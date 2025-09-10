Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Uusi Luontoterveysmerkki viestii vastuullisesta ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta

8.10.2025 07:05:00 EEST | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote

Luontoterveysmerkki on uusi laatumerkki palveluntarjoajille, jotka haluavat osoittaa osaamisensa ja vastuullisuutensa luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisessä. Merkki julkistetaan tänään 8.10. pidettävässä webinaarissa.

Käsi koskettaa nuoria kuusenkerkkiä.
Luontoterveys on ihmisen terveyttä ja hyvinvointia vahvistava yhteys muuhun luontoon. Satu Karmavalo, STUDIO KOO photography Allergia-, iho- ja astmaliitto

Luontoterveysmerkin tavoitteena on edistää sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia. Merkki auttaa yrityksiä erottautumaan markkinoilla ja viestii kuluttajille vastuullisuudesta, luotettavuudesta ja ammattitaidosta. Sen avulla voi lisätä kiinnostavuutta niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden silmissä.

Merkki on suunnattu erityisesti retkeilyn, liikunnan, matkailun ja hyvinvoinnin aloilla toimiville tahoille. Merkkiä voi hakea myös koulutuksen, teknologian tai tutkimuksen aloilta. Hakeminen edellyttää rekisteritunnusta ja on maksullista.

Luontoterveysmerkin myöntää hakemusten perusteella Allergia-, iho- ja astmaliiton Luontoterveyden osaamiskeskus. Hakijan tulee osoittaa, miten toiminta edistää asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja kertoa, miltä osin luontoterveyden kriteerit toteutuvat toiminnassa.

Luontoterveyden kriteerit kattavat laajasti luonnon vaikutukset ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Siihen kuuluu myös vastuullisuus, joka ulottuu ympäristövaikutusten minimointiin, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja myös sosiaalinen vastuu asiakkaista ja työntekijöistä.

Luontoterveysmerkki yhdistää palvelun laadun, asiantuntemuksen ja vastuullisuuden tunnukseksi, joka tukee terveyttä luonnon avulla – kestävästi ja vaikuttavasti. Luontoterveys on ihmisen terveyttä ja hyvinvointia vahvistava yhteys muuhun luontoon.

Luontoterveysmerkki julkistetaan tänään 8.10. kello 14:00–15.00 Luontoterveyden osaamiskeskuksen webinaarissa ”Luontoterveysmerkki – tunnus vastuulliselle ja hyvinvointia edistävälle toiminnalle”. Webinaarista tehdään tallenne, joka julkaistaan myöhemmin Luontoterveyden osaamiskeskuksen nettisivuilla.

Logo, jossa on tyylitelty lehti ja teksti "Luonto Terveys Merkki".
Luontoterveysmerkin logo
Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.

Lapsen atooppinen ihottuma kuormittaa perheitä huomattavasti enemmän kuin usein ymmärretään. Ihottuman aiheuttamaa taakkaa ei tunnisteta riittävästi päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla eikä edes terveydenhuollossa. Atopialasten vanhemmat tarvitsevat tukea niin terveydenhuollon ammattilaisilta kuin lähipiiriltään, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 14.9. Kansainvälisenä atopiapäivänä.

