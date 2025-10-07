Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattaville toimitiloille ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 7.10.2025 varapuheenjohtaja Mika Rämetin johdolla. Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattavien toimitilojen hankkimista varten ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä.
Pelastustoimen palvelutasopäätös valmistelussa
Aluehallitus merkitsi tiedoksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelun tilanteen. Palvelutasopäätöksen luonnos on ollut lausunto- ja osallisuuskierroksella 25.8.–25.9.2025.
Tavoitteena on, että palautteista ja palautevastineista laadittu kooste sekä tarkistettu palvelutasopäätös vuosille 2026–2029 hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa marraskuussa 2025 turvallisuus- ja valmiuslautakunnan käsittelyn jälkeen.
Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja muut sovitut tehtävät alueellaan.
Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta, pelastustoiminta ja tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Erikseen päätettäviin ja sovittaviin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.
Lisätietoa: Palvelutasopäätös - Pohde
Pohde perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän vuokrattavien toimitilojen hankkimiseksi
Aluehallitus päätti perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) vuokraperusteisten toimitilojen hankkimista varten. Järjestelmä mahdollistaa uusien, toiminnallisesti ja sijainniltaan joustavien tilaratkaisujen kilpailuttamisen useassa vaiheessa vuosien 2026–2035 aikana.
Dynaamisen hankintajärjestelmän avulla voidaan hankkia esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksia, asumisyksiköitä, toimintakeskuksia ja pelastusasemia vuokrausmallilla, jossa Pohde toimii vuokralaisena ja toimittaja vastaa rakennuksen toteutuksesta ja omistuksesta.
Hankintajärjestelmä perustetaan kymmeneksi vuodeksi, ja sen arvioitu kokonaisarvo on noin 650 miljoonaa euroa. Järjestelmä julkaistaan Cloudian kautta Hilmassa, ja siihen voivat liittyä soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat koko sen voimassaolon ajan.
Aluehallitus valtuutti teknisen johtajan hyväksymään järjestelmän perustamiseen liittyvät asiakirjat, käsittelemään osallistumishakemukset sekä käynnistämään tulevien hankkeiden tonttiselvitykset. Kilpailutukseen valittavat kohteet tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi.
Kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestely hyväksyttiin
Aluehallitus käsitteli kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä Pohjoisella yhteistoiminta-alueella eli Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla.
Puitejärjestelyllä varaudutaan hoitohenkilöstön saatavuuden haasteisiin. Tilanteen arvioidaan hankaloituvan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, kun merkittävä määrä hyvinvointialueiden hoitohenkilöstöä eläköityy. Järjestely on osa rekrytointikäytäntöjen pitkäjänteistä kehittämistä.
Hankinnan toteuttajiksi hyväksyttiin ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat toimittajat: RTK-Henkilöstöpalvelu Oy, Healthcare Staffing Solutions Oy ja MediSource.
Hankinnassa on kysymys puitesopimuksesta, jossa osapuolet sopivat yleisistä ehdoista ja toimintamalleista tulevia hankintoja varten, mutta ilman hankintoihin sitoutumista sopimuksen solmimisen yhteydessä.
Kukin hyvinvointialue tekee varsinaiset toimeksiantosopimukset myöhemmin tarpeensa ja tilannearvionsa perustella. Hankinnoissa huomioidaan henkilöstön saatavuuden tilanne. Pohteen osalta kansainvälisen hoitajarekrytoinnin henkilöstötarpeet käsitellään aluehallituksen iltakoulussa ennen hankintoja koskevaa päätöksentekoa.
Aluevaltuuston kokousaikataulu vuodelle 2026
Aluevaltuuston kokoukset ja seminaarit pidetään vuonna 2026 seuraavasti:
- Ma 16.2.2026 kokous (muun muassa vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotiedot)
- Ma 30.3.2026 kokous tai seminaari
- Ma 25.5.2026 kokous (muun muassa tilinpäätös 2025)
- Ma 15.6.2026 talousseminaari
- Ma 31.8.2026 varaus talouseminaarille
- Ma 21.9.2026 kokous (muun muassa osavuosikatsaus 6/2026)
- Ma–ti 12.–13.10.2026 talousseminaari
- Ma 16.11.2026 kokous tai seminaari
- Ma 14.12.2026 kokous (muun muassa talousarvio 2027, osavuosikatsaus 9/2026, investointisuunnitelma)
Muita päätöksiä
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Hirssolle tulevaisuuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja valitsee tulevaisuuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen 31.5.2027 saakka.
Aluehallitus hyväksyi päätökset toisen option käyttöönotosta seuraavissa palveluntuottajarekistereissä:
- Luokka 1 Ympärivuorokautinen palveluasuminen ja luokka 2 Lyhytaikainen palveluasuminen, Ikäihmisten asumispalveluiden palveluntuottajarekisteri
- Luokka 1 Kotihoito ja luokka 2 Kotisairaanhoito, Kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden palveluntuottajarekisteri
- Luokka 1 Sosiaalihuollon ja vammaispalvelun avustajapalvelu, Sosiaalihuollon ohjaus- ja avustajapalveluiden palveluntuottajarekisteri
Aluehallitus hyväksyi muutoksen OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueella: sairaalafyysikon toimi lakkautetaan ja apulaisylifyysikon virka perustetaan syöpätautien vastuuyksikköön 1.11.2025 alkaen.
Aluehallitus nimesi Iin edustajat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostoihin kaudelle 2025–2029 kunnan esityksen mukaisesti.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.10.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RämetAluehallituksen 1. varapuheenjohtajamika.ramet@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
