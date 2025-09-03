Rakennusliike Soimu Oy

Rakennusliike Soimulle kaksi merkittävää urakkaa Itä-Suomessa

8.10.2025 10:35:24 EEST | Rakennusliike Soimu Oy | Tiedote

Jaa

Rakennusliike Soimu jatkaa vahvaa kasvuaan haastavassa markkinatilanteessa ja on solminut sopimukset kahden merkittävän julkisen rakennushankkeen toteuttamisesta. Soimu rakentaa Varkauteen uuden Kankun koulun ja Savonlinnaan Talvisalon liikuntahallin. Hankkeet vahvistavat Soimun asemaa luotettuna julkisten tilojen rakentajana.

Kankun koulu, havainnekuva
Kankun koulu, havainnekuva Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy / Soimu Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy / Soimu

Varkauteen moderni puukoulu,
Savonlinnaan monipuolinen liikuntahalli

Varkauteen nouseva Kankun koulu on 3964 brm²:n pääasiassa puurakenteinen koulu, joka tarjoaa modernit oppimistilat 240 lapselle ja 30 henkilökunnan jäsenelle. Kokonaisurakkana toteutettava koulu sisältää monipuoliset tilat aina teknisen työn ja kotitalouden luokista bänditilaan ja liikuntasaliin. Koulu valmistuu toukokuussa 2027.

Savonlinnaan rakennettava Talvisalon liikuntahalli on puolestaan 3902 km²:n betonirakenteinen halli, joka palvelee laajasti alueen urheiluseuroja ja asukkaita. Halli mahdollistaa muun muassa lento-, salibandy-, koripallo- ja voimisteluharrastamisen. Soimu toimii hankkeessa pää- ja rakennusurakoitsijana jaetussa urakkamuodossa. Liikuntahalli valmistuu joulukuussa 2026.

”On hienoa päästä rakentamaan näitä kohteita. Niiden merkitys on suuri myös siinä, miten hankkeet tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia Itä-Suomessa”, kommentoi Soimun aluejohtaja Mika Paavilainen.

“Ja meidän kannalta ne tuovat myös työpaikkoja rakennusalalle, joka tällä hetkellä kärsii työttömyydestä”, sanoo Soimun työpäällikkö Eetu Jänis.

Tiivistelmä:

Kankun koulu, Varkaus

  • Kokonaisurakka

  • Pääasiassa puurakenteinen koulu

  • 3.964 brm2 ja 23.285 m3

  • Luokat 1-6

  • Tiloina muun muassa teknisen työn tiloja, tekstiilityön tiloja, konesali, kotitalousopetuksen tiloja, yleisopetustiloja, kieliluokka, opinportaat, näyttämö, bänditila, kirjasto, liikuntasali, ruokasali.

  • Ulkona muun muassa pelikenttä sekä iso ja pieni peliareena.

  • Opiskelijoita 240 lasta ja henkilökuntaa 30 kpl.

  • Valmistuminen 21.5.2027

  • Tilaaja: Varkauden kaupunki

Talvisalon liikuntahalli, Savonlinna

  • Jaettu-urakka alistetuin sivu-urakoin, Soimulla pää- ja rakennusurakka

  • Betonirakenteinen liikuntahalli

  • 3.902 kem2 ja 30.070 m3

  • Lajeina muun muassa lentopallo, salibandy, koripallo, sulkapallo ja voimistelu

  • Valmistuminen 17.12.2026

  • Tilaaja: Savonlinnan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kankun koulu, havainnekuva
Kankun koulu, havainnekuva
Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy / Soimu Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy / Soimu
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rakennusliike Soimu Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye