Savonlinnan Ohrasuon aurinkovoimalahanke Suur-Savon Sähkölle

Ohrasuon aurinkovoimala lisää uusiutuvan energian tuotantoa Itä-Suomessa

Aurinkovoimalan suunniteltu teho on 8,8 megawattia (MWp). Voimalan toteutuksesta vastaa Solarigo Systems Oy. Hankkeelle on myönnetty EU:sta RENEWFM-tukea, mikä vahvistaa sen taloudellista kannattavuutta. Investoinnin arvo on noin 5 M€.

Voimala tulee sijaitsemaan valtatie 14:n varrella ja alueelle asennetaan 14 900 aurinkopaneelia. Maanvuokrasopimus on solmittu Savonlinnan kaupungin kanssa syyskuussa 2024, ja hanke tuo mukanaan sekä uusia työpaikkoja että positiivisia talousvaikutuksia alueelle. Rakentamisen odotetaan valmistuvan kesäkuun 2026 loppuun mennessä, mikä on edellytys myönnetyn tuen saamiselle.

Ostettu hankeyhtiö on nimeltään Skarta Energy Ohrasuo Oy, ja myyjätaho on luxemburgilainen holdingyhtiö CMNI II Market JV S.à r.l. Ostajana on Suur-Savon Sähkön tytäryhtiö Järvi-Suomen Aurinko Oy.

Tavoitteena vastuullinen ja kannattava energiantuotanto

"Ohrasuon aurinkovoimala on osa Suur-Savon Sähkön strategiaa lisätä uusiutuvan energian tuotantoa toimialueellaan. Hanke tarjoaa pitkäjänteistä hyötyä sekä ympäristölle että alueen asukkaille," kertoo Järvi-Suomen Auringon toimitusjohtaja Jari Väyrynen.

Rakennusvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota maaperän olosuhteisiin, sillä osa hankealueesta on kosteikkoa. Myös muuntajien toimitusajat asettavat tiukat aikataulupaineet. Yhtiö selvittää lisäksi mahdollisuutta hyödyntää sähkövarastoteknologiaa tulevaisuudessa, mikä voisi edelleen parantaa voimalan kannattavuutta. Energiavaraston investointi maksaa toteutuessaan 3–5 M€, riippuen energiavaraston koosta.

Pitkän aikavälin vakauteen tähtäävä investointi

Energiasektorin markkinamuutokset ja hintavaihtelut tekevät pitkän aikavälin ennustamisesta haastavaa, mutta Suur-Savon Sähkö näkee Ohrasuon hankkeessa hallittua ja perusteltua riskiä. Yhtiön huolellisen valmistelutyön ansiosta projekti etenee vakaalta pohjalta ja tukee alueen kestävää energiajärjestelmää vuosikymmeniksi eteenpäin.

”Ohrasuon aurinkovoimala on erinomainen esimerkki siitä, miten paikallisesti voimme edistää energiamurrosta ja lisätä omavaraisuutta. Tämä investointi tukee Suur-Savon Sähkön strategiaa kohti vähäpäästöistä ja hajautettua energiantuotantoa – sekä vahvistaa Itä-Suomen elinvoimaa konkreettisella tavalla,” toteaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Mikael Venäläinen.