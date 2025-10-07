SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Turvallisuus syntyy yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta – ei vain rangaistuksista

7.10.2025 15:04:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston selontekoa Suomen sisäisestä turvallisuudesta. SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Paula Werning painottaa, että todellinen turvallisuuspolitiikka tehdään arjessa ja Suomen sisäisen turvallisuuden vahvistaminen vaatii laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan eri sektoreilla. Pelkkä rangaistusten kiristäminen tai viranomaisten loputon venyminen ei riitä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Turvallisuus ei synny yksin rajoituksista ja kovista otteista. Se syntyy siitä, että yhteiskunta pitää huolta jokaisesta ja jokainen kokee olevansa osallinen, Werning korostaa eduskunnan keskustelussa sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Werningin mukaan erityisesti nuoriso- ja katujengirikollisuuden ehkäisyssä tarvitaan pitkäjänteisiä ja ennaltaehkäiseviä toimia.

– On paljon tehokkaampaa tavoittaa nuori ajoissa kuin yrittää korjata vahinkoja myöhemmin. Varhainen tuki koulussa, harrastuksissa ja mielenterveyspalveluissa on arvovalinta, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, sanoo Werning.

Werning muistuttaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää riittäviä resursseja poliisille, rajavartiolaitokselle ja oikeuslaitokselle.

– Viranomaiset eivät voi turvata kansalaisten turvallisuutta, jos heidän työtään tehdään jatkuvan niukkuuden oloissa. Hallituksen on muutettava sanat teoiksi. Hybridivaikuttamisen ja disinformaation torjunnassa tärkein suoja on luottamukseen perustuva yhteiskunta. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, viranomaisiin ja demokratiaan, on Suomi vahva myös ulkoisia uhkia vastaan. Polarisaation lietsominen palvelee vain niitä, jotka haluavat horjuttaa meitä, painottaa Werning.

Werning nosti esiin myös huumeongelman vakavan kärjistymisen alfa-PVP:n leviämisen myötä.

– Hallitus on ollut liian hidas reagoimaan. Nyt tarvitaan johtajuutta ja konkreettisia toimia, jotta turvallisuusviranomaiset ja sosiaali- ja terveyspalvelut saavat riittävän tuen ja toimivallan, linjaa Werning.

– SDP:n viesti on, että todellinen turvallisuuspolitiikka tehdään arjessa. Kun lapsi saa apua ajoissa, nuori löytää paikkansa ja jokainen voi luottaa siihen, että hätätilanteessa apu tulee, silloin Suomi on aidosti turvallinen, Werning tiivistää.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Lauri Lyly: Pääurakoitsijan vastuu alihankintaketjusta ja palkkavarkauden kriminalisointi estävät hyväksikäyttöä5.10.2025 09:08:39 EEST | Tiedote

Palkkojen, verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen oikea maksaminen on edellytys reilulle kilpailulle ja työntekijöiden oikeuksien turvaamiselle sekä harmaan talouden torjumiselle. SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly katsoo, että siksi alihankintaketjuissa tilaajan ja pääurakoitsijan vastuuta on vahvistettava ja palkkavarkaus on kriminalisoitava.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye