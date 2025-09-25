"Viidennen Beatlesin" Jiri Nikkisen kirja ilmestyy – kutsu kirjan julkistukseen to 23.10 & la 25.10.
Aula & Co julkaisee Jiri Nikkisen itsensä kirjoittaman kirjan Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa torstaina 23.10. klo 16 Helsingin kirjamessujen Esplanadi-lavalla. Julkkarikeikka lauantaina 25.10. klo 18 messuklubilla.
Jiri Nikkisen musiikillinen ura kattaa lähes viisi vuosikymmentä Cliftersistä Beatles-tribuutteihin. Kirjassaan hän kertoo eloisasti ja rehellisesti lapsuutensa lähtökohdista, musiikillisesta läpimurrostaan ja henkilökohtaisesta elämästään. Nikkinen täyttää 60 vuotta 10.11.2025.
Jiri Nikkinen kertoo kirjassaan Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa eloisasti ja rehellisesti lapsuutensa lähtökohdista, musiikillisesta läpimurrostaan ja henkilökohtaisesta elämästään.
Kirja ilmestyy ja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla:
To 23.10. klo 16 (haastattelu Esplanadi-lavalla)
La 25.10. klo 18 (julkkarikeikka messujen Experience loungessa)
Su 26.10. klo 15 (haastattelu Suomalaisen kirjakaupan lavalla)
Samaan aikaan Nikkinen julkaisee uuden levyn, jonka nimi on Outoa aikaa. Nikkinen täyttää 60 vuotta 10.11.2025.
Jiri Nikkinen syntyi vuonna 1965 Helsingissä ja vietti varhaislapsuutensa Alppilassa. Musiikki pelasti hänen nuoruutensa. Kun äidin mieli järkkyi ja muusikkoisä hävisi keikoille, Jiri sai turvaa Beatlesin musiikista. Koulunkäynti oli tuskaa, sillä perhe muutti lyhyen ajan sisään kolme kertaa. Kaveripiiri vaihtui koko ajan, ja koulussa poika tippui kärryiltä.
Vantaan Länsimäessä Jiri tapasi nuoren Luri Luokkalan, ja he päättivät perustaa bändin, joka kulkee vastavirtaan. He käyttivät pukuja, ja tukka oli mallia moppi. Syntyi Clifters. Bändi antoi pojille elämän suunnan. Yhtye pärjäsi hyvin vuonna 1983 rockin SM-kisoissa, ja muutaman vuoden kuluttua se nautti jo kulttisuosiota, mutta vasta cover-levy Sexi on in räjäytti potin. Cliftersistä tuli sukupolvibändi.
Jiri Nikkinen on kuusivuotiaasta asti kuunnellut lakkaamatta Beatlesia. Myöhemmin hän on esittänyt sitä sadoilla ja taas sadoilla tribuuttikeikoilla kotimaassa ja ympäri maailmaa, mutta ikinä hän ei ole kyllästynyt. Hyvä bore onkin kiehtovan elämäkerran lisäksi myös viehättävä katsaus maailman suosituimman bändin, The Beatlesin, fanitukseen.
Jiri Nikkinen:
Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa
Sidottu, ISBN 978-952-364-613-1
Äänikirjan ISBN 978-952-364-616-2
Kirjakaupoissa 24.10.
LISÄTIEDOT LEVYSTÄ:
Jiri Nikkinen
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
