Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 7.10.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 7.10.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Töölön kisahallin tarveselvitys jäi pöydälle, se käsitellään uudelleen 21.10. kokouksessa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:0405681369essi.eranka@hel.fi
