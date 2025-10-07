Ingo: Viranomaisten toimintaedellytykset on turvattava.
Eduskunta käsitteli tänään hallituksen selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti toimivien pelastuspalveluiden merkitystä koko Suomessa, toi esiin lennokkien ja Venäjän varjolaivaston aiheuttaman uhan sekä tarpeen tukea nuoria, jotka kohtaavat kasvavia vaikeuksia.
Pelastuslaitosten ja poliisin toimintaedellytykset on turvattava, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyaikainen kalusto ja hyvin koulutettu henkilöstö ovat avainasemassa. Selonteossa korostetaan selkeästi niiden roolia jokapäiväisen turvallisuuden takaamisessa sekä kaupungeissa että maaseudulla.
– Harvaan asutuilla alueilla viranomaisten reagointiaika on usein pidempi. Jos esimerkiksi saaristossa tai taajaman ulkopuolella syttyy tulipalo, vapaaehtoinen palokunta saapuu yleensä ensimmäisenä apuun. Monilla pienemmillä paikkakunnilla he ovat usein ensimmäisinä paikalla, ja erityisesti saaristossa he ovat korvaamattomia, sanoo Ingo
Vuoden 2024 nuorisobarometrin ja muiden koululaisten terveystutkimusten mukaan lasten ja nuorten vointi heikkenee. Sekä mielenterveyteen että fyysiseen terveyteen vaikuttaa arjen lisääntyvä stressi, ja lapsille ja nuorille on tarjolla yhä vähemmän turvallisia tiloja. On tärkeää investoida toimenpiteisiin, joilla lisätään turvallisten aikuisten määrää lasten elämässä ja vahvistetaan nuorten luottamusta tulevaisuuteen.
– Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nuorten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt, mikä on huolestuttavaa, ja siihen on suhtauduttava vakavasti. Yhä useammat lapset ja nuoret suhtautuvat tulevaisuuteensa pessimistisesti, mikä voi aiheuttaa suuria haasteita tulevaisuudessa. Meidän on erityisesti tuettava nuoria, jotka ovat heikommassa asemassa, sanoo Ingo.
