Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 24.10. klo 13
Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tuloksensa ajalta 1.1.–30.9.2025. Tervetuloa tulosinfoon perjantaina 24.10. klo 13 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Tule kuulemaan ajankohtaisista asioista ja kysymään lisää!
Miltä näyttää talouskasvu ensi vuotta kohden mentäessä? Mitä kertoo Ilmarisen suhdanneindeksi Suomen talous- ja työllisyystilanteesta? Tehdäänkö uusia eläkepäätöksiä aiempaa enemmän?
Syyskuussa Ilmarisessa aloittivat uusissa rooleissaan toimitusjohtaja Mikko Mursula ja sijoitusjohtaja Annika Ekman. Tule tutustumaan! Mursula kertoo infossa Ilmarisen tuloksesta ja Ekman analysoi talousnäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 22.10. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Sami ÄriläHenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:0400271066sami.arila@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
