Norelco sähköisti Rovaniemen kaukolämpöverkkoa - uusia näkymiä Suomen energiamarkkinoille
Rovaniemellä avattiin uusia näkymiä Suomen energiamarkkinoille, kun Neven uusi sähkökattilalaitos Suosiolan voimalaitoksella siirtyi täyteen toimintaan huhtikuun koeajojen jälkeen. Nimittäin heinäkuun helteiden ja edullisen sähkön avustuksella Rovaniemen kaukolämpöverkko lämpeni peräti kolme viikkoa peräkkäin täysin sähköllä. Se vähensi huomattavasti kiinteän polttoaineen käyttöä, sillä voimalaitoksen pihalla kulki jopa 200 polttoainerekkaa vähemmän kuin normaalisti eikä laitoksen piipusta noussut höyryä.
Tulokseen ollaan tyytyväisiä myös savonlinnalaisessa Norelcossa, joka toimitti projektille älykkäät ratkaisut keskijännitejakeluun, sähkönhallintaan ja energiansiirtoon. Norelco vastasi myös keskuksien ja kiskosiltojen logistiikasta sekä haalauksesta sähkötilaan ja paikoilleen asentamisesta.
”Norelcolta oli nimetty projektille vastuusuunnittelijat sekä projekti-insinööri, jonka vastuulla oli pitää huolta projektin aikataulusta. Keskuksien ja kiskosiltojen paikoilleen asentamiselle oli Norelcolla myös nimetty vastuuhenkilö. Ajatus oli toimittaa koko paketti mahdollisimman käyttövalmiina”, kuvaa Juha Hakkarainen Norelcon teollisuusmyynnistä.
Tulokset Rovaniemellä ovat tosiaan merkittäviä: jo ensimmäisen parin käyttökuukauden aikana Neven 60 megawattisella sähkökattilalla on onnistuttu hyödyntämään jopa 90 prosenttia sähkömarkkinoiden edullisista tunneista. Se on erinomainen lähtölaukaus laitokselle, koska vuoden 2025 tavoitteena on tuottaa yli 10 prosenttia kaikesta kaukolämmöstä sähköllä. Laitoksen käyttöönotto merkitsee Rovaniemelle merkittävää askelta kohti joustavampaa kaukolämmöntuotantoa, joka hyödyntää uusiutuvia energialähteitä niin arjessa kuin huoltovarmuutta varjellessa.
Kuin keittäisi vettä termokseen
Sähkökattila on energiantuotannossa käytettävä laite, joka muuntaa sähköenergian lämpöenergiaksi lämmittämällä vettä joko sähkövastuksilla tai elektrodeilla. Kattila toimii kuin valtava vedenkeitin, mutta teollisessa mittakaavassa ja osana kaukolämpöjärjestelmää. Nevellä on käytössään 60 megawatin elektrodisähkökattila, joka soveltuu tekniikaltaan erityisesti suuriin tehotarpeisiin. Kattilan teholla voitaisiin pitää kokonainen kolmasosa Rovaniemen kaupungista lämpimänä pakkaspäivänä.
Elektrodikattilassa sähkövirta johdetaan kattilan oman veden läpi, joka lämpenee nopeasti, koska se vastustaa virran kulkua. Kuumennettu kattilavesi siirretään lämmönvaihtimelle, joka edelleen lämmittää kaukolämpövettä. Jäähtynyt kattilavesi palaa kattilaan lämmitettäväksi uudelleen ja 80-asteiseksi kuumennettu kaukolämpövesi johdetaan joko suoraan kaukolämpöverkkoon, tai se säilötään Neven 10 000 kuutioiseen lämpöakkuun, joka on kuin valtava termos, josta kuumaa kaukolämpövettä voidaan vapauttaa verkostoon, kun sille on tarvetta. Akun kapasiteetti on huikeat 400 megawattituntia, joka riittäisi pitämään suuren kerrostalon lämpimänä koko vuoden ajan.
Lämpöakku, sähkökattila ja tänä vuonna kolmekymmentä vuotta täyttävä lämpövoimalaitos mahdollistavat kaukolämmön tuotannon optimoimisen sähkömarkkinoiden ja kaukolämmön tarpeen mukaan. Tämä yhdistelmä lisää huomattavasti järjestelmän joustavuutta sekä huoltovarmuutta ja avaa myös uusia teitä kansallisille säätösähkömarkkinoille.
Sähkön kulutuksen lisäksi Suosiola voi vastapainelaitoksena myös tuottaa sähköä, mikäli siitä olisi pula. Fingridin kanssa tehdyn sopimuksen myötä turbiinilaitoksen käyttöreservi voidaan parissa minuutissa ohjata tuottamaan sähköä, joka tasapainottaa sähköverkon taajuuden.
https://neve.fi/ajankohtaista/rovaniemen-kaukolampoverkko-lampeni-kolme-viikkoa-putkeen-sahkolla-neven-uusi-sahkokattila-avaa-uusia-nakymia-suomen-energiamarkkinoille/
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Linkit
Tietoa Norelcosta
Norelco haluaa olla mukana turvaamassa tulevaisuutta, joka sähköistyy kovaa vauhtia. Olemme yhä enemmän mukana aurinkoenergian, vedyn tuotannon ja sähköisten ajoneuvojen projekteissa unohtamatta myös perusverkkoja, joiden varaan kaikki rakennetaan. Pyrimme halutuimmaksi kumppaniksi sähkönjakeluprojekteissa Pohjoismaissa.
Valmistamamme tuotteet turvaavat sähkön jakelua rakennuksissa, teollisuudessa, sähkönjakelussa, uudistuvan energian hankkeissa ja infrassa. Kehitämme valmistamamme tuotteet pääosin itse ja lisäksi toimimme yhteistyössä useiden vastuullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Päätuotteitamme ovat sähkökeskukset, kojeistot, muuntamot, ja sähköasemat, joita olemme valmistaneet yli 60 vuoden ajan.
Toimimme monikulttuurisessa ympäristössä eettisten sääntöjen ohjaamana. Valmistamme tuotteet neljässä tehtaassa, jotka sijaitsevat Savonlinnassa ja Kuopiossa. Hyödynnämme toiminnassa viimeisintä teknologiaa ja Leanin periaatteita sekä perheyritykselle tärkeitä omia arvojamme. Myös jatkuva parantaminen on meillä arkipäivää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Norelco
Norelco ensures data center functionality3.10.2025 14:36:15 EEST | Tiedote
As digitalization accelerates, the role of data centers in society's critical infrastructure is growing rapidly. Cloud services, AI, IoT and e-commerce require huge amounts of data – and data in turn requires uninterrupted, secure and flexible power distribution. Power distribution solutions are no longer just a technical detail, but the basis for business continuity and competitiveness.
Norelco takaa datakeskusten toimivuuden3.10.2025 14:21:36 EEST | Tiedote
Digitalisaation kiihtyessä datakeskusten rooli yhteiskunnan kriittisessä infrastruktuurissa kasvaa vauhdilla. Pilvipalvelut, tekoäly, IoT ja verkkokauppa vaativat valtavia määriä dataa – ja data puolestaan vaatii keskeytymätöntä, turvallista ja joustavaa sähkönjakelua. Sähkönjakeluratkaisut eivät ole enää pelkkä tekninen yksityiskohta, vaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn perusta.
Okken Switchboards Safeguard Critical Infrastructure and Data Centers – Production Launched in Savonlinna in August26.8.2025 13:08:04 EEST | Tiedote
Norelco, a Finnish developer and manufacturer of power distribution solutions, has received a license from global company Schneider Electric to produce Okken low-voltage switchboards. The agreement was signed in January, and production of Okken switchboards has now begun at Norelco’s new factory in Savonlinna. Okken switchboards are particularly well-suited for the needs of critical infrastructure, industry and data centers, and they are sold not only in Finland but also across the Nordics and other parts of Europe.
Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa - valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa26.8.2025 06:41:50 EEST | Tiedote
Sähkönjakeluratkaisujen kehittäjä ja valmistaja Norelco on suomalainen keskusvalmistaja, joka on saanut globaalilta Schneider Electriciltä lisenssin valmistaa Okken-pienjännitekennokeskuksia. Sopimus solmittiin tammikuussa, ja nyt Okken-keskusten valmistus on käynnistynyt Norelcon uudessa tehtaassa Savonlinnassa. Okken-keskukset sopivat erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten tarpeisiin, ja niitä myydään Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.
Top electrical industry experts from Savonlinna – Norelco Academy builds the future12.8.2025 09:10:00 EEST | Tiedote
Norelco Academy, which focuses on developing education in electrical and automation engineering, continues this autumn with its first full academic year. During this time, students will be recruited from the vocational college Samiedu and South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme