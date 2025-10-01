Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 10.10.2025 – maksut ja taksat vuodelle 2026
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 10.10.2025.
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa vesihuollon maksujen ja palvelumaksuhinnaston sekä jätehuollon taksan hyväksymisestä vuodelle 2026. Hallitus päättää myös vuosille 2026–2028 laaditun HSY:n lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman esittämisestä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnasta:
- Helsingin Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneerauksen ja sekavesiviemärin eriytyksen hankesuunnitelma
- Espoon Kauklahden päävesijohdon ja Tillinmäentien paineviemärin saneeraushankkeen hankesuunnitelma
- Espoon Otaniemessä olevan vesihuoltotoimintaan liittyvän kiinteistön osto Suomen valtiolta.
Hallitus saa tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2025.
HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon maksuista ja palvelumaksuhinnastosta sekä jätehuollon taksasta vuodelle 2026.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
