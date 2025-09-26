Mitä on tekoälyoptimointi eli GEO?

Tiedonhaku on murroksessa. Kun aiemmin tietoa haettiin lähes yksinomaan Googlesta, yhä useampi käyttäjä kysyy nyt neuvoa tekoälyltä – ChatGPT:ltä, Geminiltä, Claudelta, Perplexityltä tai muilta laajoilta kielimalleilta. Tämä kehitys muuttaa löydettävyyden pelisääntöjä perusteellisesti. Yrityksen ei enää riitä näkyä Googlen hakutuloksissa – sen on tultava löydetyksi myös tekoälyn antamissa vastauksissa.

Tältä pohjalta syntyi käsite tekoälyoptimointi eli GEO (Generative Engine Optimization). GEO on uusi hakukoneoptimoinnin muoto, jossa huomioidaan paitsi Googlen algoritmit, myös tekoälyjen tavat hakea, jäsentää ja hyödyntää verkkosisältöjä. Siinä missä SEO keskittyy linkkeihin ja hakusanoihin, GEO rakentaa brändin uskottavuutta ja tunnettuutta tekoälyjen näkökulmasta – brändinimen maininnoilla, asiantuntijuudella ja laadukkaalla sisällöllä. Käytännössä SEO ja GEO ovat pitkälti samojen asioiden tekemistä, mutta kummankin vaatimukset tulee ottaa huomioon tulosten maksimoimiseksi.

eLuotsi on yksi alan edelläkävijöistä Suomessa ja auttaa yrityksiä rakentamaan näkyvyyttä uudessa, nopeasti muuttuvassa tiedonhaun ympäristössä. Tekoälyoptimoinnin avulla yritykset voivat varmistaa, että ne pysyvät mukana muutoksessa – ja löytyvät sieltä, mistä asiakkaat tulevaisuudessa hakevat vastauksia.