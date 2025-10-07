Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattaville toimitiloille ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä

Pelastustoimen palvelutasopäätös valmistelussa

Aluehallitus merkitsi tiedoksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelun tilanteen. Palvelutasopäätöksen luonnos on ollut lausunto- ja osallisuuskierroksella 25.8.–25.9.2025.

Tavoitteena on, että palautteista ja palautevastineista laadittu kooste sekä tarkistettu palvelutasopäätös vuosille 2026–2029 hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa marraskuussa 2025 turvallisuus- ja valmiuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja muut sovitut tehtävät alueellaan.

Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta, pelastustoiminta ja tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Erikseen päätettäviin ja sovittaviin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.

Lisätietoa: Palvelutasopäätös - Pohde

Pohde perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän vuokrattavien toimitilojen hankkimiseksi

Aluehallitus päätti perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) vuokraperusteisten toimitilojen hankkimista varten. Järjestelmä mahdollistaa uusien, toiminnallisesti ja sijainniltaan joustavien tilaratkaisujen kilpailuttamisen useassa vaiheessa vuosien 2026–2035 aikana.

Dynaamisen hankintajärjestelmän avulla voidaan hankkia esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksia, asumisyksiköitä, toimintakeskuksia ja pelastusasemia vuokrausmallilla, jossa Pohde toimii vuokralaisena ja toimittaja vastaa rakennuksen toteutuksesta ja omistuksesta.

Hankintajärjestelmä perustetaan kymmeneksi vuodeksi, ja sen arvioitu kokonaisarvo on noin 650 miljoonaa euroa. Järjestelmä julkaistaan Cloudian kautta Hilmassa, ja siihen voivat liittyä soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat koko sen voimassaolon ajan.

Aluehallitus valtuutti teknisen johtajan hyväksymään järjestelmän perustamiseen liittyvät asiakirjat, käsittelemään osallistumishakemukset sekä käynnistämään tulevien hankkeiden tonttiselvitykset. Kilpailutukseen valittavat kohteet tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi.

Kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestely hyväksyttiin

Aluehallitus käsitteli kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä Pohjoisella yhteistoiminta-alueella eli Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Puitejärjestelyllä varaudutaan hoitohenkilöstön saatavuuden haasteisiin. Tilanteen arvioidaan hankaloituvan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, kun merkittävä määrä hyvinvointialueiden hoitohenkilöstöä eläköityy. Järjestely on osa rekrytointikäytäntöjen pitkäjänteistä kehittämistä.

Hankinnan toteuttajiksi hyväksyttiin ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat toimittajat: RTK-​Henkilöstöpalvelu Oy,​ Healthcare Staffing Solutions Oy ja MediSource.

Hankinnassa on kysymys puitesopimuksesta, jossa osapuolet sopivat yleisistä ehdoista ja toimintamalleista tulevia hankintoja varten, mutta ilman hankintoihin sitoutumista sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Kukin hyvinvointialue tekee varsinaiset toimeksiantosopimukset myöhemmin tarpeensa ja tilannearvionsa perustella. Hankinnoissa huomioidaan henkilöstön saatavuuden tilanne. Pohteen osalta kansainvälisen hoitajarekrytoinnin henkilöstötarpeet käsitellään aluehallituksen iltakoulussa ennen hankintoja koskevaa päätöksentekoa.

Aluevaltuuston kokousaikataulu vuodelle 2026

Aluevaltuuston kokoukset ja seminaarit pidetään vuonna 2026 seuraavasti:

Ma 16.2.2026 kokous (muun muassa vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotiedot)

Ma 30.3.2026 kokous tai seminaari

Ma 25.5.2026 kokous (muun muassa tilinpäätös 2025)

Ma 15.6.2026 talousseminaari

Ma 31.8.2026 varaus talouseminaarille

Ma 21.9.2026 kokous (muun muassa osavuosikatsaus 6/2026)

Ma–ti 12.–13.10.2026 talousseminaari

Ma 16.11.2026 kokous tai seminaari

Ma 14.12.2026 kokous (muun muassa talousarvio 2027, osavuosikatsaus 9/2026, investointisuunnitelma)

Muita päätöksiä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Hirssolle tulevaisuuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja valitsee tulevaisuuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen 31.5.2027 saakka.

Aluehallitus hyväksyi päätökset toisen option käyttöönotosta seuraavissa palveluntuottajarekistereissä:

Luokka 1 Ympärivuorokautinen palveluasuminen ja luokka 2 Lyhytaikainen palveluasuminen, Ikäihmisten asumispalveluiden palveluntuottajarekisteri

Luokka 1 Kotihoito ja luokka 2 Kotisairaanhoito, Kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden palveluntuottajarekisteri

Luokka 1 Sosiaalihuollon ja vammaispalvelun avustajapalvelu, Sosiaalihuollon ohjaus- ja avustajapalveluiden palveluntuottajarekisteri

Aluehallitus hyväksyi muutoksen OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueella: sairaalafyysikon toimi lakkautetaan ja apulaisylifyysikon virka perustetaan syöpätautien vastuuyksikköön 1.11.2025 alkaen.

Aluehallitus nimesi Iin edustajat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostoihin kaudelle 2025–2029 kunnan esityksen mukaisesti.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.10.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.