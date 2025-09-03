Rakennusliike Soimulle kaksi merkittävää urakkaa Itä-Suomessa

Varkauteen moderni puukoulu,

Savonlinnaan monipuolinen liikuntahalli

Varkauteen nouseva Kankun koulu on 3964 brm²:n pääasiassa puurakenteinen koulu, joka tarjoaa modernit oppimistilat 240 lapselle ja 30 henkilökunnan jäsenelle. Kokonaisurakkana toteutettava koulu sisältää monipuoliset tilat aina teknisen työn ja kotitalouden luokista bänditilaan ja liikuntasaliin. Koulu valmistuu toukokuussa 2027.

Savonlinnaan rakennettava Talvisalon liikuntahalli on puolestaan 3902 km²:n betonirakenteinen halli, joka palvelee laajasti alueen urheiluseuroja ja asukkaita. Halli mahdollistaa muun muassa lento-, salibandy-, koripallo- ja voimisteluharrastamisen. Soimu toimii hankkeessa pää- ja rakennusurakoitsijana jaetussa urakkamuodossa. Liikuntahalli valmistuu joulukuussa 2026.

”On hienoa päästä rakentamaan näitä kohteita. Niiden merkitys on suuri myös siinä, miten hankkeet tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia Itä-Suomessa”, kommentoi Soimun aluejohtaja Mika Paavilainen.

“Ja meidän kannalta ne tuovat myös työpaikkoja rakennusalalle, joka tällä hetkellä kärsii työttömyydestä”, sanoo Soimun työpäällikkö Eetu Jänis.

Tiivistelmä:

Kankun koulu, Varkaus

Kokonaisurakka

Pääasiassa puurakenteinen koulu

3.964 brm2 ja 23.285 m3

Luokat 1-6

Tiloina muun muassa teknisen työn tiloja, tekstiilityön tiloja, konesali, kotitalousopetuksen tiloja, yleisopetustiloja, kieliluokka, opinportaat, näyttämö, bänditila, kirjasto, liikuntasali, ruokasali.

Ulkona muun muassa pelikenttä sekä iso ja pieni peliareena.

Opiskelijoita 240 lasta ja henkilökuntaa 30 kpl.

Valmistuminen 21.5.2027

Tilaaja: Varkauden kaupunki

Talvisalon liikuntahalli, Savonlinna