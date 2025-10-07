Potilaiden käyttämät mobiilisovellukset auttavat lääkäreitä pitkäaikaissairauksien hoidossa
Mobiiliteknologioiden nopea kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia potilaiden aktiiviselle osallistumiselle terveydenhuoltoon. Itsehoidon mobiiliterveysratkaisut, kuten sovellukset ja puettavat laitteet, tuottavat potilaan keräämää terveystietoa, jota voidaan hyödyntää pitkäaikaissairauksien hoidossa. Näiden ratkaisujen käyttö kliinisissä työnkuluissa on kuitenkin edelleen rajallista, ja terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen rooli niiden onnistuneessa hyödyntämisessä.
Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Sharon Guardado Medina on tarkastellut, kuinka potilaan tuottamaa terveystietoa voidaan käyttää terveydenhuollon ammattilaisten työssä hoitoprosessin tehostamiseksi. Tutkimus tarkastelee myös sitä, miten mobiiliterveysratkaisut voivat tuottaa arvoa paitsi yksilöllisessä käytössä myös vahvistamalla yhteistyötä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä sekä tukemalla ammattilaisia kliinisissä tehtävissä. Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, johon sisältyivät systemaattinen kirjallisuuskatsaus, haastattelut, kyselyt ja fokusryhmät.
”Tulokseni osoittavat, että terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat potilaan tuottamaan terveystietoon valikoivasti ja arvostavat erityisesti sellaista tietoa, joka tarjoaa toiminnallisia oivalluksia ja tukee päätöksentekoa. Lisäksi terveystiedon visuaalinen esitystapa on keskeinen sen kliinisen hyödyn kannalta: selkeät, intuitiiviset ja asiayhteyteen sopivat visualisoinnit parantavat tiedon käyttökelpoisuutta”, Sharon Guardado Medina kertoo.
Väitöskirja syventää teoreettista ja käytännön ymmärrystä potilaan tuottaman terveystiedon roolista mobiiliterveysratkaisuissa, erityisesti multippeliskleroosin hoidossa, jota käytettiin tapaustutkimuksena.
”Tutkimus tarjoaa näyttöön perustuvia suosituksia kehittäjille, terveydenhuollon organisaatioille ja päätöksentekijöille, jotta itsehoidon mobiiliterveysratkaisujen suunnittelua ja kehittämistä voidaan optimoida paremman integroinnin saavuttamiseksi terveydenhuollon työnkulkuihin”, väitöskirjatutkimusta ohjannut professori Minna Isomursu täydentää.
Korostamalla sidosryhmien yhteistyön merkitystä tutkimus tuo esiin potilaan tuottamaan terveystietoon perustuvien mobiiliterveysratkaisujen potentiaalin parantaa pitkäaikaissairauksien hoidon tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
FM Sharon Clarissa Guardado Medina väittelee Oulun yliopistossa 9.10. Hänen väitöskirjansa suomennettu otsikko on Itsehoidon mobiiliterveysratkaisujen potilaan tuottaman terveystiedon arvo terveydenhuollon ammattilaisille kroonisen hoidon kontekstissa. Vastaväittäjänä toimii professori Kerstin Bach (Norwegian University of Science and Technology) ja kustoksena tutkimuksen pääohjaaja professori Minna Isomursu Oulun yliopistosta. Väitöstä voi seurata myös etäyhteyksin.
