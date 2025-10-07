SDP:n Paula Werning: Turvallisuus syntyy yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta – ei vain rangaistuksista

– Turvallisuus ei synny yksin rajoituksista ja kovista otteista. Se syntyy siitä, että yhteiskunta pitää huolta jokaisesta ja jokainen kokee olevansa osallinen, Werning korostaa eduskunnan keskustelussa sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Werningin mukaan erityisesti nuoriso- ja katujengirikollisuuden ehkäisyssä tarvitaan pitkäjänteisiä ja ennaltaehkäiseviä toimia.

– On paljon tehokkaampaa tavoittaa nuori ajoissa kuin yrittää korjata vahinkoja myöhemmin. Varhainen tuki koulussa, harrastuksissa ja mielenterveyspalveluissa on arvovalinta, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, sanoo Werning.

Werning muistuttaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää riittäviä resursseja poliisille, rajavartiolaitokselle ja oikeuslaitokselle.

– Viranomaiset eivät voi turvata kansalaisten turvallisuutta, jos heidän työtään tehdään jatkuvan niukkuuden oloissa. Hallituksen on muutettava sanat teoiksi. Hybridivaikuttamisen ja disinformaation torjunnassa tärkein suoja on luottamukseen perustuva yhteiskunta. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, viranomaisiin ja demokratiaan, on Suomi vahva myös ulkoisia uhkia vastaan. Polarisaation lietsominen palvelee vain niitä, jotka haluavat horjuttaa meitä, painottaa Werning.

Werning nosti esiin myös huumeongelman vakavan kärjistymisen alfa-PVP:n leviämisen myötä.

– Hallitus on ollut liian hidas reagoimaan. Nyt tarvitaan johtajuutta ja konkreettisia toimia, jotta turvallisuusviranomaiset ja sosiaali- ja terveyspalvelut saavat riittävän tuen ja toimivallan, linjaa Werning.

– SDP:n viesti on, että todellinen turvallisuuspolitiikka tehdään arjessa. Kun lapsi saa apua ajoissa, nuori löytää paikkansa ja jokainen voi luottaa siihen, että hätätilanteessa apu tulee, silloin Suomi on aidosti turvallinen, Werning tiivistää.