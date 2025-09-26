Mitä on tekoälyoptimointi eli GEO?
Tiedonhaku on murroksessa. Kun aiemmin tietoa haettiin lähes yksinomaan Googlesta, yhä useampi käyttäjä kysyy nyt neuvoa tekoälyltä – ChatGPT:ltä, Geminiltä, Claudelta, Perplexityltä tai muilta laajoilta kielimalleilta. Tämä kehitys muuttaa löydettävyyden pelisääntöjä perusteellisesti. Yrityksen ei enää riitä näkyä Googlen hakutuloksissa – sen on tultava löydetyksi myös tekoälyn antamissa vastauksissa.
Tältä pohjalta syntyi käsite tekoälyoptimointi eli GEO (Generative Engine Optimization). GEO on uusi hakukoneoptimoinnin muoto, jossa huomioidaan paitsi Googlen algoritmit, myös tekoälyjen tavat hakea, jäsentää ja hyödyntää verkkosisältöjä. Siinä missä SEO keskittyy linkkeihin ja hakusanoihin, GEO rakentaa brändin uskottavuutta ja tunnettuutta tekoälyjen näkökulmasta – brändinimen maininnoilla, asiantuntijuudella ja laadukkaalla sisällöllä. Käytännössä SEO ja GEO ovat pitkälti samojen asioiden tekemistä, mutta kummankin vaatimukset tulee ottaa huomioon tulosten maksimoimiseksi.
eLuotsi on yksi alan edelläkävijöistä Suomessa ja auttaa yrityksiä rakentamaan näkyvyyttä uudessa, nopeasti muuttuvassa tiedonhaun ympäristössä. Tekoälyoptimoinnin avulla yritykset voivat varmistaa, että ne pysyvät mukana muutoksessa – ja löytyvät sieltä, mistä asiakkaat tulevaisuudessa hakevat vastauksia.
Tekoäly mullistaa tiedonhaun – eLuotsi auttaa parantamaan näkyvyyttä sekä hakukoneissa että tekoälyn suosituksissa
Google on hallinnut hakukonemarkkinaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan, mutta nyt ollaan siirtymässä uuteen aikakauteen. Tekoälyn kehittyminen on muuttanut tiedonhakutapoja. Moni yritys pohtii varmasti, mitä voidaan tehdä, jotta yritys näkyy jatkossakin sekä Googlessa että tekoälyn suosituksissa.
Hakukoneoptimointiin erikoistunut eLuotsi on tehnyt toimia tekoälymalleissa näkymisen eteen jo ennen ChatGPT:n julkaisemista. GEO on luonnollinen jatkumo hakukoneoptimoinnille ja sen perusta on pitkälti sama. Sisältöjen täytyy olla laadukkaita, sivuston teknisesti toimiva ja brändi tulee esittää oikeaissa asiayhteyksissä. Uutta on se, että tekoälymallit eivät painota linkkejä vaan brändimainintoja.
Erään tutkimuksen mukaan yli 50 % siitä tiedosta, mitä kielimalleilla on yrityksistä, tulee toimituksellisista sisällöistä. Tästä syystä mediatiedottaminen, natiivimainonta ja linkkien hankinta ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan.
eLuotsin asiakkaat hyvässä tilanteessa GEO:n näkökulmasta
eLuotsi on tehnyt jo vuosia oikeita asioita myös kielimalleissa näkymisen eteen. Korostamme erityisesti laadukasta sisällöntuotantoa, rakenteellisen sisällön hyödyntämistä sekä brändin näkyvyyden edistämistä muillakin sivustoilla.
Monet suomalaiset SEO-toimistot keskittyvät pelkästään yrityksen omiin verkkosivuihin, mutta eLuotsin palvelu on kokonaisvaltaisempi. eLuotsi toteuttaa hakukoneoptimoinnin lisäksi myös sisällöntuotantoa, mediatiedottamista, linkkien hankintaa ja natiivimainontaa. On tärkeää panostaa brändin näkyvyyteen ja tiedon saavutettavuuteen sekä hakukoneiden, että kielimallien näkökulmasta. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi schema-dataa ja FAQ-osioita.
eLuotsin SEO-työkalut myös huomaavat nopeasti erilaiset sivuston toimintaan liittyvät ongelmat, jolloin niihin voidaan puuttua heti. Joissain tapauksissa hosting-palvelut saattavat esimerkiksi estää ChatGPT:n botin säästääkseen palvelimen kuormaa "ylimääräisiltä" boteilta. GEO:n näkökulmasta on kuitenkin tärkeää varmistaa, että botit saavat lukea sisältöjä vapaasti.
Kävijämäärät murroksessa – painopiste tuloksissa
Vaikka Google-hakujen kokonaismäärä ei ole vielä laskussa, tekoälyratkaisujen yleistyminen tulee varmasti vaikuttamaan verkkosivustojen kävijämääriin. Yhä useampi kysyy jo nyt tietoa esimerkiksi ChatGPT:ltä, sillä moniin kysymyksiin on helpompi pyytää suora vastaus tekoälyltä kuin selata Googlen tarjoamia sivustoja. Tekoäly on erinomainen tällaisessa tiedonhaussa, mutta Google voittaa edelleen tuotteiden ja palveluiden hakemisessa. Google huomioi paremmin paikalliset toimijat ja näyttää myös muiden käyttäjien arvosteluja.
Ajan myötä tekoälyn yleistyminen voi siis laskea sivustojen kävijämäärää. Tästä ei kuitenkaan kannata huolestua, jos sivusto ei perustu kävijämääriin ja mainostuloihin. Verkosta ostaminen ei ole kuitenkaan vähenemässä, joten käytännössä keskimääräisen kävijän arvo kasvaa, kun aiempaa useampi sivuilla vieraileva on jo aidosti ostoaikeissa.
Kävijämäärät mittarina todennäköisesti muuttuu lähitulevaisuudessa, mutta riippuu sivustosta, kuinka suuri muutos lopulta on. Muutosvaiheessa tärkeämpää onkin seurata liikevaihtoa ja sen kehitystä. Kenttä sirpaloituu, mikä voi olla hyvä asia, sillä se tarjoaa pienemmille yrityksille uusia mahdollisuuksia näkyä.
eLuotsi jatkaa aktiivista työtä asiakkaidensa näkyvyyden edistämiseksi sekä hakukoneissa että tekoälyn suosituksissa. GEO ja SEO kulkevat nyt käsi kädessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa NippalaYrittäjäeLuotsi Finland OyPuh:0456723499vesa@eluotsi.fiwww.eluotsi.fi/vesa-nippala
Kuvat
Linkit
eLuotsi Finland Oy
eLuotsi on pieni ja ketterä hakukoneoptimoinnin ja tekoälyoptimoinnin huippuasiantuntijayritys. Yritys koostuu kustannustehokkaasta kolmen hengin tiimistä. Asiakkaaksemme mahtuu kerrallaan vain pieni rajallinen määrä yrityksiä. Otamme vain sen verran asiakkaita, mitä pystymme kunnolla hoitamaan.
