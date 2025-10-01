Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 10.10.2025 – maksut ja taksat vuodelle 2026

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 10.10.2025.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Hallitus päättää muun muassa vesihuollon maksujen ja palvelumaksuhinnaston sekä jätehuollon taksan hyväksymisestä vuodelle 2026. Hallitus päättää myös vuosille 2026–2028 laaditun HSY:n lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman esittämisestä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnasta:

- Helsingin Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneerauksen ja sekavesiviemärin eriytyksen hankesuunnitelma

- Espoon Kauklahden päävesijohdon ja Tillinmäentien paineviemärin saneeraushankkeen hankesuunnitelma

- Espoon Otaniemessä olevan vesihuoltotoimintaan liittyvän kiinteistön osto Suomen valtiolta.

Hallitus saa tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2025.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon maksuista ja palvelumaksuhinnastosta sekä jätehuollon taksasta vuodelle 2026.

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

www.hsy.fi