveluiden saatavuus on parantunut. Tammi–kesäkuun tilikauden tulos oli 28,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuotta aiemmin sama ajanja
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme