Ilmarinen

Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 24.10. klo 13

7.10.2025 14:59:27 EEST | Ilmarinen | Kutsu

Jaa

Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tuloksensa ajalta 1.1.–30.9.2025. Tervetuloa tulosinfoon perjantaina 24.10. klo 13 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Tule kuulemaan ajankohtaisista asioista ja kysymään lisää!

Ilmarisen toimitalo
Ilmarisen toimitalo Mikko Käkelä

Miltä näyttää talouskasvu ensi vuotta kohden mentäessä? Mitä kertoo Ilmarisen suhdanneindeksi Suomen talous- ja työllisyystilanteesta? Tehdäänkö uusia eläkepäätöksiä aiempaa enemmän?

Syyskuussa Ilmarisessa aloittivat uusissa rooleissaan toimitusjohtaja Mikko Mursula ja sijoitusjohtaja Annika Ekman. Tule tutustumaan! Mursula kertoo infossa Ilmarisen tuloksesta ja Ekman analysoi talousnäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 22.10. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.

Lämpimästi tervetuloa! 

Avainsanat

ilmarinenSijoituksettalousosavuosikatsaus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye